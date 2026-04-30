Гергана Алексова - Великова: БСП няма да се откаже от битката за правата на работниците

Гергана Алексова - Великова: БСП няма да се откаже от битката за правата на работниците

30 Април, 2026 20:28 544 21

Нека заедно отбележим Първи май

Гергана Алексова - Великова: БСП няма да се откаже от битката за правата на работниците - 1
Снимка: БСП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Събираме се на Първи май, Денят на труда на езерото Ариана в Борисовата градина в 11.30 часа. Каним всеки, който се чувства лявомислещ или онеправдан в трудовия си ден, и който иска да сподели празника на левия печат. Ще има интересни активности, в това число и за най-малките. Въпреки, че много хора чувстват този ден като неработен, той трябва най-вече да ни говори за саможертвата на много хора в борбата за осемчасов работен ден.".

Това каза Гергана Алексова-Великова, председател на Общопартийната контролна комисия на БСП в ефира на Евроком.

"За нас е важно синдикалистите и всеки един от хората на труда, който иска, да бъде там. Важното е да споделим този Първи май, който бележи битката ни за всичките ни трудови права.", подчерта Гергана Алексова - Великова.

Тя сподели, че борбата за осем часа работа, осем часа сън и осем часа свободно време не е била лесна и не трябва да се приемат за даденост. Социалистът допълни, че други каузи, за които левицата се бори е равното заплащане на жените и мъжете, безопасни и здравословни условия на труд.

"Има какво да се направи за трудещите се хора и Българската социалистическа партия няма да се откаже не само от Първи май, а и от своята битка за правата на работниците и за справедливост.".

Великова заяви, че БСП има план за това какво трябва да се прави, за да се върне към по-активен живот и към хората на терен, към действия, а не на думи, а и на доброволни начала. Тя сподели още, че всеки един член на ръководството ще обиколи областите и ще се срещне с партийните организации по градовете и селата за да ги подпомогне и хората да видят, че в никакъв случай не са забравени.

"Ангажирали сме се да работим за БСП и съм сигурна, че в бъдеще тя отново ще се върне и на парламентарната сцена.", изрази увереност Гергана Алексова - Великова.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БСП с 3 %

    8 2 Отговор
    защото много дръти русофили изпукаха!

    20:32 30.04.2026

  • 2 Нека да пиша

    8 2 Отговор
    Ма ,тя умря ,ма БСП

    20:32 30.04.2026

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    10 0 Отговор
    Въййй, ами в кабинета дето участвахте какво направихте?!

    20:34 30.04.2026

  • 4 Хмм

    8 1 Отговор
    за работници говорят ояли се капиталисти, дори в БСП се издържат от членския внос на пенсионерите, това се нарича експлоатация

    20:35 30.04.2026

  • 5 Яшар

    2 2 Отговор
    Как като ремсисти ли ..тези няма да спрат да се излагат ..проблема е в хората ви БСП ,дори младите са с празен поглед и злобно настроени срещу обществото ...а обществото ви наказа аут ! вече сте Тхе Енд

    20:36 30.04.2026

  • 6 БеСиП

    6 0 Отговор
    Сетиха се за работниците, а до вчера бяха с олигархията. Колко отрезвително действа народната любов, на самозабравилите се велможи!

    20:36 30.04.2026

  • 7 си дзън

    4 0 Отговор
    БСП няма да се откаже от битката за правата на работниците ... в ТикТок,
    че нещо ги няма в НС.

    20:39 30.04.2026

  • 8 хбредр

    2 1 Отговор
    БСП маймуна, как ще се борите за работниците, след като нямате 1 ден да сте работили нещо освен да разтягате локуми и да ставате милионери за сметка на всеки българин??? Сами ли ще се вкарате в затвора, маймуна лъжлива??? Да се скривате някъде да не ви гледаме муцуните. Христос Воскресе.

    20:39 30.04.2026

  • 9 Къде Бяхте ?

    5 0 Отговор
    До Сега ?

    20:40 30.04.2026

  • 10 Грешка,

    4 0 Отговор
    Битката не е за работниците,а за кокала.

    20:40 30.04.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    Како,
    При вас работници не останаха.
    Само сте милионери...
    Ще се борите за правата на пловдивския сфиняр ли, или за Бобовдолския мафиот ???

    20:41 30.04.2026

  • 12 Перо

    2 0 Отговор
    Какво общо има партията на червената буржоазия БСП с 1-ви май?

    20:48 30.04.2026

  • 13 БСП умре

    0 1 Отговор
    БСП умре

    20:49 30.04.2026

  • 14 селяк

    2 0 Отговор
    БСП-то прикючиате курса. Ако са не беате фанале с ГРОБ моеше и да видите парламентче ама така е

    20:51 30.04.2026

  • 15 Дзак

    2 1 Отговор
    Всеки, който разчита на труда, уменията и късмета си е лявомислещ!

    20:52 30.04.2026

  • 16 Работниците са емигранти

    2 0 Отговор
    В БГ няма работа и не плащат. Няма икономика. Сега БСП е като профсъюз.

    20:52 30.04.2026

  • 17 Сталин

    3 0 Отговор
    БСП се борят за правата на работниците само когато не са на власт

    20:53 30.04.2026

  • 18 Сталин

    3 0 Отговор
    От токова много борба не останаха ни права ,ни работници

    20:54 30.04.2026

  • 19 Гост

    1 0 Отговор
    От почти 30 години работя в индустрия, и досега, досега, 1 такъФ специалист не съм видял
    в заводите! Някви Синдикати, общинари мрънкачи и скатавки, Да, ама Социалисти, ЙОК! Как пазят правата на работниците тези смешници, сал те си знаят!!!

    20:58 30.04.2026

  • 20 НАБЛЮДАТЕЛ :

    1 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ В ХАОС ПЛАМНА !!!
    И ВСИЧКО БЪРЗО ИЗГОРЯ !!!
    А РАДЕВ НИЩО НЕ НАПРАВИ !!!
    НАБЪРЗО ВСИЧКО ПОПИЛЯ !!!

    21:18 30.04.2026

  • 21 Дайте си

    1 0 Отговор
    почивка, на работниците не им дреме за вас

    21:23 30.04.2026

