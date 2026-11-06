Почитат паметта на патриарх Максим в Троянския манастир

В Троянския манастир ще бъде почетена паметта на Българския патриарх Максим, от чиято кончина се навършват 14 години. Заупокойната света литургия и панихидата ще бъдат възглавени от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

По информация на Българската патриаршия патриарх Даниил ще бъде посрещнат в манастира в 8:30 часа. Заупокойната света литургия ще започне в 9:00 часа, а панихидата е насрочена за 11:00 часа. В богослуженията ще участват митрополити и епископи на Българската православна църква.

Патриарх Максим е погребан в Троянския манастир

Патриарх Максим почина през ноември 2012 г. на 98-годишна възраст. Той ръководи Българската православна църква в продължение на 41 години - от 1971 до 2012 г.

По негово желание е погребан в Троянския манастир, който се намира край село Орешак - родното му място. Манастирът е свързан и с ранния му монашески път.

Годишнината се отбелязва с молитвени последования в памет на дългогодишния предстоятел на Българската православна църква. След приключването на литургията ще бъде отслужена панихида за упокоение на патриарх Максим.

Източници: bntnews.bg, utroruse.com