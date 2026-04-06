Доц. Борислав Цеков: Няма битка „промяна на статуквото”, а има вътрешна борба в рамките на самото политическо статукво

Доц. Борислав Цеков: Няма битка „промяна на статуквото”, а има вътрешна борба в рамките на самото политическо статукво

6 Април, 2026 19:48 1 243 28

Според доц. Цеков най-големият въпрос е не толкова битката за първото място, колкото дали някоя от формациите, които са около и под чертата, ще успеят да я преодолеят. Това би променило картината

Доц. Борислав Цеков: Няма битка „промяна на статуквото”, а има вътрешна борба в рамките на самото политическо статукво - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На този етап няма данни и основания да се смята, че има поява на нова алтернатива, която да „помете” статуквото. Това коментира в предаването „Денят на живо” по Nova News конституционалистът доц. Борислав Цеков. „Личи си и по хода на кампанията, която е доста вяла, безидейна, на много ниско политическо равнище. Причината е, че нямаме нови играчи, които да представят нови идеи”, смята доц. Цеков.

Според него всички лица са от години в политиката и просто са се прегрупирали и са си сложили различни етикети. „Това са хора, които сме видели какво и колко могат, управлявали са държавата”, коментира юристът. По думите му тази кампания не дава свежа енергия и дали ще се скъси разликата между първия и втория зависи от характера на кампанията до изборния ден.
Според доц. Цеков най-големият въпрос е не толкова битката за първото място, колкото дали някоя от формациите, които са около и под чертата, ще успеят да я преодолеят. Това би променило картината, категоричен бе доцентът. Според него има преразпределяне, но няма масивно привличане на нови избиратели. „Това е най-показателното, че няма битка „промяна на статуквото”, а има вътрешна борба в рамките на самото политическо статукво, което съществува в страната от години”, каза конституционалистът.

Той коментира още, че би било добре повишената активност на МВР в момента да не е просто „предизборна димка”, а след нея да има реални последствия и образувани досъдебни производства.

„Прозират на моменти едни изключително лоши рецидиви. МВР си е позволило да изисква от изборната администрация списъци с личните данни на членовете на секционните избирателните комисии. Нямат никакво право по закон и ЦИК своевременно отклони тези незаконни искания. Но това навява на „милиционерщина” от стар тип, която противно на активното желание на служебното правителство, би могла да отблъсне избирателите, защото се насажда атмосфера на страх. Това вероятно не е злонамерено, а е от некомпетентност. Подобно поведение може да дискредитира изборите”, категоричен беше доц. Цеков.

Относно споразумението с Украйна той коментира, че по съдържание това е едно правилно действие, но е взето „на пожар” и без съответната степен на съгласуване. Според него не е отчетен фактът, че това е временно правителство, а подписва дългосрочно споразумение. „Има вероятност да се приеме за противоконституционно това решение, заради начина, по който е взето. Това би било с много лоши последици за авторитета на България. Тъкмо затова на служебните правителства не е отредено да предприемат такива действия”, коментира доц. Цеков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малеееее

    27 2 Отговор
    Това зализаното и грозно същество от снимката е пеевско протеже. Цял живот е целувало господарите си къде ли не и се гушка с народни пари.

    Коментиран от #5

    19:59 06.04.2026

  • 2 Клети невежи слуги на мyтpи

    16 2 Отговор
    Откакто пеевски открадна Глобул от кънчовци и райчевци и го хариза на кичуковци, костадиновци и цековци, съвсем се объркаха горките. Сега райчевци станаха първи лиZaчи на мнчо Решетников и критични (много леко) към Делю Магнитски.
    Недодялко от както му откраднаха ПИК - също стана голям борец срещу дебелите 🤣🤣🤣
    Това чака всички подлоги на ковчежника на руската мафия Пеевски ! Типично по московски - ползвай и захвърляй като стане непотребен, като npeзеpватив. Цеков го чака същото и то много скоро.

    20:07 06.04.2026

  • 3 Мазен шарден

    19 1 Отговор
    Оди да изкараш че ГРЕП е водеща пръдлива сила!
    Толкова си противен, че не заслужаваш да ти се изчируликам на боядисаната ти кратуна!

    20:07 06.04.2026

  • 4 Ъхъ!!!

    18 2 Отговор
    Някакви опити за мисловна дейност на съществото цеков?! Не му се е получило!

    20:10 06.04.2026

  • 5 Прав си!

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Малеееее":

    Изключително гнусно същество е Цеков.

    20:13 06.04.2026

  • 6 Тъжната истина

    10 4 Отговор
    Герб са един голям проблем със своето измекярство и липса на визия. Мъчат се да се наместят, както винаги. Единствената политическа сила, която има някакво общо политическо и икономическо разбиране и работи за бъдещето на България е ППДБ.

