Четирима министри ще отговарят в парламентарния контрол

Четирима министри ще застанат на парламентарната трибуна по време на редовния парламентарен контрол. Най-много въпроси — девет, са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговаря за контрола след извършените проверки на „Топлофикация София“. В заседанието ще участват още министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и министърът на културата Евтим Милошев.

Депутатите обсъждат и законови промени

В дневния ред на Народното събрание е включено първото четене на промените в Закона за Фискалния съвет. Предвидено е и окончателното приемане на забраната за отглеждане на животни за ценни кожи.

Пленарното заседание е насрочено за 09:00 часа. След законодателните точки депутатите ще преминат към въпросите към министрите в рамките на парламентарния контрол.

Източници: bntnews.bg