Започна изплащането на коледните добавки от 50 евро за около 500 000 души. Сред правоимащите вече не са само пенсионери, а и някои деца, младежи и уязвими семейства.

Първите суми са преведени по банков път. Хората, които получават средствата си чрез пощенски станции, ще могат да ги вземат от понеделник. Причината е, че е необходимо технологично време парите да достигнат до пощенските гишета.

За какво ще използват помощта

Тодорка Ангелова вече е получила добавката по банков път. Пенсионерката казва, че ще използва парите за храна и покупки за празниците.

„Не са много, но и не са малко. 50 евро са си достатъчни да си напазаруваш за Коледа продуктите“, казва Тодорка Ангелова.

За първи път коледните добавки обхващат и уязвими семейства. Сред тях е семейството на Светлин Борисов, чиято дъщеря е с диабет тип 1. Момичето получава 290 евро пенсия, а родителите му живеят с ниски доходи.

Семейството ще използва помощта за консумативи за измерване на кръвната захар, които не се покриват от здравната каса. Борисов посочва, че плаща 250 евро месечен наем, около 100 евро за ток и 50 евро за вода.

Недоволство заради новите правила

„Сутринта ми падна захарта на детето на 3,2, ниска захар, ние по 24 часа сме накрак, живеем в момента с ниски доходи“, обяснява Светлин Борисов.

Разширяването на кръга на получателите не означава, че всеки пенсионер с нисък доход ще получи добавка. Правото зависи и от останалите условия, определени в новите правила.

Вера Колева разказва, че получава 300 евро пенсия, но не е получила информация, че има право на коледна помощ. По думите ѝ съпругът ѝ е получавал добавката до миналата година, но вече не е сред правоимащите.

„Не е човешко спрямо хората, не е етично“, заявява Вера Колева.

Част от хората, включени в списъка за помощта, са посетили пощенски станции, но са разбрали, че плащанията там ще започнат от понеделник.