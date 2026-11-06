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Ръководството на ГДБОП посрещна делегацията на Кралство Саудитска Арабия

Ръководството на ГДБОП посрещна делегацията на Кралство Саудитска Арабия

6 Ноември, 2026 14:07 673 9

  • гдбоп-
  • българия-
  • саудитска арабия-
  • киберпрестъпност-
  • престъпност-
  • полиция

В хода на разговора бяха отчетени положителните резултати от досегашното сътрудничество между компетентните служби и успешните съвместни операции по противодействие на международния наркотрафик и трансграничната организирана престъпност

Ръководството на ГДБОП посрещна делегацията на Кралство Саудитска Арабия - 1
Снимки: ГДБОП
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Директорът на ГДБОП главен комисар Дарин Костов и представители на ръководния състав на службата посрещнаха делегацията от Саудитска Арабия, водена от Негово Кралско Височество принц Абдулазис бин Сауд бин Наиф бин Абдулазис - министър на вътрешните работи на Кралство Саудитска Арабия.

Ръководството на ГДБОП посрещна делегацията на Кралство Саудитска Арабия

Срещата се състоя в рамките на посещението в София по покана на българския министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Ръководството на ГДБОП посрещна делегацията на Кралство Саудитска Арабия

В хода на разговора бяха отчетени положителните резултати от досегашното сътрудничество между компетентните служби и успешните съвместни операции по противодействие на международния наркотрафик и трансграничната организирана престъпност.

Ръководството на ГДБОП посрещна делегацията на Кралство Саудитска Арабия

На Негово Кралско Височество бяха представени усилията за противодействие на престъпните мрежи, по-специално в областта на трафика на наркотици, трафика на хора, незаконното превеждане на мигранти и киберпрестъпленията.

Ръководството на ГДБОП посрещна делегацията на Кралство Саудитска Арабия

Ръководството на ГДБОП посрещна делегацията на Кралство Саудитска Арабия


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 0 Отговор
    Лошо впечатление са направили МВР!
    Министъра им превит като лакей, а лакеите никой не ги уважава!!! Останалото патешко оперение - разни тъпо гледащи дебелаци, които ги е мързвло дори да се избръснат, защото се мутреят!!!
    Срам!!!

    14:20 06.11.2026

  • 2 ЧАРШАФИТЕ КАТО ВИДЯТ

    4 0 Отговор
    ВАМПИРА ГЛАВЕН КОМИСАР ЩЕ ПОБЕГНАТ С 200.

    14:29 06.11.2026

  • 3 вътрешен

    3 0 Отговор
    Странни срещи? Срещнаха се с ОАЕ, сега със Саудитска Арабия? А бе тайни работи ???, ама щом МО не участва не е страшно

    14:30 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Имали сме трагично МВР

    4 0 Отговор
    Ама сегашното е направо турбо трагично начело с този шиник Демерджи ефенди,

    14:37 06.11.2026

  • 6 !!!?

    2 0 Отговор
    Крайно време е да излезем от ЕС и станем член на Арабската лига...!!!?

    14:47 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ккк

    1 0 Отговор
    а харем?

    14:53 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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