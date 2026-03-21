Йотова: Само когато сме заедно и единни, можем да вървим напред

21 Март, 2026 13:28 523 33

  илияна йотова
  велбъжд

Държавният глава благодари от сцената на централния площад „Велбъжд“ на кмета на Кюстендил Огнян Атанасов за поканата да бъде гост на най-красивия празник в началото на пролетта

Дни, изпълнени с успехи в първите дни на пролетта, и успех, който да бъде общо дело, пожела на кюстендилци в празничния за града ден президентът Илияна Йотова.

„Тогава, когато имаме трудности и проблеми, ние, българите, трябва да се държим ръка за ръка, защото няма трудност и проблем, който да не може да бъде решен. Само когато сме заедно, когато сме единни, можем да вървим напред и да оставим на децата си България, която искаме“, каза Йотова.

Държавният глава благодари от сцената на централния площад „Велбъжд“ на кмета на Кюстендил Огнян Атанасов за поканата да бъде гост на най-красивия празник в началото на пролетта.

„Обичам този град. Всеки път, когато се връщам, си спомням хилядолетната му история – древната Пауталия, градът на Майстора, чиято творческа вселена няма граници и рамки, в които да бъде поставена, градът на Димитър Пешев – достойния българин“, каза Йотова. Тя подчерта, че освен славно минало, градът има и бъдеще – младост и перспектива.

„Няма такава дивна хубост, особено през този сезон – в началото на пролетта, в този чудесен край на България. Никой не може да остане равнодушен, когато всичко наоколо цъфти с толкова много багри. Българската земя е така устроена, че когато я уважаваме и се грижим за нея, тя ни се отплаща богато и щедро, а вие, кюстендилци, го знаете“, обърна се Йотова към жителите на града.

„Вие с вашия труд правите така, че плодовете да ги берем всички българи и да им се радваме с гордост, че сме българи. И тази пролет се превръща в най-важната, най-знаковата емблема на Кюстендил“, каза още тя.

Йотова посочи, че в тези дни Кюстендил среща и още едно чудо – българската женска хубост. Тя се обърна към носителките на приза „Кюстендилска пролет“, като им пожела да бъдат достойни за своя ум и красота. „Вие вече сте посланици на българската и на кюстендилската хубост и красота. Дайте ни много поводи оттук нататък да се гордеем с вас“, каза Йотова на девойките.

Тази юбилейна година кюстендилският празник „Кюстендилска пролет“ е посветен на младите хора и децата – нашето бъдеще. Бъдещето е сложно, но всички ние искаме то да бъде красиво и успешно за децата ни. За нас, възрастните, то е надежда и светъл лъч в тревожното време, в което живеем, добави тя.

„Нека, както нашите родители ни завещаха мир и възможност да развиваме своите таланти, ние да оставим още по-богато бъдеще на децата си. Нека днес, на този чудесен празник, това да бъде нашата клетва към тях, защото те го заслужават“, каза още Йотова.

Държавният глава е гост на официалния празник на Кюстендил - Кюстендилска пролет, който се отбелязва на 21 март.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 буля йотка

    8 0 Отговор
    пак е на разхотка

    Коментиран от #29

    13:29 21.03.2026

  • 2 хехе

    12 1 Отговор
    чудя се коя от двете змии на фотото е по-отровна.

    Коментиран от #13, #14

    13:30 21.03.2026

  • 3 Интересно

    10 0 Отговор
    Накъде напред?
    И досега вървяхме напред, но вече искаме да тръгнем в правилната посока.

    13:31 21.03.2026

  • 4 С нея

    11 1 Отговор
    и с Надка единни ? Хайде , няма нужда ! Никога !

    13:32 21.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Писна ми...

    9 1 Отговор
    От тъпи клишета.Единни,заедно,сплотени и т. н.Само дрънкат пък си играят игрите.

    13:34 21.03.2026

  • 8 бушприт

    2 3 Отговор
    Точно го е казала госпожа-президентката,така е! Българите трябва да сме обединени и да се подкрепяме.

    Коментиран от #18

    13:36 21.03.2026

  • 9 Шиши корп

    3 0 Отговор
    Тъй тъй лельо, напред направо у мойта торба с пачките

    13:38 21.03.2026

  • 10 гръндж

    3 2 Отговор
    Докато Боко и Шиши държат власта,няма как да се придвижваме напред!

    13:39 21.03.2026

  • 11 Без глупости

    0 4 Отговор
    Много праволинейна и най важното не прави гафове.

    13:39 21.03.2026

  • 12 непротестиращ

    4 0 Отговор
    Единни сте Йотова: ти, ППетрохан със служебното си правителство на умник Гюро, който ти назначи и бившият ти шеф Румен Радев! Вие сте единствената стабилна тройка! А народа, кучета го яли!

    13:41 21.03.2026

  • 13 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Според мен и двете са еднакво отровни ни, но на дъртата надка отровата е по-силна... Но двете персони е невъзможно да сме заедно и един дни и да вървим напред..... На предстоящите избори ще гласувам за Възраждане, да но отново да станем държава.... Въпреки че и тия, който няма да минат бариера та има свестни партии и личности....

    13:42 21.03.2026

  • 14 Оги

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Направо се стреснах. Много грозни. Гавра с хората е да се показваш такъв грозник. Отврат. Сигурно децата инстинктивно са се разпищяли на площада.

    13:43 21.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Калеко Алеко

    2 0 Отговор
    Това семейство Адамс ли е на снимката?

    13:45 21.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "бушприт":

    Поживей с българи в чужбина и ще видиш Как се подкрепяме....

    13:46 21.03.2026

  • 19 глоги

    1 1 Отговор
    „Вие вече сте посланниЧКИ на българската и на кюстендилската хубост и красота.

    13:48 21.03.2026

  • 20 Хипотетично

    1 0 Отговор
    Зависи кой в каква посока разбира направлението "напред" - в източна или в западна посока или строго по окръжност.

    13:48 21.03.2026

  • 21 таквизи ми работи

    1 1 Отговор
    Кюстендилската нежност и красота. Хубост и красота е едно и също нещо.

    13:49 21.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Единни

    4 0 Отговор
    Тая фраза се изтри .
    Едните крадат милиарди , други броят центовете !
    Бухналата , що не дойдеш от страната на тия с центовете .

    13:53 21.03.2026

  • 24 В пропастта

    2 1 Отговор
    Разединени от вдигнатия високо юмрук, сме стигнали на ръба на пропастта.
    Нека се обединим и така дружно да направим крачка напред.😜

    13:55 21.03.2026

  • 25 Павел Пенев

    6 0 Отговор
    Като служебен президент,разбрахме че Йотова е куха лейка.

    13:57 21.03.2026

  • 26 Навит съм

    2 0 Отговор
    ...да сме ,,ЗАЕДНО" ,но поне с 1/4 от ВАШИТЕ ЗАПЛАТИ...
    Превилегии не искам.

    14:00 21.03.2026

  • 27 Уви

    3 1 Отговор
    Да, този район на България наистина е бил прекрасен преди създаването на ТКЗС. В неговия периметър се намира местността Шишманица, между селата Драговищица и Шишковци, която докъм средата на 20-и век е била най-голямата овощна градина в Европа. Сега не ви трябва да идете да я видите - пустош. Защото другарите изкорениха ябълковите дървета от старите сортове и засадиха "Златна" и "Червена превъзходна", а после успяха да унищожат и тях. Днес Шишманица е пустош, както и по-голямата част от златния кюстендилски район.
    Навремето в Кюстендилско е имало 20-ина сорта ябълки, катовсеки сорт е цъфтял, завързвал и узрявалпо различно време, та по климатични причини, ако времето се случи лошо, да бъде унищожена реколтата само на един сорт.
    Днес в Кюстендилско само тук-там са запазени великолепните черешови градини. Уникалните, несравними по вкус домати сорт "Биволско сърце", както и т.нар. "селски пипер" - изключително вкусни чушки, може да се намерят само в личните малки зеленчукови градинки, които някои баби все още отглеждат.
    Днешни печалбари отсичат цели масиви черешови дръвчета, за да произвеждат зелена енергия.
    Където мине социализъм, трева не никне.

    Коментиран от #33

    14:03 21.03.2026

  • 28 ИдиЙотова

    2 0 Отговор
    Гледам, че вече сте единни и заедно вървитетнапред с ГЕРП.
    Много се зближихте с Нада Кючекова Зеленска!

    14:04 21.03.2026

  • 29 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "буля йотка":

    Вещиците на прехода:
    Надежда Михайлова (Неински) и Илияна Йотова!

    Общото между тях: служат на чужди интереси и заробват народа ни!

    14:04 21.03.2026

  • 30 Дори не е смешно

    1 0 Отговор
    Комунистката и бившата седесарка - хвани едната, удари другата.

    14:05 21.03.2026

  • 31 Хайде вече

    1 0 Отговор
    Дали мислеше така ,когато излезе да подпираш юмручето на Мунчо.Ти бива популизъм,ама вече се оля

    14:06 21.03.2026

  • 32 Мнение

    1 0 Отговор
    Тия са масонки, родоотстъпници, предатели на Родината. Илияна Йотова вдигна сватба за 1 милион евро на сина си. Съдра си дирника от екскурзии в чужбина, плащани с народна пара. Заедно с Райна Манджукова е в схемата за продажба на българско гражданство на молдовци, украинци и македонци. Всички знаят и всички си траят.

    14:07 21.03.2026

  • 33 Много пишеш

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Уви":

    И само глупости!
    Върви да се кръстиш пред портретите на мутренските свини!

    14:07 21.03.2026

