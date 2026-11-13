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НС обсъжда промени в Закона за Фискалния съвет

НС обсъжда промени в Закона за Фискалния съвет

13 Ноември, 2026 05:23 156 2

  • фискален съвет-
  • народно събрание-
  • макроикономическа прогноза-
  • ценни кожи-
  • парламентарен контрол

Предвижда се съветът да одобрява макроикономическите прогнози до пет работни дни. Парламентът ще гласува и окончателна забрана за фермите за ценни кожи

НС обсъжда промени в Закона за Фискалния съвет - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание ще обсъди на първо четене промени в Закона за Фискалния съвет. С тях се разширяват аналитичните функции на органа и се въвежда задължение да одобрява пролетната и есенната макроикономическа прогноза на министъра на финансите.

Одобрението трябва да бъде дадено в срок до пет работни дни от предоставянето на прогнозите. Предвиждат се и по-ясни правила за несъвместимост с длъжности и дейности, които могат да засегнат или да създадат потенциален риск за независимостта на членовете на Фискалния съвет.

Забрана за отглеждане на животни за ценни кожи

В дневния ред е и окончателното приемане на промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Те предвиждат пълна забрана за отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи, включително норки.

„Извършването на такава дейност се определя като проява на жестокост към животните“, предвиждат промените. За нарушителите са записани значително по-високи финансови санкции.

Четирима министри ще отговарят на депутатски въпроси

В рамките на редовния парламентарен контрол на въпроси ще отговарят четирима министри. Най-много питания са отправени към регионалния министър Иван Шишков - девет.

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговаря за контрола след извършените проверки в „Топлофикация София“. В парламентарния контрол ще участват още министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и министърът на културата Евтим Милошев.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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