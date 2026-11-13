Държавата подготвя дигитален контрол на трафика по магистралите

Държавата подготвя реформа в пътната безопасност, която включва интелигентни системи за ранно предупреждение по магистралите и единна структура за дигитален контрол на трафика в реално време. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в интервю за Bulgaria ON AIR.

Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя обществена поръчка за проектиране и изграждане на интелигентна транспортна система. Средствата са заложени в проектобюджета за 2027 г., но конкретният им размер не е обявен.

Тол системата ще има нова функция

Планира се създаването на нова структура, която да обедини капацитета на тол управлението, Министерството на транспорта и МВР. Идеята е контролът на пътя да се извършва в реално време, а тол системата да бъде използвана не само за санкции, а и за управление и безопасност на движението.

За промяната са необходими законодателни изменения. По думите на Шишков реформата трябва да приключи до средата на 2027 г.

Връзка с катастрофите край „Зимница“

„Това са интелигентните системи, които да могат да предупреждават за всякакви проблеми на магистралата“, заяви министърът.

Шишков не изключи двете верижни катастрофи със загинали на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ да са свързани както с несъобразена скорост, така и с липсата на системи, които да предупреждават водачите за опасности в реално време.

Министърът уточни, че не може да се каже дали катастрофите са могли да бъдат предотвратени. Той посочи, че първоначалните огледи показват задоволително състояние на настилката и маркировката в участъка. Последният частичен ремонт там е извършен и разплатен в края на 2023 г.

Шишков отхвърли критиките на опозицията и ги определи като опит за прехвърляне на отговорност към хората, управлявали сектора през годините.

Концесии за нови магистрали

Министърът заяви още, че в България няма напълно завършена и пълноценна магистрала. Според него ускоряването на строителството изисква повече средства за проектиране и привличане на частен капитал чрез концесии.

Източници: bta.bg