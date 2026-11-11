Как световните медии отразиха трагедията на АМ „Тракия“

Трагедията на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ привлече вниманието на едни от най-големите международни медии. При двете верижни катастрофи на 10 ноември загинаха 11 души, а 51 бяха ранени. В сблъсъците са участвали 86 превозни средства.
Част от чуждестранните публикации обаче посочиха 12 жертви. ABC News описа инцидента като трагедия, предизвикана от гъста мъгла на автомагистрала в Източна България, и цитира версия за съчетание от намалена видимост, мокра настилка и скорост, несъобразена с условията. „Гъста мъгла на автомагистрала в Източна България стана причина за две тежки катастрофи“, се посочва в публикацията, цитирана от Novini.bg.
Разминаване в броя на жертвите
Би Би Си също съобщи за 12 загинали и отбеляза, че в България е обявен национален траур. Българските институции и националните медии посочват 11 жертви. Министерският съвет обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на загиналите при катастрофите край Зимница.
Британският таблоид „Мирър“ също публикува информация за 12 загинали, като посочи 46 ранени. В материала се описва как десетки леки и товарни автомобили са се врязали един в друг в условията на гъста мъгла. Медията съобщи и за започнала акция по кръводаряване в Университетската болница в Бургас.
Кадри от дрон показаха мащаба на сблъсъка
USA Today разпространи в социалните си мрежи видеокадри, заснети с дрон от мястото на катастрофата. Те бяха използвани, за да покажат мащаба на разрушенията и големия брой превозни средства, участвали в сблъсъците.
Трагедията беше отразена още от „Ал Джазира“, Ройтерс, ЕФЕ, Асошиейтед прес и „Гардиън“. В международните публикации основният акцент е поставен върху внезапно падналата мъгла, ограничената видимост и последвалите удари между автомобили и камиони. Разследването на причините за катастрофите продължава.
Източници: novini.bg, bntnews.bg, government.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А за правителството на Радев
Как е реагирало?
Какви мерки вземат?
Коментиран от #3, #4, #5, #7, #15, #22
11:40 11.11.2026
2 Мдаа!🤔
Коментиран от #11
11:41 11.11.2026
3 А спрете се малко!
До коментар #1 от "А за правителството на Радев":Какво очаквате МС да е строен и да регулира движението по пътищата рано сутрин! Срам нямате!
Коментиран от #13, #21
11:43 11.11.2026
4 То е удобно на ЕК и на Нато
До коментар #1 от "А за правителството на Радев":Защо да го критикуват. Ние сме потърпевшите ние да му мислим.
11:44 11.11.2026
5 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "А за правителството на Радев":За PUT IN пропуснА да пишеш, за PUT IN❗
Коментиран от #14
11:49 11.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 РАДЕВ РАДЕВ РАДЕВ
До коментар #1 от "А за правителството на Радев":У устата ви за ВСЬО и за винаги. И за балканската и за първата и за втората световни все той ВИНОВАТ. КАК ДА РЕАГИРАТ ТО ПОЛИСИТЕ СЛУЖБАРИТЕ А АРТЪ ВСИЧКО НАПРАВЕНО ЗА ДА СЕ ОТКРАДНАТ ПАРИ. ТАКА СА НАУЧЕНИ ОТ ПРЕДИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ. ПОД СЯНКА СЪС РАДАР И ПЪЛНИ БЮДЖЕТА. А КАКВО ЩЕ СТАНЕ БЕДНА ТИ ФАНТАЗИЯ. ЯКИ ПРОМЕНИ И ЗАМЕНИ НА ТУУЛУПКОВИ ШИШКОВИ И ПЕТРОХАНСКИ КАДРИ
11:50 11.11.2026
8 Това не трябва да ни интересува
11:51 11.11.2026
9 честен ционист
11:52 11.11.2026
10 Бялджип
Коментиран от #12, #33
11:53 11.11.2026
11 Върви Да Чакаш Нещо !
До коментар #2 от "Мдаа!🤔":От Хората !
Които Могат Да провалят !
Твоите Инвестиции !
11:53 11.11.2026
12 Рук или зъг
До коментар #10 от "Бялджип":или и двата???
11:56 11.11.2026
13 Чакай Ся !
До коментар #3 от "А спрете се малко!":Кой Регурира !
И Възпитава ?
Участниците !
В този процес !
11:56 11.11.2026
14 След малко
До коментар #5 от "🦉🦉🦉🦉":Сега за шnuoнuнa му Радев
11:56 11.11.2026
15 АБЕ
До коментар #1 от "А за правителството на Радев":Не за Радев,а за Бойо трябва да пишат,че е откраднал парите за магистрали,МЕНТЕнели и за всичко друго.
11:57 11.11.2026
16 Тик-Ток
11:58 11.11.2026
17 РЕАЛИСТ
Коментиран от #20, #25, #36
12:03 11.11.2026
18 Някой
Коментиран от #37
12:05 11.11.2026
19 Убиец
12:07 11.11.2026
20 🦉🦉🦉🦉
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":Ама не е видял как карат турски и румънски камионджии❗
Коментиран от #23, #30
12:09 11.11.2026
21 унищожител на генерали - авиошофьори
До коментар #3 от "А спрете се малко!":А можаха да се строят на магистралата и да обясняват как всички управлявали от Михат паша на сам, са им виновни, като че ли аз назначих последните служебни правителства и не управлявам вече 6 месеца.
12:10 11.11.2026
22 Правителството
До коментар #1 от "А за правителството на Радев":Трябва веднага да вкара свинарника в затвора
12:11 11.11.2026
23 РЕАЛИСТ
До коментар #20 от "🦉🦉🦉🦉":Ами , карат като българските.
Коментиран от #35
12:12 11.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Марципан-чо
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":А представя ли си тоя тулуп как ще изглеждат пътищата в Албиона , ако не е Гълфстрийм и започне да замръзва с по -20 о. Лесно им е. Минават само с рехави мъгли и дъжд, нали живях там, на 60 км северно от Абърдийн.
Коментиран от #27
12:15 11.11.2026
26 666
12:18 11.11.2026
27 РЕАЛИСТ
До коментар #25 от "Марципан-чо":Говорим за тази трагедия, за която има траурен ден днес. Поледица не е имало, а в имало мъгла, което е обичайно на Острова. " ако" е условно наклонение и не бива да ги коментираме.
12:20 11.11.2026
28 БеГемот
12:25 11.11.2026
29 123
12:26 11.11.2026
30 Да да
До коментар #20 от "🦉🦉🦉🦉":Ние сме по-по-най, хеле па ти😂😂😂
12:30 11.11.2026
31 Жителите на кенсигтон и бронкс
12:37 11.11.2026
32 тасс
12:37 11.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 🦉🦉🦉🦉
и РадЕF, и ТръНп, и Орбан, че и ZE....😀
12:38 11.11.2026
35 🦉🦉🦉🦉
До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":"Да , да , ама НЕ!"- както казваше Бай Петко❗
12:40 11.11.2026
36 трендафил
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":МА ОН НЕ ЗНЕ ЧЕ ТУК ДВИЖЕНИТО
ОТ ДЯНО НАПРАВО...а йото вец
12:42 11.11.2026
37 Друг
До коментар #18 от "Някой":Вчера един ,пред нашата кола,така наби спирачки,че чак замириса на изгоряла гума.Явно се беше зазяпал,замислил,отплеснал или кой знае какво,но без малко и ние да попаднем в меле.Зависим от толкова много хора....
12:43 11.11.2026
38 КАМИОНИТЕ
12:47 11.11.2026