България и Саудитска Арабия задълбочават сътрудничеството

Гарантирането на мира и сигурността е общ приоритет за България и Саудитска Арабия. Това заявиха министър-председателят Румен Радев и министърът на вътрешните работи на Кралството принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф бин Абдулазиз Ал Сауд по време на среща в Министерския съвет.

В разговорите участваха още вицепремиерът Иво Христов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова, съобщиха от правителствената пресслужба.

Подкрепа за дипломатическите усилия

Румен Радев определи Саудитска Арабия като водещ политически и икономически фактор в Близкия изток и ключов партньор на България в Персийския залив.

„Кралство Саудитска Арабия е водещ политически и икономически фактор в региона на Близкия изток и ключов партньор на България в Персийския залив“, заяви Румен Радев.

Премиерът потвърди подкрепата на България за дипломатическите усилия на Рияд за деескалация и прекратяване на военните действия в Близкия изток. Той осъди и атаките срещу гражданска инфраструктура в Саудитска Арабия, довели до жертви и ранени, предаде БГНЕС.

Сред обсъдените теми са били възможностите за по-тясно сътрудничество в борбата с организираната престъпност и тероризма, разширяването на информационния обмен и защитата на критичната инфраструктура и гражданите.

Енергетика, транспорт и нов коридор към Европа

Радев е посочил транспортната, енергийната и дигиталната свързаност със съседните региони като важен фактор за стабилността, надеждните вериги на доставки и достъпа до енергийни ресурси за Европа.

В този контекст е обсъдено участието на Саудитска Арабия в предстояща среща на високо равнище в България, посветена на свързаността. Саудитската страна е предложила проект за доставки на енергийни суровини, който може да създаде нов коридор за енергийна диверсификация към Европа.

Българският премиер посочи и други области с потенциал за развитие на двустранните отношения – инвестиции, търговия, транспорт, наука, образование и отбранителна индустрия.

Акцент върху сигурността

Принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф заяви готовност Саудитска Арабия да издигне отношенията с България на ново, по-високо равнище. По думите му разговорите с Иван Демерджиев са били насочени към разширяване на сътрудничеството в сигурността и противодействието на тероризма.

„Сегашната политическа стабилност в България отваря нови възможности за сътрудничество и в много други области от взаимен интерес“, заяви саудитският министър.

Срещата поставя сигурността, енергийната диверсификация и свързаността в центъра на плановете за задълбочаване на отношенията между София и Рияд.