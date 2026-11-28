„10 милиона евро за скейтборд е непрагматично решение на фона на разрухата в София“, заяви общинският съветник Ивайло Йонков в интервю за „Евроком“. Коментарът му идва след решението на Столичния общински съвет да одобри финансиране до 9,6 милиона евро за международна програма по скейтборд.

Проектът „Sofia World Skate Capital“ обхваща периода 2027–2029 г. и предвижда две олимпийски квалификации за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г., състезание от Световната купа през 2029 г., както и още спортни, младежки и бизнес инициативи. Общо програмата включва девет събития.

В предложението е включено и изграждането на постоянен скейтпарк с олимпийски стандарти. Според представената концепция съоръжението ще бъде с площ около 4500 квадратни метра и ще се намира в Западния парк. При одобрение на кандидатурата София ще трябва да включи необходимите средства в бюджетите си за 2027, 2028 и 2029 г.

Как се стигна до повторното гласуване

На 5 ноември общинският съвет отхвърли първоначалното предложение. То събра 30 гласа „за“, 16 „против“ и 6 „въздържал се“, като не достигна един глас за необходимото мнозинство. След преработване на доклада предложението беше внесено отново и на 19 ноември получи подкрепата на 32 съветници при 15 гласа „против“ и 7 „въздържал се“.

Вносителите защитават разхода с очакван икономически ефект от около 45 милиона евро. Според представените разчети общината би запазила приходите от билети, рекламни права и продажба на артикули с логото на събитията. Кметът Васил Терзиев определи проекта като инвестиция в градската икономика, а не като финансиране само на спортно състезание.

Критиките и алтернативата

Опозицията в СОС оспорва размера на средствата и очакваната възвръщаемост. „Спаси София“ предложи 250 000 евро за проектиране на пет квартални скейтпарка в районите „Люлин“, „Подуяне“, „Младост“, „Красно село“ и „Триадица“. Сумата е само за проектиране и не включва изграждането на съоръженията.

Критиците настояват първо да бъде създадена достъпна инфраструктура за децата и младежите в различните части на града, а след това да се привличат големи международни събития. Следващата стъпка по одобрения проект е кандидатурата на София да бъде разгледана от World Skate, а при положителен резултат общината трябва да договори конкретните ангажименти и финансирането.

Източници: eurocom.bg, bnrnews.bg, dnes.dir.bg