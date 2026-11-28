Агенция „Пътна инфраструктура“ е в готовност от 14:00 часа днес временно да спира движението по пътища, на които снежната покривка надхвърли 15 сантиметра. Решението ще се взема по преценка на областните пътни управления и Националния координационен център.

Първоначално ограниченията може да засегнат тежкотоварните и лекотоварните автомобили, а при необходимост и леките коли. Целта е настилките да бъдат почистени и обработени, преди движението да бъде възстановено.

Приоритет ще имат автомагистралите, най-натоварените направления от първокласната и второкласната пътна мрежа, както и проходите, които осигуряват връзките между Северна и Южна България. Пътните служби следят обстановката с особено внимание към високопланинските райони и проходите, където са възможни хлъзгави участъци и заледявания.

„Призоваваме водачите да проявят търпение при евентуално временно ограничаване на трафика и да осигурят в автомобилите си запас от гориво, вода и храна“, заявиха от АПИ. Шофьорите трябва да тръгват с автомобили, оборудвани за зимни условия, да избягват резки маневри и да не изпреварват снегопочистващата техника. От агенцията препоръчват и използването на навигационни приложения за информация за проходимостта и промените в организацията на движение.

Снеговалежи се очакват в Северна България

Предупреждението идва на фона на прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за застудяване и валежи. В Северна България и по високите западни полета дъждът се очаква да премине в сняг, като са възможни виелици и навявания. В планините валежите ще са предимно от сняг, придружени от силен и бурен североизточен вятър.

В София подготовката за зимното почистване включва 170 снегорина и над 23 000 тона специализирани смеси за замръзнали и заледени участъци. Данните бяха представени от заместник-кмета по екология Николай Неделков и директора на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов.

Към момента АПИ обявява готовност за ограничения, а не конкретно затваряне на пътни участъци. При натрупване на необходимата снежна покривка ограниченията ще се въвеждат според местната обстановка и преценката на пътните управления.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, nova.bg