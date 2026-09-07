Пътна полиция: 139 задържани с алкохол и наркотици

Общо 139 водачи са задържани от органите на реда през изминалите почивни дни заради управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества. Статистиката бе оповестена в ефира на сутрешния блок „Денят започва“ по БНТ от главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“. Данните са актуални към сутрешните часове на 7 септември, когато се очаква пикът на засиления трафик в края на трите почивни дни около Деня на Съединението.

Засилен контрол и нулева толерантност към нарушенията

Главен инспектор Близнаков подчерта, че въпреки стряскащия брой на заловените нарушители, позитивната новина е, че няма загинали при пътнотранспортни произшествия в страната за последното денонощие. Като цяло статистиката за август тази година показва сериозно намаление на тежките катастрофи, ранените и жертвите на пътя в сравнение със същия период на миналата година.

В днешния ден над 700 полицейски екипа са разположени по основните пътни артерии, автомагистрали и входно-изходните точки на големите градове. Контролът се осъществява както с познатите патрули, така и чрез линеен контрол от необозначени полицейски автомобили.

„Агресивни водачи няма да се толерират по никакъв начин. Рисковите изпреварвания ще бъдат санкционирани веднага. Вероятността зад вас да се окаже цивилен полицейски автомобил, който да ви забави и санкционира, е огромна“, предупреди Лъчезар Близнаков.

Очаквани задръствания в следобедните часове

От „Пътна полиция“ напомнят, че най-интензивно движение се очаква по автомагистрала „Тракия“ и в района на Кресненското дефиле по направлението от Гърция. Шофьорите се съветват да използват и алтернативни маршрути, като пътя през Гоце Делчев и ГКПП „Илинден“. С цел облекчаване на трафика са въведени и ограничения за движението на тежкотоварни камиони към София в часовия диапазон от 12:00 до 20:00 часа.