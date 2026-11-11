Как световните медии отразиха трагедията на АМ „Тракия“

Трагедията на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ привлече вниманието на едни от най-големите международни медии. При двете верижни катастрофи на 10 ноември загинаха 11 души, а 51 бяха ранени. В сблъсъците са участвали 86 превозни средства.

Част от чуждестранните публикации обаче посочиха 12 жертви. ABC News описа инцидента като трагедия, предизвикана от гъста мъгла на автомагистрала в Източна България, и цитира версия за съчетание от намалена видимост, мокра настилка и скорост, несъобразена с условията. „Гъста мъгла на автомагистрала в Източна България стана причина за две тежки катастрофи“, се посочва в публикацията, цитирана от Novini.bg.

Разминаване в броя на жертвите

Би Би Си също съобщи за 12 загинали и отбеляза, че в България е обявен национален траур. Българските институции и националните медии посочват 11 жертви. Министерският съвет обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на загиналите при катастрофите край Зимница.

Британският таблоид „Мирър“ също публикува информация за 12 загинали, като посочи 46 ранени. В материала се описва как десетки леки и товарни автомобили са се врязали един в друг в условията на гъста мъгла. Медията съобщи и за започнала акция по кръводаряване в Университетската болница в Бургас.

Кадри от дрон показаха мащаба на сблъсъка

USA Today разпространи в социалните си мрежи видеокадри, заснети с дрон от мястото на катастрофата. Те бяха използвани, за да покажат мащаба на разрушенията и големия брой превозни средства, участвали в сблъсъците.

Трагедията беше отразена още от „Ал Джазира“, Ройтерс, ЕФЕ, Асошиейтед прес и „Гардиън“. В международните публикации основният акцент е поставен върху внезапно падналата мъгла, ограничената видимост и последвалите удари между автомобили и камиони. Разследването на причините за катастрофите продължава.

Източници: novini.bg, bntnews.bg, government.bg