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Катастрофите в България са взели 434 жертви през 2026 г
  Тема: Войната на пътя

Катастрофите в България са взели 434 жертви през 2026 г

11 Ноември, 2026 11:27 635 15

  • катастрофи-
  • пътна безопасност-
  • жертви на пътя-
  • пътни произшествия

До 10 ноември са регистрирани 5944 произшествия с пострадали. Само през ноември загиналите са 20

Катастрофите в България са взели 434 жертви през 2026 г - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

434 души са загинали при катастрофи в България от началото на 2026 г. до 10 ноември. За този период са регистрирани 5944 пътни произшествия с пострадали, а ранените са 7412, съобщи Новини.бг.

Само през първите десет дни на ноември тежките катастрофи са 168. При тях са загинали 20 души, а 259 са получили наранявания.

През последното денонощие при пътни инциденти в страната са ранени още 65 души. Публикуваните данни обхващат периода от 1 януари до 10 ноември 2026 г. и включват произшествия с пострадали на територията на България.

Източници: novini.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Даваме повече жертви от Украйна.

    Коментиран от #11

    11:28 11.11.2026

  • 2 Чакайте

    7 0 Отговор
    годината не е свършила.

    11:30 11.11.2026

  • 3 Шофьор

    10 1 Отговор
    АПИ са виновни за хилядите жертви по пътищата през годините. Огромните кражби на средства, отпускани от ЕС за изграждане на инфраструктурата като в Западна Европа, която да предпазва от произшествия, с информационни табла за метеоролични условия, за усложнено придвижване ,за всичко необходимо за шофьорите,за да се предотвратяват катастрофи. За АПИ обаче най-важно е да краде средства и да лъже. Вместо зад решетките, тези хора най-безсрамно убеждават близките на невинните жертви, че времето е виновно. Това е възможно само в България.

    11:30 11.11.2026

  • 4 В щатите умират

    1 6 Отговор
    По 30К на година
    Русия 75 К на година


    Тука за под 500 се прави на трагедия...

    Никъде по света няма пътища БЕЗ жертви!!!

    Коментиран от #10, #14

    11:30 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Инстинкта

    5 0 Отговор
    За съхранение на двукраката маймуна е 0.

    11:34 11.11.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор
    Така е , много жертви дава българинът по пътищата. Защо? Ами , заради чипа в мозъка. Кои са причините за катастрофи? Основно: висока скорост и изпреварване. За къде бързат? За гробищата. Всяко изпреварване е игра на руска рулетка. Целият ти живот си отива бадева. Учил си, работил си, обичал си и едно неразумно изпреварване слага край на всичко. Разумно ли е?

    11:40 11.11.2026

  • 8 рядко се случва, но има причини

    0 1 Отговор
    по статистика остаряваща нация с много болни . а на улицата излизат и пияни, дрогирани , пешеходци, джигити , бездомни и по цивилизовани и заможни хора . жертвите са разнообразни . някои от тях също са причинили през годините разни неща или са самоубиици и грешни души . неверници . след като бройката се е увеличила са се увеличили и хората в трафика . затова е . да се броят е нормално в европа . днес може да няма .

    11:40 11.11.2026

  • 9 Ъъъъ

    0 1 Отговор
    Тенденцията е низходяща! Преди бяха доста повече.

    11:45 11.11.2026

  • 10 сравнява се със сравнима държава

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "В щатите умират":

    На брой население сме на 10 място в света!

    11:46 11.11.2026

  • 11 Това е

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кървавият данък за откраднатият асфалт от Борисов и шайката му ГЕРБ!

    12:02 11.11.2026

  • 12 Мисит

    0 0 Отговор
    Е има още месец,,,,,,цифрата ще набъбне,,,,

    12:10 11.11.2026

  • 13 ....

    0 0 Отговор
    сигурно камерите много помагат а?

    12:24 11.11.2026

  • 14 Сравнявай

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "В щатите умират":

    с Белгия, с Австрия.В Австрия се колебаят около 120/150 нагодина.Това са съизмерими държави с нашата.

    12:43 11.11.2026

  • 15 Емигрант

    0 0 Отговор
    Ето я манипулацията в реалния български живот ! Защо тези мисирки "експерти" по драскане на статии не отразят тук наравно със статистиката за жертвите в България по пътищата и бройките жертви по пътищата на държави с далеч по-многобройно население от България, за да си направи човек една сметка дали наистина разумът и мисленето са на едно интелигентно ниво навсякъде ? Вижте например този с ник "шофьор" какви глупости драска и обвързва с тях за виновност политиката, такива са повечето умствено неразвити екземпляри в България, такива гласуват и на избори и затова винаги печелят престъпните политически екземпляри, според този безумец например ще излезе и, че мъглата е била там защото е нямало някакви знаци и затова е останала НЕВИДИМА ! А един потърпевш в тази катастрофа нагло заяви, че се е движел със 100, много "разум" е вложил в управлението ?

    12:47 11.11.2026

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