Средната пенсия в България ще достигне 587,70 евро през 2027 г., което е увеличение с 8% спрямо тази година. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен стаж е планирано да нарасне до 374,62 евро.

Това е записано в проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване, който беше одобрен на първо четене от парламентарната Комисия по бюджет и финанси. При гласуването 12 депутати подкрепиха законопроекта, двама бяха против, а девет се въздържаха.

Пенсиите ще се осъвременят от 1 юли

От 1 юли 2027 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2026 г., ще бъдат осъвременени по швейцарското правило с между 7% и 8%. Със същия процент се предвижда да се увеличат максималната пенсия, социалната пенсия за старост и добавките към нея.

В проекта са заложени 14,668 млрд. евро за изплащане на пенсии и добавки през следващата година. Сумата е с 1,164 млрд. евро, или 8,6%, повече спрямо бюджета за 2026 г., и се равнява на 10,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Общият бюджет на ДОО е 16,53 млрд. евро.

По-високи обезщетения за родители и безработни

От 1 януари 2027 г. обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще се увеличи от 398,81 на 450 евро. Същият размер ще важи и за обезщетението за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата или осиновителя.

Предвижда се родителите, които се върнат на работа вместо да ползват отпуск, да получават 75% от сумата, която биха получили при използване на съответния отпуск. Сега обезщетението е 50%.

Минималното дневно обезщетение за безработица ще нарасне от 9,21 на 13 евро, а максималното – от 54,78 на 60,76 евро. Еднократната помощ при смърт на осигурено лице ще се увеличи от 276,10 на 660 евро.

По-висок осигурителен доход

Проектът предвижда минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се да стане 660 евро, а максималният осигурителен доход за всички осигурени лица да достигне 2400 евро. Минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности ще бъдат увеличени с 6,4%.

От началото на 2027 г. се променят и условията за пенсиониране при трета категория труд. За жените се предвиждат 62 години и 8 месеца възраст и 37 години осигурителен стаж, а за мъжете – 64 години и 10 месеца възраст и 40 години стаж.

Различни позиции за пенсионната система

Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата подкрепят проекта по принцип, но настояват за по-голяма предвидимост на осигурителната тежест. Асоциацията на индустриалния капитал в България се въздържа от подкрепа. От организацията заявяват, че пенсионната реформа вече е закъсняла.

КНСБ подкрепя бюджета, докато Фискалният съвет предупреждава, че демографското застаряване и нерешените въпроси около втория пенсионен стълб продължават да поставят въпроси пред устойчивостта на системата.

ГЕРБ-СДС обяви, че няма да подкрепи проекта. Владислав Горанов критикува липсата на реформи и буфери и определи поемането на осигурителни вноски от държавните служители като „макроикономическа глупост“. От „Продължаваме промяната“ заявиха, че ще се въздържат на първо четене, но ще подкрепят увеличаването на данъчното облекчение за работещи родители.

Източници: business.dir.bg