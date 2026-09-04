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КАТ ще следи движението с необозначени автомобили и дрон за празниците през септември

КАТ ще следи движението с необозначени автомобили и дрон за празниците през септември

4 Септември, 2026 19:36 332 7

  • кат-
  • движение-
  • празници

По магистралата, първокласните и второстепенни пътища се осъществява линеен контрол от служители на охранителна и криминална полиция със служебни и необозночени автомобили

КАТ ще следи движението с необозначени автомобили и дрон за празниците през септември - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До 8 септември и от 18 до 23 септември е осигурено засилено полицейско присъствие на територията на районните управления Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица с цел опазване на обществения ред, противодействие на престъпленията срещу собствеността и личността и осигуряване на пътна безопасност.

На територията на Областна дирекция на МВР - Сливен е създадена организация за недопускане на нарушения, инциденти и тежки пътни произшествия преди, по време и след празниците, свързани с отбелязване на Съединението на България-6 септември и Деня на независимостта на България- 22 септември.

Остава засилен контролът по автомагистрала „Тракия”, където денонощно има екипи на сектор „Пътна полиция”-Сливен. По магистралата, първокласните и второстепенни пътища се осъществява линеен контрол от служители на охранителна и криминална полиция със служебни и необозночени автомобили.

През целия период са предвидени специализирани полицейски операции, свързани с недопускане на водачи, употребили алкохол, и/или наркотични вещества и контрол на скоростните режими, като с дрон ще се следи за неправилно изпреварване и рисково поведение. Ще се осъществява и контрол на двуколесните пътни превозни средства и особено на водачите на индивидуални електрически превозни средства.

Ще се осъществява контрол във връзка с въведените ограничения от Агенция "Пътна инфраструктура".

При възникнала необходимост движението ще се регулира от екипи на сектор „Пътна полиция”.

ОДМВР-Сливен предупреждава гражданите да бъдат внимателни, бдителни и да не оставят личните си вещи без надзор. Водачите да бъдат толерантни към останалите участници в движението, да спазват правилата за движение и да не сядат зад волана пили.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 3 Отговор
    Да хванат възможно повече ганчовци джигити и да им теглят един пердах 😈

    19:41 04.09.2026

  • 2 Робот

    1 1 Отговор
    Темата със заглушителите отвори очите на много хора.! Те на практика разбраха какво може тази технология..! Камери сигнали телефони всичко всичко електронно пада в канала и притежателя става почти невидим и неуловим..! Новите модели имат по голям радиус на обхват и не са скъпи ама хич..

    19:43 04.09.2026

  • 3 КАТ аванта

    1 1 Отговор
    Дрон, додрон, додpoнки било! 😉

    19:45 04.09.2026

  • 4 Значи да внимаваме

    2 0 Отговор
    само по празниците, а през останалото време да правим каквото си поискаме, нали?

    19:51 04.09.2026

  • 5 Ще пазят

    0 0 Отговор
    "тренировъчния център" на сащ в ново село от иранска агресия.

    19:53 04.09.2026

  • 6 НА КАТ МУ ТРЯБВА И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

    0 0 Отговор
    Очевидно.

    Коментиран от #7

    19:53 04.09.2026

  • 7 КАТ ще проверява

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "НА КАТ МУ ТРЯБВА И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ":

    полетните документи на дроновете и ще ги глобява за превишена скорост.

    19:57 04.09.2026

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