Пътна полиция: 139 задържани с алкохол и наркотици

Общо 139 водачи са задържани от органите на реда през изминалите почивни дни заради управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества. Статистиката бе оповестена в ефира на сутрешния блок „Денят започва“ по БНТ от главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“. Данните са актуални към сутрешните часове на 7 септември, когато се очаква пикът на засиления трафик в края на трите почивни дни около Деня на Съединението.
Засилен контрол и нулева толерантност към нарушенията
Главен инспектор Близнаков подчерта, че въпреки стряскащия брой на заловените нарушители, позитивната новина е, че няма загинали при пътнотранспортни произшествия в страната за последното денонощие. Като цяло статистиката за август тази година показва сериозно намаление на тежките катастрофи, ранените и жертвите на пътя в сравнение със същия период на миналата година.
В днешния ден над 700 полицейски екипа са разположени по основните пътни артерии, автомагистрали и входно-изходните точки на големите градове. Контролът се осъществява както с познатите патрули, така и чрез линеен контрол от необозначени полицейски автомобили.
„Агресивни водачи няма да се толерират по никакъв начин. Рисковите изпреварвания ще бъдат санкционирани веднага. Вероятността зад вас да се окаже цивилен полицейски автомобил, който да ви забави и санкционира, е огромна“, предупреди Лъчезар Близнаков.
Очаквани задръствания в следобедните часове
От „Пътна полиция“ напомнят, че най-интензивно движение се очаква по автомагистрала „Тракия“ и в района на Кресненското дефиле по направлението от Гърция. Шофьорите се съветват да използват и алтернативни маршрути, като пътя през Гоце Делчев и ГКПП „Илинден“. С цел облекчаване на трафика са въведени и ограничения за движението на тежкотоварни камиони към София в часовия диапазон от 12:00 до 20:00 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Овчар
09:18 07.09.2026
3 Интересно
09:18 07.09.2026
4 Факт
09:24 07.09.2026
5 оня който го задържаха с 15 кила
09:25 07.09.2026
6 Само да попитам
09:25 07.09.2026
7 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
имитация на дьржава
09:27 07.09.2026
8 Има ни пак
09:27 07.09.2026
9 Пак да питам,
09:29 07.09.2026
10 милицай
09:29 07.09.2026
11 НАП
09:34 07.09.2026
12 Гост
09:35 07.09.2026
13 Някой си
Защото не минава ден без жертви на пътя.
09:47 07.09.2026
14 8365
09:50 07.09.2026
15 дсполи
09:54 07.09.2026
16 Кога ще забраните Тротинетките
Кога в Южен парк ще обозначите алеи за тичащи, велосипеди и тротинетки, с колчета.
Съгласувайте си действията със СОС
09:56 07.09.2026