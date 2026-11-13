Паднали клони нарушиха движението на влаковете край Враца

Паднали и провиснали клони нарушиха движението на влаковете между Враца, Мездра и Руска Бяла. Крайградският пътнически влак от Мездра за Враца, който трябва да тръгне в 10:15 ч. и да пристигне в 10:34 ч., е отменен.

Пътниците се пренасочват към следващи влакове по направлението, съобщиха от БДЖ. Отменен е и пътническият влак от Видин за Мездра с разписание 06:00–09:32 ч. в участъка между Враца и Мездра.

Нарушен е графикът и на влаковете между Враца и Руска Бяла, след като клони са паднали върху контактната мрежа. Бързият влак от Мездра за Видин, който пътува по разписание от 09:05 до 12:20 ч., е престоял заради счупени клони и продължава движението си със закъснение.

Екипи разчистват железния път

„Нашите екипи са на терен и отстраняват падналите клони по железопътната мрежа“, каза за БТА директорът на Железопътна секция – Враца към Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ инж. Петър Велков.

Заради силния вятър няколко населени места в общините Враца и Мездра са без електрозахранване. Паднали дървета са причинили прекъсванията на тока.

Община Враца обяви бедствено положение заради метеорологичната обстановка. Към момента не е посочен срок за пълното възстановяване на движението по засегнатия железопътен участък.

Източници: btvnovinite.bg