Доц. Борислав Цеков: Няма битка „промяна на статуквото”, а има вътрешна борба в рамките на самото политическо статукво

На този етап няма данни и основания да се смята, че има поява на нова алтернатива, която да „помете” статуквото. Това коментира в предаването „Денят на живо” по Nova News конституционалистът доц. Борислав Цеков. „Личи си и по хода на кампанията, която е доста вяла, безидейна, на много ниско политическо равнище. Причината е, че нямаме нови играчи, които да представят нови идеи”, смята доц. Цеков.
Според него всички лица са от години в политиката и просто са се прегрупирали и са си сложили различни етикети. „Това са хора, които сме видели какво и колко могат, управлявали са държавата”, коментира юристът. По думите му тази кампания не дава свежа енергия и дали ще се скъси разликата между първия и втория зависи от характера на кампанията до изборния ден.
Според доц. Цеков най-големият въпрос е не толкова битката за първото място, колкото дали някоя от формациите, които са около и под чертата, ще успеят да я преодолеят. Това би променило картината, категоричен бе доцентът. Според него има преразпределяне, но няма масивно привличане на нови избиратели. „Това е най-показателното, че няма битка „промяна на статуквото”, а има вътрешна борба в рамките на самото политическо статукво, което съществува в страната от години”, каза конституционалистът.
Той коментира още, че би било добре повишената активност на МВР в момента да не е просто „предизборна димка”, а след нея да има реални последствия и образувани досъдебни производства.
„Прозират на моменти едни изключително лоши рецидиви. МВР си е позволило да изисква от изборната администрация списъци с личните данни на членовете на секционните избирателните комисии. Нямат никакво право по закон и ЦИК своевременно отклони тези незаконни искания. Но това навява на „милиционерщина” от стар тип, която противно на активното желание на служебното правителство, би могла да отблъсне избирателите, защото се насажда атмосфера на страх. Това вероятно не е злонамерено, а е от некомпетентност. Подобно поведение може да дискредитира изборите”, категоричен беше доц. Цеков.
Относно споразумението с Украйна той коментира, че по съдържание това е едно правилно действие, но е взето „на пожар” и без съответната степен на съгласуване. Според него не е отчетен фактът, че това е временно правителство, а подписва дългосрочно споразумение. „Има вероятност да се приеме за противоконституционно това решение, заради начина, по който е взето. Това би било с много лоши последици за авторитета на България. Тъкмо затова на служебните правителства не е отредено да предприемат такива действия”, коментира доц. Цеков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малеееее
Коментиран от #5
19:59 06.04.2026
2 Клети невежи слуги на мyтpи
Недодялко от както му откраднаха ПИК - също стана голям борец срещу дебелите 🤣🤣🤣
Това чака всички подлоги на ковчежника на руската мафия Пеевски ! Типично по московски - ползвай и захвърляй като стане непотребен, като npeзеpватив. Цеков го чака същото и то много скоро.
20:07 06.04.2026
3 Мазен шарден
Толкова си противен, че не заслужаваш да ти се изчируликам на боядисаната ти кратуна!
20:07 06.04.2026
5 Прав си!
До коментар #1 от "Малеееее":Изключително гнусно същество е Цеков.
20:13 06.04.2026
6 Тъжната истина
Коментиран от #12
20:18 06.04.2026
12 Даниел Немитов
До коментар #6 от "Тъжната истина":Така си е! Неслучайно всички други се нахвърлиха срещу тях - Мунчо, Шиши, Славуца, .....................!
Коментиран от #14
20:27 06.04.2026
14 копейките
До коментар #12 от "Даниел Немитов":винаги се нахвърлят срещу умни и интелигентни хора!
20:38 06.04.2026
23 РЕАЛИСТ
Българинът този път ще отсее сеното от плявата и ще има промяна.
Коментиран от #25
21:05 06.04.2026
25 За Съжаление !
До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":Извода му е Верен !
Всеки Иска Да пЯхне !
Вече Изградената !
Вълна !
22:26 06.04.2026
