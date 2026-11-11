Шефът на АПИ: Мъглата е основната причина за катастрофите

Гъстата мъгла с променлива видимост е основната причина за верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“, заяви председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров пред bTV. По думите му обаче са налице и множество други фактори, които трябва да бъдат изяснени от компетентните органи.

„Най-основната причина, която отчитаме, е гъстата мъгла, която е с променлива видимост“, каза Александър Тодоров.

Той отхвърли като причина за катастрофите състоянието на пътя. Според председателя на АПИ настилката и маркировката на магистралата са в добро състояние.

„Грешки отчитаме, има множество фактори, които мисля, че ще бъдат изяснени след всички следствия. Компетентните органи ще ги установят“, посочи Тодоров.

Координацията с МВР

Председателят на АПИ заяви, че координацията с МВР е на много добро ниво. В координационния център има служители денонощно, а екипите реагират при подадени сигнали и следят получената информация за пътната обстановка.

„Екипите са реагирали изключително бързо“, каза Тодоров. Той допълни, че сигналите се подават към координационния център, за да се организира реакцията на място.

Планират интелигентни системи през 2027 г.

Тодоров уточни, че действащата тол система е насочена към таксуване на ползвателите и не извършва наблюдение на движението на живо.

По думите му интелигентни системи за наблюдение трябва да бъдат въведени през 2027 г. Те са включени в план-графика за обществени поръчки, като е подадено и искане за финансиране.

Коментарът на председателя на АПИ идва след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които според публикуваната информация основният проблем е била рязко променящата се видимост заради гъстата мъгла.

Източници: novini.bg