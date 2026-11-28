Червен код за значителни валежи е в сила за шест области в страната – Видин, Враца, Монтана, София-област, Ловеч и Габрово. Предупреждението на Националния институт по метеорология и хидрология е за 28 ноември и се отнася за дъжд, който ще преминава в сняг.

Актуалната информация на НИМХ се разминава с публикуваното по-рано съобщение на Българската телеграфна агенция, в което са посочени седем области – включително Велико Търново, но без уточнение за София-град. В последното предупреждение на НИМХ Велико Търново е сред областите с оранжев код, както и София-град.

„Дъждът ще преминава в сняг и ще се образува снежна покривка“, предупреждава НИМХ.

В Северна България и по високите западни полета валежите бързо ще преминат в сняг. В Предбалкана се очаква снежна покривка над 30 сантиметра, а при силен вятър по планинските проходи са възможни виелици и навявания. В останалите части на страната ще продължи да вали дъжд, като в южните райони количествата ще бъдат значителни.

Възможни ограничения по пътищата

Агенция „Пътна инфраструктура“ е създала готовност след 14:00 часа временно да спира движението по засегнати пътни участъци, ако снежната покривка надхвърли 15 сантиметра. Първоначално ще се ограничава движението на тежкотоварни и лекотоварни автомобили, а при необходимост и на леки коли, за да бъдат почистени и обработени настилките.

Прогнозата предвижда застудяване с усилване на североизточния вятър. През нощта срещу неделя дъждът и в по-голямата част от Южна България ще премине в сняг, като снеговалежите ще са по-интензивни в Предбалкана и планинските райони.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg