Йотова: Само когато сме заедно и единни, можем да вървим напред

Дни, изпълнени с успехи в първите дни на пролетта, и успех, който да бъде общо дело, пожела на кюстендилци в празничния за града ден президентът Илияна Йотова.
„Тогава, когато имаме трудности и проблеми, ние, българите, трябва да се държим ръка за ръка, защото няма трудност и проблем, който да не може да бъде решен. Само когато сме заедно, когато сме единни, можем да вървим напред и да оставим на децата си България, която искаме“, каза Йотова.
Държавният глава благодари от сцената на централния площад „Велбъжд“ на кмета на Кюстендил Огнян Атанасов за поканата да бъде гост на най-красивия празник в началото на пролетта.
„Обичам този град. Всеки път, когато се връщам, си спомням хилядолетната му история – древната Пауталия, градът на Майстора, чиято творческа вселена няма граници и рамки, в които да бъде поставена, градът на Димитър Пешев – достойния българин“, каза Йотова. Тя подчерта, че освен славно минало, градът има и бъдеще – младост и перспектива.
„Няма такава дивна хубост, особено през този сезон – в началото на пролетта, в този чудесен край на България. Никой не може да остане равнодушен, когато всичко наоколо цъфти с толкова много багри. Българската земя е така устроена, че когато я уважаваме и се грижим за нея, тя ни се отплаща богато и щедро, а вие, кюстендилци, го знаете“, обърна се Йотова към жителите на града.
„Вие с вашия труд правите така, че плодовете да ги берем всички българи и да им се радваме с гордост, че сме българи. И тази пролет се превръща в най-важната, най-знаковата емблема на Кюстендил“, каза още тя.
Йотова посочи, че в тези дни Кюстендил среща и още едно чудо – българската женска хубост. Тя се обърна към носителките на приза „Кюстендилска пролет“, като им пожела да бъдат достойни за своя ум и красота. „Вие вече сте посланици на българската и на кюстендилската хубост и красота. Дайте ни много поводи оттук нататък да се гордеем с вас“, каза Йотова на девойките.
Тази юбилейна година кюстендилският празник „Кюстендилска пролет“ е посветен на младите хора и децата – нашето бъдеще. Бъдещето е сложно, но всички ние искаме то да бъде красиво и успешно за децата ни. За нас, възрастните, то е надежда и светъл лъч в тревожното време, в което живеем, добави тя.
„Нека, както нашите родители ни завещаха мир и възможност да развиваме своите таланти, ние да оставим още по-богато бъдеще на децата си. Нека днес, на този чудесен празник, това да бъде нашата клетва към тях, защото те го заслужават“, каза още Йотова.
Държавният глава е гост на официалния празник на Кюстендил - Кюстендилска пролет, който се отбелязва на 21 март.
1 буля йотка
Коментиран от #29
13:29 21.03.2026
2 хехе
Коментиран от #13, #14
13:30 21.03.2026
3 Интересно
И досега вървяхме напред, но вече искаме да тръгнем в правилната посока.
13:31 21.03.2026
4 С нея
13:32 21.03.2026
7 Писна ми...
13:34 21.03.2026
8 бушприт
Коментиран от #18
13:36 21.03.2026
9 Шиши корп
13:38 21.03.2026
10 гръндж
13:39 21.03.2026
11 Без глупости
13:39 21.03.2026
12 непротестиращ
13:41 21.03.2026
13 Европеец
До коментар #2 от "хехе":Според мен и двете са еднакво отровни ни, но на дъртата надка отровата е по-силна... Но двете персони е невъзможно да сме заедно и един дни и да вървим напред..... На предстоящите избори ще гласувам за Възраждане, да но отново да станем държава.... Въпреки че и тия, който няма да минат бариера та има свестни партии и личности....
13:42 21.03.2026
14 Оги
До коментар #2 от "хехе":Направо се стреснах. Много грозни. Гавра с хората е да се показваш такъв грозник. Отврат. Сигурно децата инстинктивно са се разпищяли на площада.
13:43 21.03.2026
16 Калеко Алеко
13:45 21.03.2026
18 Европеец
До коментар #8 от "бушприт":Поживей с българи в чужбина и ще видиш Как се подкрепяме....
13:46 21.03.2026
19 глоги
13:48 21.03.2026
20 Хипотетично
13:48 21.03.2026
21 таквизи ми работи
13:49 21.03.2026
23 Единни
Едните крадат милиарди , други броят центовете !
Бухналата , що не дойдеш от страната на тия с центовете .
13:53 21.03.2026
24 В пропастта
Нека се обединим и така дружно да направим крачка напред.😜
13:55 21.03.2026
25 Павел Пенев
13:57 21.03.2026
26 Навит съм
Превилегии не искам.
14:00 21.03.2026
27 Уви
Навремето в Кюстендилско е имало 20-ина сорта ябълки, катовсеки сорт е цъфтял, завързвал и узрявалпо различно време, та по климатични причини, ако времето се случи лошо, да бъде унищожена реколтата само на един сорт.
Днес в Кюстендилско само тук-там са запазени великолепните черешови градини. Уникалните, несравними по вкус домати сорт "Биволско сърце", както и т.нар. "селски пипер" - изключително вкусни чушки, може да се намерят само в личните малки зеленчукови градинки, които някои баби все още отглеждат.
Днешни печалбари отсичат цели масиви черешови дръвчета, за да произвеждат зелена енергия.
Където мине социализъм, трева не никне.
Коментиран от #33
14:03 21.03.2026
28 ИдиЙотова
Много се зближихте с Нада Кючекова Зеленска!
14:04 21.03.2026
29 Мнение
До коментар #1 от "буля йотка":Вещиците на прехода:
Надежда Михайлова (Неински) и Илияна Йотова!
Общото между тях: служат на чужди интереси и заробват народа ни!
14:04 21.03.2026
30 Дори не е смешно
14:05 21.03.2026
31 Хайде вече
14:06 21.03.2026
32 Мнение
14:07 21.03.2026
33 Много пишеш
До коментар #27 от "Уви":И само глупости!
Върви да се кръстиш пред портретите на мутренските свини!
14:07 21.03.2026