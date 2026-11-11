Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Шефът на АПИ: Мъглата е основната причина за катастрофите
  Тема: Войната на пътя

Шефът на АПИ: Мъглата е основната причина за катастрофите

11 Ноември, 2026 11:05 882 35

  • автомагистрала тракия-
  • катастрофи-
  • гъста мъгла-
  • апи-
  • пътна безопасност

Александър Тодоров заяви, че настилката и маркировката на „Тракия“ са в добро състояние. Интелигентни системи за наблюдение са планирани за 2027 г

Шефът на АПИ: Мъглата е основната причина за катастрофите - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гъстата мъгла с променлива видимост е основната причина за верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“, заяви председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров пред bTV. По думите му обаче са налице и множество други фактори, които трябва да бъдат изяснени от компетентните органи.

„Най-основната причина, която отчитаме, е гъстата мъгла, която е с променлива видимост“, каза Александър Тодоров.

Той отхвърли като причина за катастрофите състоянието на пътя. Според председателя на АПИ настилката и маркировката на магистралата са в добро състояние.

„Грешки отчитаме, има множество фактори, които мисля, че ще бъдат изяснени след всички следствия. Компетентните органи ще ги установят“, посочи Тодоров.

Координацията с МВР

Председателят на АПИ заяви, че координацията с МВР е на много добро ниво. В координационния център има служители денонощно, а екипите реагират при подадени сигнали и следят получената информация за пътната обстановка.

„Екипите са реагирали изключително бързо“, каза Тодоров. Той допълни, че сигналите се подават към координационния център, за да се организира реакцията на място.

Планират интелигентни системи през 2027 г.

Тодоров уточни, че действащата тол система е насочена към таксуване на ползвателите и не извършва наблюдение на движението на живо.

По думите му интелигентни системи за наблюдение трябва да бъдат въведени през 2027 г. Те са включени в план-графика за обществени поръчки, като е подадено и искане за финансиране.

Коментарът на председателя на АПИ идва след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които според публикуваната информация основният проблем е била рязко променящата се видимост заради гъстата мъгла.

Източници: novini.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Навремето корабите и каруците

    11 0 Отговор
    Са се движели бавно в мъгла биейки непрекъснато камбана.

    Коментиран от #24, #32

    11:12 11.11.2026

  • 2 Моето мнение

    10 1 Отговор
    Тоя откри Америка.

    11:12 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Милен Цветков

    16 0 Отговор
    Наркотиците са в основата на безпорядъка по пътищата..! Власта и олигархията не иска да пипа там Защото печалбата е космическа.

    11:13 11.11.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    15 2 Отговор
    Това не е нито ПЪРВАТА, нито ще е ПОСЛЕДНАТА мъгла над АМ "Тракия"❗

    11:14 11.11.2026

  • 6 Ха ха

    20 0 Отговор
    Обществена поръчка.Имало го е заложено още през 2017г, но започват игричките обжалване, после нЕма пАре, после пак обществена поръчка.........и накрая жертви по пътищата.

    11:14 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 гошКо

    22 2 Отговор
    мъглата си има име .... Боко и крадците около него, които отдавна трябваше да са по затворите....Забравихме ли трагедията край Своге, когато загинаха десетки защото се движеха по път застлан с варовик вместо с гранит... Сега Нанков, който беше министър тогава иска оставки, вместо да търка наровете ... Това е истинската БГ трагедия

    11:15 11.11.2026

  • 9 Ганьо е състезател

    14 1 Отговор
    От Формула1 , в дъжд , сняг , мъгла , нощем.

    11:16 11.11.2026

  • 10 1984

    29 2 Отговор
    Основна причина за катастрофата е напъно неадекватното поведение на шофьорите в Бангарангия. НЯКОЛКО учасника в ПТП-то вече си казаха, че са карали с над 100км/ч в мъгла, при видимост 70метра. ТОВА Е БЕЗУМИЕ и никакви системи, табели, индикации не могат да го спрат. Проблемът е дълбоко в подобието на мозък в главите на половината шофьори

    Коментиран от #29

    11:16 11.11.2026

  • 11 Търновец

    8 4 Отговор
    Гъсти мъгли се случват и в други страни но такива тежки катастрофи са рядкост и можеше да бъдат избегнати с няколко временни пътни знаци състоящи се от лампи на табла и изискващи ограничение от 30 км поради гъста мъгла с видимост 10 метра. Такива светещи табели се монтират от задната страна на шофьорската кабина на пикапи. АПИ и полиция носят отговорност както и НС.

    Коментиран от #13

    11:18 11.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 1984

    23 2 Отговор

    До коментар #11 от "Търновец":

    бай Ганю не гледа знаци и табели и обикновено ги игнорира напълно. Ако имаш мозък, не ти трябва табела, мъглата се ВИЖДА с просто око. Трябва да намалиш скоростта, но Ганю не ги обича тия работи

    11:20 11.11.2026

  • 14 бай плъх на хранилка

    7 3 Отговор
    Мъглата значи
    а вашта некадърност и безхаберие и липса на ясен план при мъгла
    не е ли също причина за мелетата

    Коментиран от #27

    11:23 11.11.2026

  • 15 вуйчо

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Намалете":

    и колко да направят скоростта по магистралата ,,, 30 километра в час ли... та като падне мъгла да е безопасно....реакцията на всеки нормален водач би трябвало да бъде да намали скоростта с оглед при ситуация да може да спре в рамките на разстоянието в което има видимост. Каква връзка има тук максимално разрешената скорост с безопасната скорост при влошени метеорологични условия...Аман от експерти...

    11:23 11.11.2026

  • 16 Бцгйй

    12 1 Отговор
    Задкормилното устройство е проблема,другото е природа.

