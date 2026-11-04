Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
България и Саудитска Арабия задълбочават сътрудничеството

България и Саудитска Арабия задълбочават сътрудничеството

4 Ноември, 2026 19:20 411 6

  • румен радев-
  • саудитска арабия-
  • сигурност-
  • енергийна диверсификация-
  • тероризъм

Румен Радев и принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф определиха мира и сигурността като общ приоритет. Обсъдени са и енергетиката, свързаността и борбата с тероризма

България и Саудитска Арабия задълбочават сътрудничеството - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гарантирането на мира и сигурността е общ приоритет за България и Саудитска Арабия. Това заявиха министър-председателят Румен Радев и министърът на вътрешните работи на Кралството принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф бин Абдулазиз Ал Сауд по време на среща в Министерския съвет.

В разговорите участваха още вицепремиерът Иво Христов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова, съобщиха от правителствената пресслужба.

Подкрепа за дипломатическите усилия

Румен Радев определи Саудитска Арабия като водещ политически и икономически фактор в Близкия изток и ключов партньор на България в Персийския залив.

„Кралство Саудитска Арабия е водещ политически и икономически фактор в региона на Близкия изток и ключов партньор на България в Персийския залив“, заяви Румен Радев.

Премиерът потвърди подкрепата на България за дипломатическите усилия на Рияд за деескалация и прекратяване на военните действия в Близкия изток. Той осъди и атаките срещу гражданска инфраструктура в Саудитска Арабия, довели до жертви и ранени, предаде БГНЕС.

Сред обсъдените теми са били възможностите за по-тясно сътрудничество в борбата с организираната престъпност и тероризма, разширяването на информационния обмен и защитата на критичната инфраструктура и гражданите.

Енергетика, транспорт и нов коридор към Европа

Радев е посочил транспортната, енергийната и дигиталната свързаност със съседните региони като важен фактор за стабилността, надеждните вериги на доставки и достъпа до енергийни ресурси за Европа.

В този контекст е обсъдено участието на Саудитска Арабия в предстояща среща на високо равнище в България, посветена на свързаността. Саудитската страна е предложила проект за доставки на енергийни суровини, който може да създаде нов коридор за енергийна диверсификация към Европа.

Българският премиер посочи и други области с потенциал за развитие на двустранните отношения – инвестиции, търговия, транспорт, наука, образование и отбранителна индустрия.

Акцент върху сигурността

Принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф заяви готовност Саудитска Арабия да издигне отношенията с България на ново, по-високо равнище. По думите му разговорите с Иван Демерджиев са били насочени към разширяване на сътрудничеството в сигурността и противодействието на тероризма.

„Сегашната политическа стабилност в България отваря нови възможности за сътрудничество и в много други области от взаимен интерес“, заяви саудитският министър.

Срещата поставя сигурността, енергийната диверсификация и свързаността в центъра на плановете за задълбочаване на отношенията между София и Рияд.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама първо

    3 1 Отговор
    танц с мечове!

    19:23 04.11.2026

  • 2 Радев е договорил

    3 3 Отговор
    да изнасяме пясък за там.
    Радев каза, че сделката ще е печеливша за България почти колкото Боташ.

    Коментиран от #4

    19:23 04.11.2026

  • 3 Бай Ганьо

    1 1 Отговор
    ДО-1
    Танца с мечове е коронният номер на една тиква от Банкя , и го даваха по световните канали

    Коментиран от #6

    19:29 04.11.2026

  • 4 Сделката е добра

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Радев е договорил":

    Ще им доставаме кожени палта ръкавици и шапки ушанки А ще внесем депутати

    19:36 04.11.2026

  • 5 Стига хвалебствия

    0 0 Отговор
    Радеф, хубаво задълбочава и привлича инвестиции. Работи за бизнеса и работодателите в България. За обикновените хора на ниски заплати и пенсионери, НЕ работи за тях. Ще внасят работници от трети страни, пак в угода на Съюза на работодателите в България.

    19:37 04.11.2026

  • 6 И Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Ганьо":

    е играл!За Путин не знам!Не може да вдигне меча!

    19:40 04.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове