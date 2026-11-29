Снеговалежът затрудни движението в София, където сутринта е дерайлирал трамвай, има закъсали автомобили и забавяне на част от градския транспорт. На терен работят 172 снегопочистващи машини, а още шест обработват пътищата на Витоша.

Приоритетно се почистват основните булеварди и трасетата, по които се движи градският транспорт. След това екипите преминават към вътрешнокварталните улици, тротоарите и спирките. Столичната община съобщи, че за последното денонощие на фирмите изпълнители са наложени санкции за близо 100 000 евро за установени нарушения и неизпълнение на възложените дейности, информира БНТ.

Директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов уточни, че до 4:30 часа сутринта са наложени глоби за 97 000 евро в няколко района. „И аз и моите служители не сме доволни от качеството на услугата в определени зони“, заяви той. Разликата между посочените суми е свързана с различния момент, към който са отчетени санкциите.

Затруднения по градския транспорт

Градският транспорт се движи при зимни условия и с леки закъснения. По-сериозно е забавянето по автобусни линии 180 и 182 заради паднало дърво. Автобус 59 се движи до гара „Владая“, а трамвайна линия 8 не достига до ж.к. „Люлин“.

Заради снеговалежа и опасността от заледяване временно е преустановено движението на автобуси 61 и 66 към Витоша. Линия 63 се движи по скъсен маршрут до спирка „Бялата чешма“. Пътищата към планината са почистени и отворени за леки автомобили, но автобусите ще бъдат пуснати отново след осигуряване на безопасни условия.

Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са реагирали на близо 50 сигнала за паднали дървета и скъсани електрически кабели. Има и сигнали за снегорини, блъснати от автомобили, които са извършвали дрифтове през нощта.

Снимка: Facebook

Пътници останаха на летище София

Затруднения има и на летището. Пистата е почистена, но спирачният път не е добър. От предната вечер на Терминал 2 са блокирани пътници, пътували към Маракеш. Полетът им е отменен.

Снегопочистването в София започна още на 28 ноември в 6:30 часа в районите с по-голяма надморска височина. След натрупването на снежна покривка е започнало и избутването на снега, а от 5:00 часа сутринта са обработвани спирките на градския транспорт. Продължаващият снеговалеж налага повторно почистване на вече обработените основни трасета.