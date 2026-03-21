Йотова: Само когато сме заедно и единни, можем да вървим напред

Дни, изпълнени с успехи в първите дни на пролетта, и успех, който да бъде общо дело, пожела на кюстендилци в празничния за града ден президентът Илияна Йотова.

„Тогава, когато имаме трудности и проблеми, ние, българите, трябва да се държим ръка за ръка, защото няма трудност и проблем, който да не може да бъде решен. Само когато сме заедно, когато сме единни, можем да вървим напред и да оставим на децата си България, която искаме“, каза Йотова.

Държавният глава благодари от сцената на централния площад „Велбъжд“ на кмета на Кюстендил Огнян Атанасов за поканата да бъде гост на най-красивия празник в началото на пролетта.

„Обичам този град. Всеки път, когато се връщам, си спомням хилядолетната му история – древната Пауталия, градът на Майстора, чиято творческа вселена няма граници и рамки, в които да бъде поставена, градът на Димитър Пешев – достойния българин“, каза Йотова. Тя подчерта, че освен славно минало, градът има и бъдеще – младост и перспектива.

„Няма такава дивна хубост, особено през този сезон – в началото на пролетта, в този чудесен край на България. Никой не може да остане равнодушен, когато всичко наоколо цъфти с толкова много багри. Българската земя е така устроена, че когато я уважаваме и се грижим за нея, тя ни се отплаща богато и щедро, а вие, кюстендилци, го знаете“, обърна се Йотова към жителите на града.

„Вие с вашия труд правите така, че плодовете да ги берем всички българи и да им се радваме с гордост, че сме българи. И тази пролет се превръща в най-важната, най-знаковата емблема на Кюстендил“, каза още тя.

Йотова посочи, че в тези дни Кюстендил среща и още едно чудо – българската женска хубост. Тя се обърна към носителките на приза „Кюстендилска пролет“, като им пожела да бъдат достойни за своя ум и красота. „Вие вече сте посланици на българската и на кюстендилската хубост и красота. Дайте ни много поводи оттук нататък да се гордеем с вас“, каза Йотова на девойките.

Тази юбилейна година кюстендилският празник „Кюстендилска пролет“ е посветен на младите хора и децата – нашето бъдеще. Бъдещето е сложно, но всички ние искаме то да бъде красиво и успешно за децата ни. За нас, възрастните, то е надежда и светъл лъч в тревожното време, в което живеем, добави тя.

„Нека, както нашите родители ни завещаха мир и възможност да развиваме своите таланти, ние да оставим още по-богато бъдеще на децата си. Нека днес, на този чудесен празник, това да бъде нашата клетва към тях, защото те го заслужават“, каза още Йотова.

Държавният глава е гост на официалния празник на Кюстендил - Кюстендилска пролет, който се отбелязва на 21 март.