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Почитат паметта на патриарх Максим в Троянския манастир
  Тема: Известни личности

Почитат паметта на патриарх Максим в Троянския манастир

6 Ноември, 2026 07:17 460 2

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  • българска православна църква-
  • заупокойна литургия

Патриарх Даниил ще възглави заупокойната света литургия и панихидата по повод 14 години от кончината на Българския патриарх Максим

Почитат паметта на патриарх Максим в Троянския манастир - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Троянския манастир ще бъде почетена паметта на Българския патриарх Максим, от чиято кончина се навършват 14 години. Заупокойната света литургия и панихидата ще бъдат възглавени от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

По информация на Българската патриаршия патриарх Даниил ще бъде посрещнат в манастира в 8:30 часа. Заупокойната света литургия ще започне в 9:00 часа, а панихидата е насрочена за 11:00 часа. В богослуженията ще участват митрополити и епископи на Българската православна църква.

Патриарх Максим е погребан в Троянския манастир

Патриарх Максим почина през ноември 2012 г. на 98-годишна възраст. Той ръководи Българската православна църква в продължение на 41 години - от 1971 до 2012 г.

По негово желание е погребан в Троянския манастир, който се намира край село Орешак - родното му място. Манастирът е свързан и с ранния му монашески път.

Годишнината се отбелязва с молитвени последования в памет на дългогодишния предстоятел на Българската православна църква. След приключването на литургията ще бъде отслужена панихида за упокоение на патриарх Максим.

Източници: bntnews.bg, utroruse.com


Ловеч / България
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