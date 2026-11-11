Катастрофите в България са взели 434 жертви през 2026 г

434 души са загинали при катастрофи в България от началото на 2026 г. до 10 ноември. За този период са регистрирани 5944 пътни произшествия с пострадали, а ранените са 7412, съобщи Новини.бг.

Само през първите десет дни на ноември тежките катастрофи са 168. При тях са загинали 20 души, а 259 са получили наранявания.

През последното денонощие при пътни инциденти в страната са ранени още 65 души. Публикуваните данни обхващат периода от 1 януари до 10 ноември 2026 г. и включват произшествия с пострадали на територията на България.

Източници: novini.bg