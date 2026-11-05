Митрополит Гавриил е в тежко състояние във ВМА

Ловчанският митрополит Гавриил е настанен във Военномедицинската академия в тежко състояние и с опасност за живота, предаде НОВА.

Той е настанен в лечебното заведение заради критични усложнения и съпътстващи тежки проблеми с панкреаса. От вчера състоянието му се е влошило драстично, като е поставен на изкуствена белодробна вентилация и животоподдържащи системи в изкуствена кома. Лекарите в болницата се борят за живота му.

Българската православна църква и Военномедицинската академия не са публикували съобщение с такава информация. Не са обявени нито причина за евентуална хоспитализация, нито медицински данни за състоянието на митрополита.

Последните публично отразени прояви на Ловчанския митрополит Гавриил са свързани с богослужения и църковни събития. На 18 октомври той е отслужил литургия в храм „Света Троица“ в Ловеч. В проповедта си тогава е заявил: „Чудото е призив към силна вяра, смирение и търпение в молитвата“.

На 27 юли митрополит Гавриил е служил в църквата „Св. великомъченик Пантелеймон“ в село Рибарица. През юни е получил орден „Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен по повод 25-годишнината от избора му за епархийски митрополит.

Митрополит Гавриил, със светско име Цветан Динев, ръководи Ловчанската епархия от 2001 г. Роден е на 16 юли 1950 г. в София.

При липса на официално съобщение данните за тежко състояние и опасност за живота остават непотвърдени. Всяка промяна в здравословното му състояние би могла да бъде съобщена от Българската православна църква, неговата епархия или лечебното заведение.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg