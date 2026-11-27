Валери Иванов е освободен като управител на „ВиК“ – Монтана след около 20 години начело на дружеството. Решението е взето на извънредно общо събрание, въпреки че представителите на пет общини са гласували против смяната. Рокадата е подкрепена от мажоритарния собственик „Български ВиК холдинг“.

До провеждането на конкурс временно управлението поема Митко Първанов от Враца. Той е работил в АЕЦ „Козлодуй“, бил е директор на пречиствателната станция във Враца и заместник-директор на ВиК в Плевен. Кандидатурата му е предложена още през август от изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ Венелин Шъков. Първанов не е присъствал лично на събранието.

Сменен е и контрольорът на дружеството. На мястото на Николай Калистратов е назначен Симеон Власев. „Български ВиК холдинг“ притежава 51 процента от капитала, а сред общините най-големи дялове имат Монтана с 20 процента и Лом с 12 процента.

Общините и служителите бяха против

Срещу освобождаването на Иванов са гласували общините Монтана, Лом, Георги Дамяново, Бойчиновци и Медковец. Преди събранието Общинският съвет в Монтана е дал мандат представителят на общината да гласува против рокадата и срещу смяната на контрольора.

„Ние формираме около 70 процента от приходите на ВиК-Монтана. Мислехме, че след като сме тези с приходите, имаме глас“, заяви председателят на Общинския съвет в Монтана Иво Иванов. Той посочи, че за местната власт основен въпрос е качеството на водата.

Около 200 служители на водното дружество протестираха на 23 ноември срещу планираната смяна. Те поискаха от държавата да обясни мотивите за освобождаването на досегашния управител и заявиха подкрепа за него.

Смяната идва на фона на съдебно дело

„Български ВиК холдинг“ не е посочил публично официална причина за освобождаването на Иванов. Рокадата съвпада с внесения от Окръжната прокуратура в Монтана обвинителен акт срещу него.

Според обвинението Иванов не е упражнил достатъчен контрол по 28 договора в периода 2014–2022 г., по които са отчетени, но не са извършени строително-монтажни дейности. Прокуратурата твърди, че с действията и бездействията му са нанесени значителни щети на дружеството. Обвиненията не са доказани с влязла в сила присъда.

Разпоредителното заседание по делото е насрочено за 15 декември 2026 г. След назначаването на временен управител предстои конкурс за титуляр на поста.

Източници: dariknews.bg, bnrnews.bg, konkurent.bg