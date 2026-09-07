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Пътна полиция: 139 задържани с алкохол и наркотици

Пътна полиция: 139 задържани с алкохол и наркотици

7 Септември, 2026 09:12, обновена 7 Септември, 2026 09:15 601 16

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Масирани проверки по пътищата в края на дългия празничен уикенд; няма загинали през изминалото денонощие

Пътна полиция: 139 задържани с алкохол и наркотици - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общо 139 водачи са задържани от органите на реда през изминалите почивни дни заради управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества. Статистиката бе оповестена в ефира на сутрешния блок „Денят започва“ по БНТ от главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“. Данните са актуални към сутрешните часове на 7 септември, когато се очаква пикът на засиления трафик в края на трите почивни дни около Деня на Съединението.

Засилен контрол и нулева толерантност към нарушенията

Главен инспектор Близнаков подчерта, че въпреки стряскащия брой на заловените нарушители, позитивната новина е, че няма загинали при пътнотранспортни произшествия в страната за последното денонощие. Като цяло статистиката за август тази година показва сериозно намаление на тежките катастрофи, ранените и жертвите на пътя в сравнение със същия период на миналата година.

В днешния ден над 700 полицейски екипа са разположени по основните пътни артерии, автомагистрали и входно-изходните точки на големите градове. Контролът се осъществява както с познатите патрули, така и чрез линеен контрол от необозначени полицейски автомобили.

„Агресивни водачи няма да се толерират по никакъв начин. Рисковите изпреварвания ще бъдат санкционирани веднага. Вероятността зад вас да се окаже цивилен полицейски автомобил, който да ви забави и санкционира, е огромна“, предупреди Лъчезар Близнаков.

Очаквани задръствания в следобедните часове

От „Пътна полиция“ напомнят, че най-интензивно движение се очаква по автомагистрала „Тракия“ и в района на Кресненското дефиле по направлението от Гърция. Шофьорите се съветват да използват и алтернативни маршрути, като пътя през Гоце Делчев и ГКПП „Илинден“. С цел облекчаване на трафика са въведени и ограничения за движението на тежкотоварни камиони към София в часовия диапазон от 12:00 до 20:00 часа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    6 0 Отговор
    Нормално маймунско ежедневие..! Нищо ново.

    09:18 07.09.2026

  • 3 Интересно

    9 0 Отговор
    Какво става с езиковата бариера, при санкциониране на чуждестранни нарушители? Изобщо, има ли санкционирани чужденци за нарушения?

    09:18 07.09.2026

  • 4 Факт

    0 1 Отговор
    Българите шофират по безопасна пияни и надрусани

    09:24 07.09.2026

  • 5 оня който го задържаха с 15 кила

    6 0 Отговор
    марихуана , но съда веднага го пусна , не спи а продава

    09:25 07.09.2026

  • 6 Само да попитам

    7 0 Отговор
    Намерихте ли пияната и заляна украинка или както обичате да пишете-рускоговоряща чужденка,която унищожи 10 автомобила в Слънчев браг и избяга?

    09:25 07.09.2026

  • 7 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    3 0 Отговор
    задържани за да ги пуснат
    имитация на дьржава

    09:27 07.09.2026

  • 8 Има ни пак

    4 1 Отговор
    Който твърди, че имаме стаден манталитет е много прав.

    09:27 07.09.2026

  • 9 Пак да питам,

    6 0 Отговор
    колко от хванатите с "наркотични вещества", ще се окажат невинни?

    09:29 07.09.2026

  • 10 милицай

    9 0 Отговор
    един румънец не можахме да го хванем от Стара Загора до Русе и си отиде

    09:29 07.09.2026

  • 11 НАП

    3 0 Отговор
    На слънчогледите и триногите да монтират касови апарати и пос терминали.

    09:34 07.09.2026

  • 12 Гост

    10 1 Отговор
    Уважаеми софийци, поредната ви дълга почивка свърши. Време е да се прибирате по местообиталищата. Главите ви са пълни с преживявания, а колите с чушки. Бъдете внимателни, не бързайте, по-рядко използвайте левия мигач и не карайте на 1 косъм дистанция! Това ще ви позволи да имате много нови срещи с близки и приятели, а не дай си боже среща за последно сбогом! Мислете за вас, за близките си, да тези в другите коли и за техните близки!

    09:35 07.09.2026

  • 13 Някой си

    0 1 Отговор
    И колко от тях убиха някой на пътя ?!
    Защото не минава ден без жертви на пътя.

    09:47 07.09.2026

  • 14 8365

    0 1 Отговор
    Колко от задържаните с наркотици ще бъдат в затвора,като Стоян Колев или онова беше само за реклама,защото е популярен

    09:50 07.09.2026

  • 15 дсполи

    0 0 Отговор
    Милиционер, защо не хващате дилърите дето тровят децата??? Какво само пърдите и си делите с дилърите печалби??? Как се друсат с наркотици??? От къде ги купуват??? Кой продава??? Защо не сте го хванали и този неизвестен бандит от Банкя дето спеше докато внасяха дрога. Какво само си вземате заплатите и не хващате разбойниците. До кога ще ви храним без да вършите нищо??? СЛава на Господ Иисус Христос, шофьорите ги хванахте. Сега е добре да почнете да хващате и дилърите и тези дето ги закрилят да продават.

    09:54 07.09.2026

  • 16 Кога ще забраните Тротинетките

    0 0 Отговор
    Кога велоалеите ще бъдат с кобчета, за да няма досег с пешеходци?
    Кога в Южен парк ще обозначите алеи за тичащи, велосипеди и тротинетки, с колчета.
    Съгласувайте си действията със СОС

    09:56 07.09.2026

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