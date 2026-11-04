България и Саудитска Арабия задълбочават сътрудничеството

Гарантирането на мира и сигурността е общ приоритет за България и Саудитска Арабия. Това заявиха министър-председателят Румен Радев и министърът на вътрешните работи на Кралството принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф бин Абдулазиз Ал Сауд по време на среща в Министерския съвет.
В разговорите участваха още вицепремиерът Иво Христов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова, съобщиха от правителствената пресслужба.
Подкрепа за дипломатическите усилия
Румен Радев определи Саудитска Арабия като водещ политически и икономически фактор в Близкия изток и ключов партньор на България в Персийския залив.
Премиерът потвърди подкрепата на България за дипломатическите усилия на Рияд за деескалация и прекратяване на военните действия в Близкия изток. Той осъди и атаките срещу гражданска инфраструктура в Саудитска Арабия, довели до жертви и ранени, предаде БГНЕС.
Сред обсъдените теми са били възможностите за по-тясно сътрудничество в борбата с организираната престъпност и тероризма, разширяването на информационния обмен и защитата на критичната инфраструктура и гражданите.
Енергетика, транспорт и нов коридор към Европа
Радев е посочил транспортната, енергийната и дигиталната свързаност със съседните региони като важен фактор за стабилността, надеждните вериги на доставки и достъпа до енергийни ресурси за Европа.
В този контекст е обсъдено участието на Саудитска Арабия в предстояща среща на високо равнище в България, посветена на свързаността. Саудитската страна е предложила проект за доставки на енергийни суровини, който може да създаде нов коридор за енергийна диверсификация към Европа.
Българският премиер посочи и други области с потенциал за развитие на двустранните отношения – инвестиции, търговия, транспорт, наука, образование и отбранителна индустрия.
Акцент върху сигурността
Принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф заяви готовност Саудитска Арабия да издигне отношенията с България на ново, по-високо равнище. По думите му разговорите с Иван Демерджиев са били насочени към разширяване на сътрудничеството в сигурността и противодействието на тероризма.„Сегашната политическа стабилност в България отваря нови възможности за сътрудничество и в много други области от взаимен интерес“, заяви саудитският министър.
Срещата поставя сигурността, енергийната диверсификация и свързаността в центъра на плановете за задълбочаване на отношенията между София и Рияд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ама първо
19:23 04.11.2026
2 Радев е договорил
Радев каза, че сделката ще е печеливша за България почти колкото Боташ.
Коментиран от #4
19:23 04.11.2026
3 Бай Ганьо
Танца с мечове е коронният номер на една тиква от Банкя , и го даваха по световните канали
Коментиран от #6
19:29 04.11.2026
4 Сделката е добра
До коментар #2 от "Радев е договорил":Ще им доставаме кожени палта ръкавици и шапки ушанки А ще внесем депутати
19:36 04.11.2026
5 Стига хвалебствия
19:37 04.11.2026
6 И Тръмп
До коментар #3 от "Бай Ганьо":е играл!За Путин не знам!Не може да вдигне меча!
19:40 04.11.2026