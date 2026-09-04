КАТ ще следи движението с необозначени автомобили и дрон за празниците през септември

До 8 септември и от 18 до 23 септември е осигурено засилено полицейско присъствие на територията на районните управления Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица с цел опазване на обществения ред, противодействие на престъпленията срещу собствеността и личността и осигуряване на пътна безопасност.
На територията на Областна дирекция на МВР - Сливен е създадена организация за недопускане на нарушения, инциденти и тежки пътни произшествия преди, по време и след празниците, свързани с отбелязване на Съединението на България-6 септември и Деня на независимостта на България- 22 септември.
Остава засилен контролът по автомагистрала „Тракия”, където денонощно има екипи на сектор „Пътна полиция”-Сливен. По магистралата, първокласните и второстепенни пътища се осъществява линеен контрол от служители на охранителна и криминална полиция със служебни и необозночени автомобили.
През целия период са предвидени специализирани полицейски операции, свързани с недопускане на водачи, употребили алкохол, и/или наркотични вещества и контрол на скоростните режими, като с дрон ще се следи за неправилно изпреварване и рисково поведение. Ще се осъществява и контрол на двуколесните пътни превозни средства и особено на водачите на индивидуални електрически превозни средства.
Ще се осъществява контрол във връзка с въведените ограничения от Агенция "Пътна инфраструктура".
При възникнала необходимост движението ще се регулира от екипи на сектор „Пътна полиция”.
ОДМВР-Сливен предупреждава гражданите да бъдат внимателни, бдителни и да не оставят личните си вещи без надзор. Водачите да бъдат толерантни към останалите участници в движението, да спазват правилата за движение и да не сядат зад волана пили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
19:41 04.09.2026
2 Робот
19:43 04.09.2026
3 КАТ аванта
19:45 04.09.2026
4 Значи да внимаваме
19:51 04.09.2026
5 Ще пазят
19:53 04.09.2026
6 НА КАТ МУ ТРЯБВА И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #7
19:53 04.09.2026
7 КАТ ще проверява
До коментар #6 от "НА КАТ МУ ТРЯБВА И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ":полетните документи на дроновете и ще ги глобява за превишена скорост.
19:57 04.09.2026