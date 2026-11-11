Шефът на АПИ: Мъглата е основната причина за катастрофите

Гъстата мъгла с променлива видимост е основната причина за верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“, заяви председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров пред bTV. По думите му обаче са налице и множество други фактори, които трябва да бъдат изяснени от компетентните органи.
Той отхвърли като причина за катастрофите състоянието на пътя. Според председателя на АПИ настилката и маркировката на магистралата са в добро състояние.
„Грешки отчитаме, има множество фактори, които мисля, че ще бъдат изяснени след всички следствия. Компетентните органи ще ги установят“, посочи Тодоров.
Координацията с МВР
Председателят на АПИ заяви, че координацията с МВР е на много добро ниво. В координационния център има служители денонощно, а екипите реагират при подадени сигнали и следят получената информация за пътната обстановка.
„Екипите са реагирали изключително бързо“, каза Тодоров. Той допълни, че сигналите се подават към координационния център, за да се организира реакцията на място.
Планират интелигентни системи през 2027 г.
Тодоров уточни, че действащата тол система е насочена към таксуване на ползвателите и не извършва наблюдение на движението на живо.
По думите му интелигентни системи за наблюдение трябва да бъдат въведени през 2027 г. Те са включени в план-графика за обществени поръчки, като е подадено и искане за финансиране.
Коментарът на председателя на АПИ идва след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които според публикуваната информация основният проблем е била рязко променящата се видимост заради гъстата мъгла.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Навремето корабите и каруците
Коментиран от #24, #32
11:12 11.11.2026
2 Моето мнение
11:12 11.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Милен Цветков
11:13 11.11.2026
5 🦉🦉🦉🦉
11:14 11.11.2026
6 Ха ха
11:14 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 гошКо
11:15 11.11.2026
9 Ганьо е състезател
11:16 11.11.2026
10 1984
Коментиран от #29
11:16 11.11.2026
11 Търновец
Коментиран от #13
11:18 11.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 1984
До коментар #11 от "Търновец":бай Ганю не гледа знаци и табели и обикновено ги игнорира напълно. Ако имаш мозък, не ти трябва табела, мъглата се ВИЖДА с просто око. Трябва да намалиш скоростта, но Ганю не ги обича тия работи
11:20 11.11.2026
14 бай плъх на хранилка
а вашта некадърност и безхаберие и липса на ясен план при мъгла
не е ли също причина за мелетата
Коментиран от #27
11:23 11.11.2026
15 вуйчо
До коментар #12 от "Намалете":и колко да направят скоростта по магистралата ,,, 30 километра в час ли... та като падне мъгла да е безопасно....реакцията на всеки нормален водач би трябвало да бъде да намали скоростта с оглед при ситуация да може да спре в рамките на разстоянието в което има видимост. Каква връзка има тук максимално разрешената скорост с безопасната скорост при влошени метеорологични условия...Аман от експерти...
11:23 11.11.2026
16 Бцгйй
11:24 11.11.2026
17 1984
До коментар #12 от "Намалете":Не е това решението. Ограничението 140км/ч е напълно нормално. То се отнася за нормални условия, не в условия на мъгла и ограничена видимост. това не е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА скорост, нее дори препоръчителна. Това е просто максималната легална скорост и повтарям, тя е адекватна за нормални условия. Проблемът е, че каруцарите не могат да разграничат нормални условия от ненормални такива и са напълно неадекватни на пътя. Да, за съжаление сеха единствената "мярка:, която ще се предприеме ще е намаляване на маскималната скорост. Ефектът ще е НУЛА
11:25 11.11.2026
18 Лена
Прибирате милионе евро за нищото,а хората пътуват за отвъдното ежедневно!
Крадци на животи,макар,че другото ви подхожда-убийци!
11:26 11.11.2026
19 Шофьор
Коментиран от #22
11:29 11.11.2026
20 Добри
11:30 11.11.2026
21 Цацаров
11:33 11.11.2026
22 1984
До коментар #19 от "Шофьор":В 99% от сучаите, виновен за катастрофата е някой (един или повече) от шофьорите. Българските шофьори със сигурност са в топ 5 най-лоши шофьори в светра. В Африка дори не са толкова зле. Случаите, в които наистина пътя/маркировката/знаците или нещо подобно са причината за катастрофа са единици. Това е истината, но Ганю просто не може да я приеме. По-лесно е някой друг да е виновен
11:36 11.11.2026
23 Ах ,ах
1. Никой не се съобразява вече с метерологичните условия. С мислите " кой съм аз и на мен няма да ми се случи " води до това.
2. Точно АПИ са виновни. Защо от 2019 откакто са закупени таблата ,дэсега не са монтирони? Кой трябва да ги монтира? Къде са таблата?
11:41 11.11.2026
24 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "Навремето корабите и каруците":Навремето нямало интернет, та нямало кой да пише как пък е било , като е нямало и каруци❕😉
11:42 11.11.2026
25 Тоя шеф
11:47 11.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Разбира се ,че мъглата е виновна
Коментиран от #30
12:10 11.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гост
12:24 11.11.2026
32 морски
До коментар #1 от "Навремето корабите и каруците":На корабите го има и сега
12:31 11.11.2026
33 Цвете
12:33 11.11.2026
34 Цвете
12:40 11.11.2026
35 Не мъглато
Скапани курсове ,скапан шофьори с платени книжки.
12:48 11.11.2026