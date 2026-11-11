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Как световните медии отразиха трагедията на АМ „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Как световните медии отразиха трагедията на АМ „Тракия“

11 Ноември, 2026 11:37 1 897 38

  • автомагистрала „тракия“-
  • катастрофа край зимница-
  • международни медии-
  • национален траур

ABC News, Би Би Си и „Мирър“ съобщиха за 12 жертви, докато българските данни сочат 11 загинали. USA Today разпространи кадри от мястото на катастрофата

Как световните медии отразиха трагедията на АМ „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Трагедията на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ привлече вниманието на едни от най-големите международни медии. При двете верижни катастрофи на 10 ноември загинаха 11 души, а 51 бяха ранени. В сблъсъците са участвали 86 превозни средства.

Част от чуждестранните публикации обаче посочиха 12 жертви. ABC News описа инцидента като трагедия, предизвикана от гъста мъгла на автомагистрала в Източна България, и цитира версия за съчетание от намалена видимост, мокра настилка и скорост, несъобразена с условията. „Гъста мъгла на автомагистрала в Източна България стана причина за две тежки катастрофи“, се посочва в публикацията, цитирана от Novini.bg.

Разминаване в броя на жертвите

Би Би Си също съобщи за 12 загинали и отбеляза, че в България е обявен национален траур. Българските институции и националните медии посочват 11 жертви. Министерският съвет обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на загиналите при катастрофите край Зимница.

Британският таблоид „Мирър“ също публикува информация за 12 загинали, като посочи 46 ранени. В материала се описва как десетки леки и товарни автомобили са се врязали един в друг в условията на гъста мъгла. Медията съобщи и за започнала акция по кръводаряване в Университетската болница в Бургас.

Кадри от дрон показаха мащаба на сблъсъка

USA Today разпространи в социалните си мрежи видеокадри, заснети с дрон от мястото на катастрофата. Те бяха използвани, за да покажат мащаба на разрушенията и големия брой превозни средства, участвали в сблъсъците.

Трагедията беше отразена още от „Ал Джазира“, Ройтерс, ЕФЕ, Асошиейтед прес и „Гардиън“. В международните публикации основният акцент е поставен върху внезапно падналата мъгла, ограничената видимост и последвалите удари между автомобили и камиони. Разследването на причините за катастрофите продължава.

Източници: novini.bg, bntnews.bg, government.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А за правителството на Радев

    16 23 Отговор
    какво казват?
    Как е реагирало?
    Какви мерки вземат?

    Коментиран от #3, #4, #5, #7, #15, #22

    11:40 11.11.2026

  • 2 Мдаа!🤔

    29 0 Отговор
    Влезохме в световните новини и както обикновено, по крайно неприятен повод!🤥

    Коментиран от #11

    11:41 11.11.2026

  • 3 А спрете се малко!

    28 11 Отговор

    До коментар #1 от "А за правителството на Радев":

    Какво очаквате МС да е строен и да регулира движението по пътищата рано сутрин! Срам нямате!

    Коментиран от #13, #21

    11:43 11.11.2026

  • 4 То е удобно на ЕК и на Нато

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "А за правителството на Радев":

    Защо да го критикуват. Ние сме потърпевшите ние да му мислим.

    11:44 11.11.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "А за правителството на Радев":

    За PUT IN пропуснА да пишеш, за PUT IN❗

    Коментиран от #14

    11:49 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 РАДЕВ РАДЕВ РАДЕВ

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "А за правителството на Радев":

    У устата ви за ВСЬО и за винаги. И за балканската и за първата и за втората световни все той ВИНОВАТ. КАК ДА РЕАГИРАТ ТО ПОЛИСИТЕ СЛУЖБАРИТЕ А АРТЪ ВСИЧКО НАПРАВЕНО ЗА ДА СЕ ОТКРАДНАТ ПАРИ. ТАКА СА НАУЧЕНИ ОТ ПРЕДИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ. ПОД СЯНКА СЪС РАДАР И ПЪЛНИ БЮДЖЕТА. А КАКВО ЩЕ СТАНЕ БЕДНА ТИ ФАНТАЗИЯ. ЯКИ ПРОМЕНИ И ЗАМЕНИ НА ТУУЛУПКОВИ ШИШКОВИ И ПЕТРОХАНСКИ КАДРИ

    11:50 11.11.2026

  • 8 Това не трябва да ни интересува

    6 2 Отговор
    Важни сме само ние и как ние сами определяме кой да определя съдбата ни

    11:51 11.11.2026

  • 9 честен ционист

    3 8 Отговор
    На 11 траур, в пятница 13, песни и танци, посрещате братишките.

    11:52 11.11.2026

  • 10 Бялджип

    19 9 Отговор
    Руските медии също отразиха трагедията, но тук очевидно не ги броят за медии. Важно е да оближем западния (да не пиша думата)

    Коментиран от #12, #33

    11:53 11.11.2026

  • 11 Върви Да Чакаш Нещо !

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа!🤔":

    От Хората !

