Новини
България »
София »
Митрополит Гавриил е в тежко състояние във ВМА
  Тема: Известни личности

Митрополит Гавриил е в тежко състояние във ВМА

5 Ноември, 2026 22:15, обновена 5 Ноември, 2026 22:22 864 4

  • митрополит гавриил-
  • ловчанска епархия-
  • вма-
  • българска православна църква-
  • здравословно състояние

От вчера състоянието му се е влошило драстично, като е поставен на изкуствена белодробна вентилация

Митрополит Гавриил е в тежко състояние във ВМА - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ловчанският митрополит Гавриил е настанен във Военномедицинската академия в тежко състояние и с опасност за живота, предаде НОВА.

Той е настанен в лечебното заведение заради критични усложнения и съпътстващи тежки проблеми с панкреаса. От вчера състоянието му се е влошило драстично, като е поставен на изкуствена белодробна вентилация и животоподдържащи системи в изкуствена кома. Лекарите в болницата се борят за живота му.

Българската православна църква и Военномедицинската академия не са публикували съобщение с такава информация. Не са обявени нито причина за евентуална хоспитализация, нито медицински данни за състоянието на митрополита.

Последните публично отразени прояви на Ловчанския митрополит Гавриил са свързани с богослужения и църковни събития. На 18 октомври той е отслужил литургия в храм „Света Троица“ в Ловеч. В проповедта си тогава е заявил: „Чудото е призив към силна вяра, смирение и търпение в молитвата“.

На 27 юли митрополит Гавриил е служил в църквата „Св. великомъченик Пантелеймон“ в село Рибарица. През юни е получил орден „Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен по повод 25-годишнината от избора му за епархийски митрополит.

Митрополит Гавриил, със светско име Цветан Динев, ръководи Ловчанската епархия от 2001 г. Роден е на 16 юли 1950 г. в София.

При липса на официално съобщение данните за тежко състояние и опасност за живота остават непотвърдени. Всяка промяна в здравословното му състояние би могла да бъде съобщена от Българската православна църква, неговата епархия или лечебното заведение.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    5 4 Отговор
    Религията , олигархията и политиката са тумора на планетата и ще върви към унищожение докато съществуват..!

    22:18 05.11.2026

  • 2 Пато

    1 1 Отговор
    Господ здраве да му дава, че в Светия синод ще станат мнозинство фенериотите.

    22:29 05.11.2026

  • 3 Ген Мутафчийски

    0 2 Отговор
    Ковид.

    22:29 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове