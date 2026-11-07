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Животновъди блокираха пътя заради помощите за сушата
  Тема: Икономика

Животновъди блокираха пътя заради помощите за сушата

7 Ноември, 2026 03:43 432 1

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Стопаните настояват за еднакви критерии и отказват разделение по области и видове животни. За овцевъдите има договорка, но спорът за кравите и биволите остава

Животновъди блокираха пътя заради помощите за сушата - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Животновъди блокираха за кратко главния път София–Варна край Севлиево заради разпределението на компенсациите за загубите от сушата през 2025 г. В протеста в района на село Богатово участваха стопани от Габровско, подкрепени от фермери от Великотърновско. Според протестиращите обявените критерии оставят ферми от цели области без подпомагане.

Основното им искане е помощта да бъде отпускана при еднакви условия, без разделение по области и по видове животни. Стопаните настояват да се прилагат общи критерии за крави, овце, кози и биволи, тъй като разходите за изхранване и последиците от сушата според тях са сходни за всички ферми.

„Едни и същи критерии да има както за кози и биволи, така и за крави и овце и да не се делим на области. Не смятаме, че е ок за едни животни да има суша, за други няма“, заяви земеделският производител Цветослава Гутева.

Стоян Христов описа разликата между стопанствата като несправедлива, когато те се намират в един и същи район и работят при сходни условия.

„Съседът ми, който е през две стопанства от мен подлежи на подпомагане, а аз – не. Двете крави ядат и страдат при едни и същи условия, но едните са одобрени за подпомагане – другите не са“, каза Христов.

Спорът е и за размера на ставките

Протестиращите настояват критериите за отпускане на компенсациите да бъдат преразгледани. Животновъдът Петър Петров заяви, че според него решението не е продиктувано единствено от експертни съображения и предупреди за възможни последици за пазара.

„Вярвам, че в министерството им експерти, които разбират от темата, но някой политически налага това решение, което за нас е изключителен проблем. Говорим за едни много големи ставки, които предполагат изкривяване на пазара“, заяви Петров.

По-рано през деня Националната овцевъдна и козевъдна асоциация съобщи за договореност да бъдат изравнени останалите антикризисни мерки за стопаните на овце и кози, както и да бъде осигурена компенсация за тях. Не е изяснено обаче как ще бъде решен въпросът с животновъдите, които отглеждат крави и биволи.

Подготвя се национален протест

Недоволните стопани заявиха, че ще продължат с протестните действия. За 11 ноември 2026 г. се подготвя национален протест в София, в който се очаква да се включат и други земеделски производители.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg


Севлиево / България
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    1 1 Отговор
    ТА ТЪРСЯТ ПРИРОДАТА И ГОСПОД ДА ГИ КОНПЕНСИРА.
    Никой друг няма вина и никой не е длъжен да ги компенсира защото било суша жега валяло много дъжд градушката ги е ударила и т.н.
    ТОВА НЕ Е КОМПЕНСАЦИЯ АКО Е ОТ ДЪРЖАВА А ПО ТОЧНО СОЦИАЛНА ПОМОЩ.
    Много учили и са си увредили мозъците някой май.

    04:03 07.11.2026

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