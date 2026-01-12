Михаил Миков: Конгресът на БСП няма да реши никакъв политически въпрос. Битката ще е за председателското място

Росен Желязков взе и върна проучвателния мандат на президента Румен Радев.
"Нямам особени очаквания за пренареждане. Очевидно в края на март ще бъдат изборите. Резултатите, показват го и социологическите изследвания, ще бъдат горе-долу същите за тези, които са в първа дивизия. Някои от аутсайдерите ще изпаднат. Не очаквам изненади", коментира бившият председател на БСП Михаил Миков в предаването "Денят ON AIR".
Скептицизъм към нов президентски проект
Според него говоренето за президентска партия става все по-трудно за реализиране с оглед на скъсеното време.
"Да реализираш листи, партия, застъпници, при цялата тази динамика... Ние вече сме на прага на избори. Ако го направи, ще бъде самоубийствено с оглед на организационната подготовка, която е закъсняла. В момента няма нищо реално", подчерта Миков пред Bulgaria ON AIR.
Очевидно е, че участието във властта не вади по никакъв начин БСП от аусайдерската позиция, вметна той.
"БСП изгуби политическия си образ, образа на лява партия. Това не стана сега, за тази година, но това, което се случи - с участието им във властта, е част това голямо широканско разбиране за участие във властта на всяка цена. Подкрепата все повече и повече се свива. Нинова направи достатъчно, за да е БСП в това състояние, но сега ще играе като отделна политическа сила", изтъкна бившият председател на БСП.
БСП свиква Конгрес на 7 и 8 февруари
"Конгрес винаги е необходим. Очерталият се Конгрес няма да реши никакъв политически въпрос. Единствената битка ще бъде за председателското място. Тази битка е безперспективна и безсмислена, защото тя по никакъв начин няма да обърне погледа и на членовете и на симпатизантите, а и на по-широк кръг граждани, които да повярват в идеите, които се предлагат. Не чувам нови идеи", каза Миков.
Организационен разпад и липса на лява политика
"БСП по отношение на вътрешните си проблеми успя категорично да загърби образа си на лява партия и успя организационно да довърши това, което беше останало", анализира гостът.
Кукли и кукловоди в партията
Той напомни, че предишния път при смяната на лидера е спаднало парламентарното представителство.
"Има кукловоди вътре в БСП, които по никакъв начин не отстъпват. Дори да избутат напред ново и младо лице, ще търсят такова, което в някаква степен да е зависимо, послушно. Когато партия стъпи на идейна основа, когато организационната структура е здрава, когато органите ѝ функционират - може ли да кажеш, че функционира партия, в която конференцията в областен град ще избере съветник от СДС?", попита Миков.
Попитан кои са кукловодите, бившият председател на БСП отговори: "Няколко са. Примерно Кирил Добрев, той винаги се опитва да влияе на тези процеси. Проблемът не е в кукловодите, а в куклите, които са готови за дребни ангажименти да забравят за какво са избрани".
По думите му послушанието е превърнато в модел на поведение.
"Хората си избират не според качествата ми, а според това доколко са послушни в една или друга ситуация", смята Миков.