    11:24 11.11.2026

  • 17 1984

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Намалете":

    Не е това решението. Ограничението 140км/ч е напълно нормално. То се отнася за нормални условия, не в условия на мъгла и ограничена видимост. това не е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА скорост, нее дори препоръчителна. Това е просто максималната легална скорост и повтарям, тя е адекватна за нормални условия. Проблемът е, че каруцарите не могат да разграничат нормални условия от ненормални такива и са напълно неадекватни на пътя. Да, за съжаление сеха единствената "мярка:, която ще се предприеме ще е намаляване на маскималната скорост. Ефектът ще е НУЛА

    11:25 11.11.2026

  • 18 Лена

    12 0 Отговор
    Класически празноглавец,днес мъглата,утре дъжда ,после снега и студа!
    Прибирате милионе евро за нищото,а хората пътуват за отвъдното ежедневно!
    Крадци на животи,макар,че другото ви подхожда-убийци!

    11:26 11.11.2026

  • 19 Шофьор

    11 4 Отговор
    АПИ са виновни за хилядите жертви по пътищата през годините. Огромните кражби на средства, отпускани от ЕС за изграждане на инфраструктурата като в Западна Европа, която да предпазва от произшествия, с информационни табла за метеоролични условия, за усложнено придвижване ,за всичко необходимо за шофьорите,за да се предотвратяват катастрофи. За АПИ обаче най-важно е да краде средства и да лъже. Вместо зад решетките, тези хора най-безсрамно убеждават близките на невинните жертви, че времето е виновно. Това е възможно само в България.

    Коментиран от #22

    11:29 11.11.2026

  • 20 Добри

    2 0 Отговор
    Я пак а ремонта на надлеза и задръстването

    11:30 11.11.2026

  • 21 Цацаров

    13 0 Отговор
    Мъглата ще я вкараме в затвора ,другите са наши хора

    11:33 11.11.2026

  • 22 1984

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Шофьор":

    В 99% от сучаите, виновен за катастрофата е някой (един или повече) от шофьорите. Българските шофьори със сигурност са в топ 5 най-лоши шофьори в светра. В Африка дори не са толкова зле. Случаите, в които наистина пътя/маркировката/знаците или нещо подобно са причината за катастрофа са единици. Това е истината, но Ганю просто не може да я приеме. По-лесно е някой друг да е виновен

    11:36 11.11.2026

  • 23 Ах ,ах

    5 1 Отговор
    Този глуп0сти говори. Мъгла ,дъжд,сняг винаги е имало. Причините за катастрофата в случая са 2.
    1. Никой не се съобразява вече с метерологичните условия. С мислите " кой съм аз и на мен няма да ми се случи " води до това.
    2. Точно АПИ са виновни. Защо от 2019 откакто са закупени таблата ,дэсега не са монтирони? Кой трябва да ги монтира? Къде са таблата?

    11:41 11.11.2026

  • 24 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Навремето корабите и каруците":

    Навремето нямало интернет, та нямало кой да пише как пък е било , като е нямало и каруци❕😉

    11:42 11.11.2026

  • 25 Тоя шеф

    4 1 Отговор
    е олицетворение на държавата.Абсолютен смешник

    11:47 11.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Разбира се ,че мъглата е виновна

    3 1 Отговор
    Мъглата в главите на управляващите.

    Коментиран от #30

    12:10 11.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гост

    1 0 Отговор
    Тоз човек го виждам за първи път! И незнайно защо, ама веднага ми стана антипатичен! Що ли?

    12:24 11.11.2026

  • 32 морски

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Навремето корабите и каруците":

    На корабите го има и сега

    12:31 11.11.2026

  • 33 Цвете

    1 0 Отговор
    ЩО ЗА ДИРЕКТОР ДА СЕ ОПРАВДАВА С НАСТИЛКАТА ? КЪДЕ СА ВИ СВЕТЛИННИТЕ ТАБЛА ? ЗАЩО ПО МАГИСТРАЛИТЕ РАЗКЛОНЕНИ ДЪРВЕТА ЗАКРИВАТ ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ ? И ОЩЕ МНОГО МОЖЕ БИ СЕ ИЗПИШЕ ,НО ВЗЕМЕТЕ СЕ В РЪЦЕ, ЗАЩОТО И НЯКОЙ ОТ ВАС МОЖЕШЕ ДА БЪДЕ В ТАЗИ КОЛОНА НА СМЪРТТА. 🤔🤦‍♂️🙄🇧🇬🇪🇺

    12:33 11.11.2026

  • 34 Цвете

    1 0 Отговор
    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ДА ИМА РАДИО- ТРАФИК.ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО ПОМАГА ЗА ВСЕКИ ,КОЙТО КАРА ПО МАГИСТРАЛАТА.В ЦЯЛА ЕВРОПА РАДИОТО Е СПАСИЛО ОТ ДОСТА КАТАСТРОФИ. И ОЩЕ НЕЩО ВАЖНО, МАГИСТРАЛИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ СА СЪС СКОРОСТ ДО 130 КМ.И НЕМОЖЕ ДА СТАВА СРЪВНЕНИЕ С НАШИТЕ ( МАГИСТРАЛИ )? КОЙТО НАДВИШИ ,ГЛОБАТА Е ГОЛЯМА ,ЗАТОВА ИМА И ДИСЦИПЛИНА ПО ПЪТИЩАТА ИМ.

    12:40 11.11.2026

  • 35 Не мъглато

    0 0 Отговор
    А тъпотията на шофьорите които трябва да спрат колата в дясно и да чакат.
    Скапани курсове ,скапан шофьори с платени книжки.

    12:48 11.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове