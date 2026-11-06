Ръководството на ГДБОП посрещна делегацията на Кралство Саудитска Арабия

Директорът на ГДБОП главен комисар Дарин Костов и представители на ръководния състав на службата посрещнаха делегацията от Саудитска Арабия, водена от Негово Кралско Височество принц Абдулазис бин Сауд бин Наиф бин Абдулазис - министър на вътрешните работи на Кралство Саудитска Арабия.

Срещата се състоя в рамките на посещението в София по покана на българския министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

В хода на разговора бяха отчетени положителните резултати от досегашното сътрудничество между компетентните служби и успешните съвместни операции по противодействие на международния наркотрафик и трансграничната организирана престъпност.

На Негово Кралско Височество бяха представени усилията за противодействие на престъпните мрежи, по-специално в областта на трафика на наркотици, трафика на хора, незаконното превеждане на мигранти и киберпрестъпленията.