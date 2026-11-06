Ръководството на ГДБОП посрещна делегацията на Кралство Саудитска Арабия

Директорът на ГДБОП главен комисар Дарин Костов и представители на ръководния състав на службата посрещнаха делегацията от Саудитска Арабия, водена от Негово Кралско Височество принц Абдулазис бин Сауд бин Наиф бин Абдулазис - министър на вътрешните работи на Кралство Саудитска Арабия.
Срещата се състоя в рамките на посещението в София по покана на българския министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.
В хода на разговора бяха отчетени положителните резултати от досегашното сътрудничество между компетентните служби и успешните съвместни операции по противодействие на международния наркотрафик и трансграничната организирана престъпност.
На Негово Кралско Височество бяха представени усилията за противодействие на престъпните мрежи, по-специално в областта на трафика на наркотици, трафика на хора, незаконното превеждане на мигранти и киберпрестъпленията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Министъра им превит като лакей, а лакеите никой не ги уважава!!! Останалото патешко оперение - разни тъпо гледащи дебелаци, които ги е мързвло дори да се избръснат, защото се мутреят!!!
Срам!!!
14:20 06.11.2026
2 ЧАРШАФИТЕ КАТО ВИДЯТ
14:29 06.11.2026
3 вътрешен
14:30 06.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Имали сме трагично МВР
14:37 06.11.2026
6 !!!?
14:47 06.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ккк
14:53 06.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.