Кардиолог втори в листата на ГЕРБ в София

Известният кардиолог проф. Иво Петров е в листата на ГЕРБ с кандидати за общински съветници в София.

Днес столичният кмет Йорданка Фандъкова го представи по време на инспекция на реновираната клиника по обща хирургия в Първа градска болница.

Заедно с нея бяха заместник-кметът Дончо Барбалов и председателят на здравната комисия в СОС д-р Веселин Милев.



"Продължаваме с идеите за модернизация, поканихме нови хора в екипа. Проф. Иво Петров се съгласи да се включи в на следващия Столичен общински екип със своята експертиза", съобщи Йорданка Фандъкова.



"Консенсусът е най-важен не само за здравеопазването, но и за страната. Трябва да работим в консенсус, за да изпълним нашата мисия. Това, което се прави днес в Първа градска болница, е добър пример. Като лекари правим всички възможно за своите пациенти, а когато имаме подкрепата на Столична община, това става още по-ефикасно. Много е направено, но и още много трябва да се направи, заяви проф. Петров.



"От години имаме идеи в областта на развитието на здравеопазването и модернизацията. На мен и моите съмишленици ни е мечта отдавна за въвеждане на модерните електронни методики и тази електронна лична здравна карта, за която отдавна се говори", обясни проф. Петров. Според него с усилието на общината и подкрепата на институциите, това може да бъде постигнато.



Кой е проф. Иво Петров



Национален консултант по инвазивна кардиология,

Началник клиника по Кардиология и ангиология,

Сити Клиник София



Завършил е медицина през 1992 г. в МУ-София. През 1999 г. придобива специалност „Вътрешни болести”, през 2003 г. специалност „Кардиология”, през 2012г. Специалност по Ангиология, има и тясна специализация по „Инвазивна кардиология”. Д-р Петров е завършил и „Здравен мениджмънт” в МУ-София. Преминал е обучение по стрес ЕхоКГ във Висбаден, Германия, по Инвазивна кардиология и радиология в Института по Кардиология и Сърдечно-съдова хирургия към Фондация Фавалоро, Буенос Айрес, Аржентина. През периода 1999 – 2000 г. е стипендиант по Инвазивна кардиология и радиология в същата болница.



Между 1992 и 2006 г. доц. Петров работи в УНСБАЛ „Св. Екатерина”, където преминава през позициите доброволен сътрудник, асистент, старши и главен асистент в клиниката по Кардиология. В този период в рамките на 2 години е стипендиант в в Института по Кардиология и Сърдечно-съдова хирургия към Фондация Фавалоро, Буенос Айрес, Аржентина. През ноември 2006 г. е поканен да оглави Кардиологична клиника на МБАЛ „Токуда Болница София”. През 2010г. придобива звание „доцент”.



Доц. Иво Петров е председател на Дружество на Кардиолозите в България, председател на Българско Дружество по Ендоваскуларна Терапия. Член е на Управителния съвет на ISES (International Society of Endovascular Specialists), Член е на Европейско кардиологично дружество - с ранг FESC- Fellow of the European society of cardiology, Член е на Американския Колеж по Кардиология също с ранг “Fellow”, Испанска асоциация по Кардиология, Латиноамериканска асоциация на интервенционалните кардиолози, Българско дружество на Ангиолозите и съдовите хирурзи. Владее испански, английски и френски език. Има българско и аржентинско гражданство.



Има огромен опит в ендоваскуларни процедури на артериите на мозъка и други мозъчносъдови заболявания, на коремна и гръдна аорта (при аневризми и дисекации), на артериите на коремни органи и долни крайници и при тежки състояния на съдовете на сърцето. Прилага уникален метод за лечение на резистентна хипертония – ренална денервация. Въвежда и специализиран център за лечение на белодробна тромбемболия и остър исхемичен инсулт.



Проф. д-р Иво Петров стана „Мъж на годината 2018“. Номинацията му беше за уникалното спасяване на пациент с разкъсана аорта чрез безкръвна операция, влизайки през бедрената артерия. Освен че е сложна и се прави за първи път, тази операция е публикувана в журнала на американското медицинско дружество.

България