    Които Могат Да провалят !

    Твоите Инвестиции !

    11:53 11.11.2026

  • 12 Рук или зъг

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бялджип":

    или и двата???

    11:56 11.11.2026

  • 13 Чакай Ся !

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "А спрете се малко!":

    Кой Регурира !

    И Възпитава ?

    Участниците !

    В този процес !

    11:56 11.11.2026

  • 14 След малко

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "🦉🦉🦉🦉":

    Сега за шnuoнuнa му Радев

    11:56 11.11.2026

  • 15 АБЕ

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "А за правителството на Радев":

    Не за Радев,а за Бойо трябва да пишат,че е откраднал парите за магистрали,МЕНТЕнели и за всичко друго.

    11:57 11.11.2026

  • 16 Тик-Ток

    15 6 Отговор
    35 години западна демокрация,35 години трагедия

    11:58 11.11.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    14 1 Отговор
    Един колега от Англия, ми беше на гости в България и като видя новината ми вика" Видях ви пътищата, видях как карат шофьорските у вас и не се учудвам от тази трагедия"

    Коментиран от #20, #25, #36

    12:03 11.11.2026

  • 18 Някой

    10 0 Отговор
    Малоумен бай Ганъо, дето шофират като ненормални уби сумати хорица. Тарикати долни

    Коментиран от #37

    12:05 11.11.2026

  • 19 Убиец

    10 0 Отговор
    Животните, които шофират как им падне и убиват и други хора

    12:07 11.11.2026

  • 20 🦉🦉🦉🦉

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Ама не е видял как карат турски и румънски камионджии❗

    Коментиран от #23, #30

    12:09 11.11.2026

  • 21 унищожител на генерали - авиошофьори

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "А спрете се малко!":

    А можаха да се строят на магистралата и да обясняват как всички управлявали от Михат паша на сам, са им виновни, като че ли аз назначих последните служебни правителства и не управлявам вече 6 месеца.

    12:10 11.11.2026

  • 22 Правителството

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "А за правителството на Радев":

    Трябва веднага да вкара свинарника в затвора

    12:11 11.11.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "🦉🦉🦉🦉":

    Ами , карат като българските.

    Коментиран от #35

    12:12 11.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Марципан-чо

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    А представя ли си тоя тулуп как ще изглеждат пътищата в Албиона , ако не е Гълфстрийм и започне да замръзва с по -20 о. Лесно им е. Минават само с рехави мъгли и дъжд, нали живях там, на 60 км северно от Абърдийн.

    Коментиран от #27

    12:15 11.11.2026

  • 26 666

    3 0 Отговор
    Единствената грешка на чуждите медии че пишат автомагистрала.

    12:18 11.11.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Марципан-чо":

    Говорим за тази трагедия, за която има траурен ден днес. Поледица не е имало, а в имало мъгла, което е обичайно на Острова. " ако" е условно наклонение и не бива да ги коментираме.

    12:20 11.11.2026

  • 28 БеГемот

    4 0 Отговор
    И после не сме били известни....всички ни знаят .... хахаха...

    12:25 11.11.2026

  • 29 123

    4 0 Отговор
    Неграмотност,купени книжки ,балкански манталитет,липса на култура и опит за движение по магистрални пътища поради липсата им в БГ. Инфраструктурата е на второ място,въпреки че ако имаше информационни табла едва ли щяха да предотвратят тази трагедия.Понеже даваме все Германия за пример ,там постоянно стават верижни катастрофи дори, по-вече от един път в годината,но там прави впечатление, че участниците са основно леки автомобили,а тук 70% са товарни,заради което е и големия брой жертви.Ето ви още една причина върху която може да се разсъждава .

    12:26 11.11.2026

  • 30 Да да

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "🦉🦉🦉🦉":

    Ние сме по-по-най, хеле па ти😂😂😂

    12:30 11.11.2026

  • 31 Жителите на кенсигтон и бронкс

    1 0 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ..

    12:37 11.11.2026

  • 32 тасс

    1 0 Отговор
    отворихме си белуга.наздаровье !

    12:37 11.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор
    То всички са шпиони на PUT IN,
    и РадЕF, и ТръНп, и Орбан, че и ZE....😀

    12:38 11.11.2026

  • 35 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":

    "Да , да , ама НЕ!"- както казваше Бай Петко❗

    12:40 11.11.2026

  • 36 трендафил

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    МА ОН НЕ ЗНЕ ЧЕ ТУК ДВИЖЕНИТО
    ОТ ДЯНО НАПРАВО...а йото вец

    12:42 11.11.2026

  • 37 Друг

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Някой":

    Вчера един ,пред нашата кола,така наби спирачки,че чак замириса на изгоряла гума.Явно се беше зазяпал,замислил,отплеснал или кой знае какво,но без малко и ние да попаднем в меле.Зависим от толкова много хора....

    12:43 11.11.2026

  • 38 КАМИОНИТЕ

    0 0 Отговор
    Нямат място в изпреварващата лента!

    12:47 11.11.2026

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