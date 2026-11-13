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Четирима министри ще отговарят в парламентарния контрол

Четирима министри ще отговарят в парламентарния контрол

13 Ноември, 2026 06:42 188 5

  • парламентарен контрол-
  • народно събрание-
  • фискален съвет-
  • топлофикация софия

Най-много въпроси — девет, са отправени към регионалния министър Иван Шишков. Депутатите ще обсъдят и промени във Фискалния съвет и забраната за отглеждане на животни за ценни кожи

Четирима министри ще отговарят в парламентарния контрол - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четирима министри ще застанат на парламентарната трибуна по време на редовния парламентарен контрол. Най-много въпроси — девет, са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговаря за контрола след извършените проверки на „Топлофикация София“. В заседанието ще участват още министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и министърът на културата Евтим Милошев.

Депутатите обсъждат и законови промени

В дневния ред на Народното събрание е включено първото четене на промените в Закона за Фискалния съвет. Предвидено е и окончателното приемане на забраната за отглеждане на животни за ценни кожи.

Пленарното заседание е насрочено за 09:00 часа. След законодателните точки депутатите ще преминат към въпросите към министрите в рамките на парламентарния контрол.

Източници: bntnews.bg


София / България
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