Катастрофите в България са взели 434 жертви през 2026 г

434 души са загинали при катастрофи в България от началото на 2026 г. до 10 ноември. За този период са регистрирани 5944 пътни произшествия с пострадали, а ранените са 7412, съобщи Новини.бг.
Само през първите десет дни на ноември тежките катастрофи са 168. При тях са загинали 20 души, а 259 са получили наранявания.
През последното денонощие при пътни инциденти в страната са ранени още 65 души. Публикуваните данни обхващат периода от 1 януари до 10 ноември 2026 г. и включват произшествия с пострадали на територията на България.
Източници: novini.bg
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
11:28 11.11.2026
2 Чакайте
11:30 11.11.2026
3 Шофьор
11:30 11.11.2026
4 В щатите умират
Русия 75 К на година
Тука за под 500 се прави на трагедия...
Никъде по света няма пътища БЕЗ жертви!!!
Коментиран от #10, #14
11:30 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Инстинкта
11:34 11.11.2026
7 РЕАЛИСТ
11:40 11.11.2026
8 рядко се случва, но има причини
11:40 11.11.2026
9 Ъъъъ
11:45 11.11.2026
10 сравнява се със сравнима държава
До коментар #4 от "В щатите умират":На брой население сме на 10 място в света!
11:46 11.11.2026
11 Това е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кървавият данък за откраднатият асфалт от Борисов и шайката му ГЕРБ!
12:02 11.11.2026
12 Мисит
12:10 11.11.2026
13 ....
12:24 11.11.2026
14 Сравнявай
До коментар #4 от "В щатите умират":с Белгия, с Австрия.В Австрия се колебаят около 120/150 нагодина.Това са съизмерими държави с нашата.
12:43 11.11.2026
15 Емигрант
12:47 11.11.2026