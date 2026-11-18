Ветровито и топло време се очаква в България в сряда, 18 ноември. Вятърът ще духа от юг-югозапад и на места ще бъде силен, а облачността ще се увеличава и уплътнява. В крайните западни райони са възможни слаби валежи от дъжд.

Националният институт по метеорология и хидрология е издал жълт код за силен вятър в 9 области от Западна и Югоизточна България. Според предупреждението поривите там могат да достигнат 20-24 м/сек. За 3 области в Северозападна България е в сила и предупреждение за значителни валежи от дъжд с количества между 20 и 30 литра на квадратен метър.

„За 18 ноември 2026 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за силен вятър от юг-югозапад“, посочват от института.

Температурите ще останат високи за сезона. Минималните ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните ще достигнат между 15 и 20 градуса. В София се очакват 9 градуса сутринта и 16 градуса през деня, в Пловдив – между 7 и 14 градуса, във Варна – между 10 и 17 градуса, а в Бургас – между 10 и 19 градуса.

Валежите ще бъдат най-съществени в Северозападна България. В останалата част от страната вероятността за дъжд ще бъде по-малка, но увеличаването на облачността и усилването на вятъра ще бъдат основните метеорологични явления през деня.

Източници: bta.bg