    Коментиран от #12

    20:18 06.04.2026

  • 7 Хаха

    10 4 Отговор
    Има битка, ве бастун. Ама не ти изнася да кажеш истината. Казва се " Възраждане ", с номер 8.

    20:19 06.04.2026

  • 8 Дедо

    12 2 Отговор
    Оффф стига с тая Пеефска капия бре . Срамота.

    20:23 06.04.2026

  • 9 Цървул

    5 1 Отговор
    Може би е вярно това заглавие .

    20:25 06.04.2026

  • 10 Къде

    15 1 Отговор
    Доцента на Дубайския Нерез Дебелян

    20:25 06.04.2026

  • 11 това всички го виждат

    4 1 Отговор
    а какво правите по въпроса нищоправещи нищонеприказващи неможачи?

    20:25 06.04.2026

  • 12 Даниел Немитов

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Тъжната истина":

    Така си е! Неслучайно всички други се нахвърлиха срещу тях - Мунчо, Шиши, Славуца, .....................!

    Коментиран от #14

    20:27 06.04.2026

  • 13 Доцент Авантаджиев.

    6 2 Отговор
    Е от статутквото.

    20:29 06.04.2026

  • 14 копейките

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Даниел Немитов":

    винаги се нахвърлят срещу умни и интелигентни хора!

    20:38 06.04.2026

  • 15 Миме

    2 2 Отговор
    бре,веднъж и тоа соросоидски амбреаж да каже нещо свесно,а иначе ПеПеДеБерасите ше седнат в скута на боко той пък ше седне на феномена и накрая яко ше ги подпре льотчика-зер сичките са от едно ЕсеСовско котило и си обичат Г€Йрото

    20:43 06.04.2026

  • 16 С вашия Галъп ин дъ морнинг ще фалирате

    3 2 Отговор
    Слабо Цеков, много слабо!Разбрах, че сте ортаци с Кичашки - още по слабо! Вземи се у ръце и не раздавай естествения си интелект на посоки!

    20:43 06.04.2026

  • 17 Лена

    6 0 Отговор
    Цялата пушилка е махаме вашите слагаме нашите и реформата приключва

    20:47 06.04.2026

  • 18 Анонимен

    2 0 Отговор
    Доц. Борислав Цеков: Няма битка „промяна на статуквото”, а има вътрешна борба в рамките на самото политическо статукво, но все още не можем да разберем, защо сутиените повдигат гърдите на дамите, но не могат да преодолеят гравитацията?

    20:51 06.04.2026

  • 19 Мда

    5 1 Отговор
    На шиши момчето Галъпира.

    20:53 06.04.2026

  • 20 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Цеков си купи фабрика на 8 Септември ставайки председател на Тръмп обществото в България.Тия трябва да се преследват от закона,а тия му обръщат медийно внимание на тая подлога.

    20:56 06.04.2026

  • 21 Лапацотник

    4 2 Отговор
    И тоя е едно всичкознайно лапацало.

    20:56 06.04.2026

  • 22 Бегай при Шопара,

    3 2 Отговор
    за хонорара.

    20:57 06.04.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор
    Това доцентче се опитва да сложи всички в един кюп и народът да не отиде на избори, за да си остана пак неговите разбойници на власт. Много си елементарно, бе момче.
    Българинът този път ще отсее сеното от плявата и ще има промяна.

    Коментиран от #25

    21:05 06.04.2026

  • 24 Питам

    4 0 Отговор
    Този от кога стана калайджия ,че калайдисва "великия"лик на Пеевски?

    21:35 06.04.2026

  • 25 За Съжаление !

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":

    Извода му е Верен !

    Всеки Иска Да пЯхне !

    Вече Изградената !

    Вълна !

    22:26 06.04.2026

  • 26 Шелинг

    2 0 Отговор
    Този беше пълен провал като политик, като юрист е кръгла нула, а сега се изявява като социолог, политолог и какво ли още не и отново е за посмешище. Факти го публикуват за да се наслаждават на подигравките към него във форума, но това е доста жестоко от тяхна страна.

    22:34 06.04.2026

  • 27 Веселяка

    0 0 Отговор
    Аз мисля пак да гласувам за Пеевски 🤪 само за майтапа 😆 понеже мойте любимци Волен и Лупи и този път не участват 😂 а аз гласувам винаги само за майтапа 🤣

    23:07 06.04.2026

  • 28 Николаос 66

    0 0 Отговор
    Нищо не казваш за шефа от Ново начало и за парите хванати за купуване а говориш за МВР.Всички наведени като теб си личат по миризмата на енод

    23:33 06.04.2026

