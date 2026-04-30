Гергана Алексова - Великова: БСП няма да се откаже от битката за правата на работниците

"Събираме се на Първи май, Денят на труда на езерото Ариана в Борисовата градина в 11.30 часа. Каним всеки, който се чувства лявомислещ или онеправдан в трудовия си ден, и който иска да сподели празника на левия печат. Ще има интересни активности, в това число и за най-малките. Въпреки, че много хора чувстват този ден като неработен, той трябва най-вече да ни говори за саможертвата на много хора в борбата за осемчасов работен ден.".

Това каза Гергана Алексова-Великова, председател на Общопартийната контролна комисия на БСП в ефира на Евроком.

"За нас е важно синдикалистите и всеки един от хората на труда, който иска, да бъде там. Важното е да споделим този Първи май, който бележи битката ни за всичките ни трудови права.", подчерта Гергана Алексова - Великова.

Тя сподели, че борбата за осем часа работа, осем часа сън и осем часа свободно време не е била лесна и не трябва да се приемат за даденост. Социалистът допълни, че други каузи, за които левицата се бори е равното заплащане на жените и мъжете, безопасни и здравословни условия на труд.

"Има какво да се направи за трудещите се хора и Българската социалистическа партия няма да се откаже не само от Първи май, а и от своята битка за правата на работниците и за справедливост.".

Великова заяви, че БСП има план за това какво трябва да се прави, за да се върне към по-активен живот и към хората на терен, към действия, а не на думи, а и на доброволни начала. Тя сподели още, че всеки един член на ръководството ще обиколи областите и ще се срещне с партийните организации по градовете и селата за да ги подпомогне и хората да видят, че в никакъв случай не са забравени.

"Ангажирали сме се да работим за БСП и съм сигурна, че в бъдеще тя отново ще се върне и на парламентарната сцена.", изрази увереност Гергана Алексова - Великова.