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Лъчезар Милушев за рождените дни в парковете: Нека празнуваме така, че да не пречим на другите

Лъчезар Милушев за рождените дни в парковете: Нека празнуваме така, че да не пречим на другите

21 Август, 2026 10:08 582 7

  • лъчезар милушев-
  • паркове-
  • празници

Столична община призовава за спазване на правилата при организиране на празненства в обществените пространства

Лъчезар Милушев за рождените дни в парковете: Нека празнуваме така, че да не пречим на другите - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Парковете и градинките на София са място за разходка, спорт, почивка – и за празнуване. Рождени дни, семейни тържества и други организирани празненства могат да се провеждат в тях. Важно е обаче едно: когато използваме общото пространство, да го правим с уважение към всички останали. Това обясни заместник-кметът на Столична община по сигурността Лъчезар Милушев в интервю по БНР.

Столична община не забранява празненствата в парковете и не въвежда нови ограничения. Общината напомня за действащите правила, които позволяват обществените пространства да се използват свободно, без това да бъде за сметка на спокойствието на другите хора или на околната среда.

„Не искаме да превръщаме празника на някого в административна процедура. Искаме нещо много по-просто – да спазваме правилата и да се отнасяме един към друг с уважение. Свободата да използваме общите пространства върви с отговорността да ги пазим и да не пречим на останалите“.

При планиране на организирано събитие в обществено пространство се подава заявление до Столична община не по-малко от 7 работни дни преди провеждането му.

Целта на заявлението е да има официално заявено и проверимо основание за използването на съответното обществено пространство, така че при повече от един желаещ да бъде ясно кой организатор е заявил мястото и за коя дата и час. Това позволява на органите на реда и на общината да предотвратят конфликт между различни организатори, които претендират за едно и също пространство.

Това се отнася както за големите паркове, така и за други обществени пространства, включително градинки и междублокови пространства.

„Никой няма да откаже детски рожден ден или семейно събиране в парка. Въпросът е, когато организираме събитие, да го направим по начин, който уважава и хората около нас“, посочи заместник-кметът.

Събития могат да се провеждат между 8:00 и 23:00 ч. при спазване на изискванията за обществения ред и допустимите нива на шум. Музиката и озвучаването не трябва да превръщат празника на едни в неудобство за всички останали.

Също толкова важно е как оставяме мястото след себе си. След края на празненството организаторите трябва да почистят и да изхвърлят отпадъците на определените места. Особено внимание трябва да се обръща на балони, украси, пластмасови изделия и други отпадъци, които лесно попадат в зелените площи.

„Става дума за културата, с която живеем заедно в един град. Да оставиш след себе си чисто, да не пречиш на другия и да пазиш това, което е общо, са малки неща, но от тях зависи какъв град имаме“, допълни Милушев.

Контролните органи могат да се намесят, когато нерегламентирано събитие нарушава обществения ред или спокойствието на гражданите, включително да разпоредят неговото прекратяване. При установено нарушение са предвидени санкции от 153 до 255 евро, а при повторно нарушение – от 306 до 511 евро.

Сигнали, при които е необходима незабавна реакция, могат да се подават на телефон 112, а останалите – чрез Контактния център на Столична община.

Обществените пространства принадлежат на всички. Правилата не са създадени, за да ни пречат да ги използваме, а за да гарантират, че всеки от нас може да го прави.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 0 Отговор
    васе... васе...
    ама за кой ше ти ходи у шопските буренаци и най вече когато му е минал рожденния ден

    10:25 21.08.2026

  • 2 за първи път чувам за рожден ден в парка

    2 1 Отговор
    да духат свещи на алеята с бабите и кучкарите, потните джогинг самозванци . какво ли ги кара . накоя бабичка празнуваща 66 г ще лапа торта с енергийна напитка . и някой мангасарец ще играе кючек с торта със свещи . даже по филмите не ми е известно някой да празнува на катерушките или на тревата .

    10:25 21.08.2026

  • 3 кокорчо

    5 0 Отговор
    платена статийка, а ко стана с евровизия
    одобриха ли ва

    10:26 21.08.2026

  • 4 Милчо Лаков

    3 0 Отговор
    Хиподрума го превърнаха на къмпинг.Още не са се сетили да почнат да пекат кебапчета....

    11:00 21.08.2026

  • 5 Сила

    4 0 Отговор
    Новодошлите новозабогатели селяндури превърнаха Докторската градинка в селски хоремаг .....сватби , абитуриентски , рождени дни , Бабин ден , дефилета на анцузи с токчета и долно бельо с пластмасови маратонки , сбирки на алкохолизирани провинциални скучаещи селски пръчки търсещи " духовната " си енергия на алпинеума с езерцето и т.н .
    Само сюнет и Байрам не съм виждал да празнуват в беседката ....засега !!?

    11:07 21.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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