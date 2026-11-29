Полетите от Летище „Васил Левски“ – София се изпълняват със закъснения, достигащи близо два часа, заради обилен снеговалеж, силен вятър и ниски температури. Тежката зимна обстановка затруднява почистването на пистите и обслужването на самолетите, съобщава TravelNews.

Проверка на туристическото издание установява сериозни забавяния на полетите от столичното летище. Самолет на националния авиопревозвач „България Еър“ е натрупал закъснение от около час и половина, преди да бъде насочен към задължителна антиобледенителна обработка.

От летището потвърждават, че работят при изключително тежки зимни условия. Снеговалежът, силният вятър и образуването на снежни навявания усложняват поддържането на летищната инфраструктура и подготовката на въздухоплавателните средства за излитане.

„Екипите ни полагат всички усилия за поддържане на безопасността на полетите и нормалното функциониране на летището. Работи се непрекъснато, за да бъдат осигурени необходимите условия за обслужване на самолетите и пътниците при зимна обстановка“, посочват от Летище София.

Още през предходния ден са регистрирани закъснения от 15–20 минути, но с усложняването на метеорологичната обстановка времето за изчакване се е увеличило значително.

Защо самолетите се обработват срещу заледяване?

Една от основните причини за забавянията е необходимостта от отстраняване на сняг и лед от самолетите непосредствено преди излитане. Дори тънък слой скреж върху крилата може да наруши въздушния поток, да намали подемната сила и да влоши управляемостта на машината.

Според авиационните стандарти самолетите не трябва да излитат със замърсяване от сняг, лед или скреж по критичните аеродинамични повърхности, освен в изрично разрешените от производителя случаи.

Обработката обикновено включва два етапа. При първия, известен като de-icing, специализирани автомобили разпръскват загрята течност на основата на гликол и вода, която отстранява натрупания сняг и лед от крилата, опашните плоскости и други критични участъци.

При продължаващ снеговалеж може да се приложи и anti-icing – защитна течност, която временно ограничава повторното заледяване. Тя е предназначена да се отдели от обработените повърхности при ускоряването на самолета за излитане.

Защитата обаче не е неограничена. Продължителността ѝ зависи от температурата, вида и интензивността на валежите, както и от използваната течност. При по-дълго изчакване на земята може да се наложи повторна проверка или нова обработка.

Затова при обилен снеговалеж закъсненията могат да се натрупват дори когато летището продължава да приема и изпраща самолети. Допълнително време е необходимо и за почистване на пистите, пътеките за рулиране и местостоянките.

Какво трябва да знаят пътниците?

От Летище „Васил Левски“ – София призовават пътуващите да проверяват актуалния статус на полетите си чрез авиокомпаниите и да предвидят повече време за придвижване до терминалите.

При значителни закъснения авиокомпаниите имат задължения към пътниците съгласно европейския Регламент 261/2004. В зависимост от продължителността на изчакването и разстоянието на полета те могат да включват храна, напитки, възможност за комуникация и при необходимост хотелско настаняване.