До 40% от автобусния пробег в София да бъде възложен на частен превозвач, а останалите около 60% да останат в „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Това предлагат общинските съветници Бойко Димитров от ПП-ДБ и Ивайло Йонков и Иван Сотиров от „Синя София“.

Докладът е внесен в Столичния общински съвет на 26 ноември и се очаква да бъде разгледан на заседанието на 3 декември. Предложението не представлява окончателно решение, а начало на процедура, при която частният оператор ще бъде избран чрез открита обществена поръчка.

Частният оператор трябва да осигури автобусите

Предвижда се избраният превозвач да обслужва между 12 и 15 милиона километра годишно. Той ще трябва да закупи нови нископодови и климатизирани автобуси, включително съчленени превозни средства за по-натоварените маршрути, както и да изгради собствени гаражи и сервизи.

Общината трябва да запази контрола върху маршрутите, разписанията, цените на билетите и картите. В проекта е записано, че прогнозната цена на километър пробег не трябва да надвишава референтната цена на „Столичен автотранспорт“, освен ако общината не постави допълнителни инвестиционни или екологични изисквания.

„Няма да се промени цената на билета. Контролът остава изцяло общински. На частника няма да се плати нито една стотинка повече от това, което плащаме на собственото си дружество за километър“, заяви Ивайло Йонков пред Българското национално радио.

Дефицит на шофьори и неизпълнени курсове

Като основание за промяната вносителите посочват кадровия и техническия недостиг в общинския оператор. Според внесения доклад не достигат 269 шофьори и общо 321 служители. В отделни поделения средният извънреден труд достига 285, 339 и 367 часа годишно.

При планирани 421 автобуса за обслужване на линиите в делничен ден средно 148 превозни средства са извън експлоатация заради технически проблеми. Над една четвърт от автобусите са на възраст над 12 години. В документа са отчетени още 12 117 неизпълнени курса и 183 610 километра нереализиран пробег.

Според вносителите прехвърлянето на част от пробега към външен оператор ще позволи на „Столичен автотранспорт“ да бракува най-амортизираните автобуси и да намали извънредния труд. Йонков заяви, че „няма да бъде уволнен нито един шофьор“ и че частният превозвач ще поеме и линии, които са одобрени, но не се изпълняват заради липса на автобуси и персонал.

Промяната може да започне най-рано през 2028 г.

Проектът разделя бъдещото възлагане на три групи линии. Първата включва съществуващи линии, обслужвани от общинското дружество, с обем до 4 милиона километра годишно. Втората обхваща нови и вече одобрени от общинския съвет линии – до 3 милиона километра. Третата включва направленията, които в момента се обслужват от „МТК Гроуп“ – до 8 милиона километра годишно.

Първите две групи се планира да бъдат поети от новия оператор през декември 2028 г., когато изтича действащият договор на „Столичен автотранспорт“. Линиите на „МТК Гроуп“ трябва да бъдат включени през юли 2029 г., след изтичането на настоящия договор.

За оставащите около 60% от автобусния пробег се предвижда отделен оздравителен и инвестиционен план за периода 2027–2030 г. Той трябва да включва график за извеждане от експлоатация на автобусите над 12 години, модернизация на гаражите и мерки за ограничаване на извънредния труд.

Източници: bnrnews.bg, economic.bg