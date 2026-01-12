Новини
Михаил Миков: Конгресът на БСП няма да реши никакъв политически въпрос. Битката ще е за председателското място

12 Януари, 2026 22:22 568 16

"Тази битка е безперспективна и безсмислена, защото тя по никакъв начин няма да обърне погледа и на членовете и на симпатизантите, а и на по-широк кръг граждани, които да повярват в идеите, които се предлагат. Не чувам нови идеи", коментира бившият лидер на БСП

Михаил Миков: Конгресът на БСП няма да реши никакъв политически въпрос. Битката ще е за председателското място - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Росен Желязков взе и върна проучвателния мандат на президента Румен Радев.

"Нямам особени очаквания за пренареждане. Очевидно в края на март ще бъдат изборите. Резултатите, показват го и социологическите изследвания, ще бъдат горе-долу същите за тези, които са в първа дивизия. Някои от аутсайдерите ще изпаднат. Не очаквам изненади", коментира бившият председател на БСП Михаил Миков в предаването "Денят ON AIR".

Скептицизъм към нов президентски проект

Според него говоренето за президентска партия става все по-трудно за реализиране с оглед на скъсеното време.

"Да реализираш листи, партия, застъпници, при цялата тази динамика... Ние вече сме на прага на избори. Ако го направи, ще бъде самоубийствено с оглед на организационната подготовка, която е закъсняла. В момента няма нищо реално", подчерта Миков пред Bulgaria ON AIR.

Очевидно е, че участието във властта не вади по никакъв начин БСП от аусайдерската позиция, вметна той.

"БСП изгуби политическия си образ, образа на лява партия. Това не стана сега, за тази година, но това, което се случи - с участието им във властта, е част това голямо широканско разбиране за участие във властта на всяка цена. Подкрепата все повече и повече се свива. Нинова направи достатъчно, за да е БСП в това състояние, но сега ще играе като отделна политическа сила", изтъкна бившият председател на БСП.

БСП свиква Конгрес на 7 и 8 февруари

"Конгрес винаги е необходим. Очерталият се Конгрес няма да реши никакъв политически въпрос. Единствената битка ще бъде за председателското място. Тази битка е безперспективна и безсмислена, защото тя по никакъв начин няма да обърне погледа и на членовете и на симпатизантите, а и на по-широк кръг граждани, които да повярват в идеите, които се предлагат. Не чувам нови идеи", каза Миков.

Организационен разпад и липса на лява политика

"БСП по отношение на вътрешните си проблеми успя категорично да загърби образа си на лява партия и успя организационно да довърши това, което беше останало", анализира гостът.

Кукли и кукловоди в партията

Той напомни, че предишния път при смяната на лидера е спаднало парламентарното представителство.

"Има кукловоди вътре в БСП, които по никакъв начин не отстъпват. Дори да избутат напред ново и младо лице, ще търсят такова, което в някаква степен да е зависимо, послушно. Когато партия стъпи на идейна основа, когато организационната структура е здрава, когато органите ѝ функционират - може ли да кажеш, че функционира партия, в която конференцията в областен град ще избере съветник от СДС?", попита Миков.

Попитан кои са кукловодите, бившият председател на БСП отговори: "Няколко са. Примерно Кирил Добрев, той винаги се опитва да влияе на тези процеси. Проблемът не е в кукловодите, а в куклите, които са готови за дребни ангажименти да забравят за какво са избрани".

По думите му послушанието е превърнато в модел на поведение.

"Хората си избират не според качествата ми, а според това доколко са послушни в една или друга ситуация", смята Миков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 битката винаги е

    3 0 Отговор
    кой ще прави цап царап

    22:35 12.01.2026

  • 2 Пуфи

    0 5 Отговор
    Чиче ходи у местната кръчма да раздуваш как си крадял безнаказано от партийната каса

    22:37 12.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Мъдър анализ на ситуацията.

    22:37 12.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Казано по простичко, комунягите ще се изтрепят за кожата на умрелото магаре БСП.

    22:38 12.01.2026

  • 5 Ех , дано им дойде ъкълът.

    3 1 Отговор
    Ама за предателство на социалистическата идея и избирателите , слугинаж в полза на Тиквата и Шопара , какво?

    22:39 12.01.2026

  • 6 БСП-то

    3 1 Отговор
    Върнете пияндето Миков начело. От всичката ръководна червена измет, тоя натвори най-малко поразии.

    22:48 12.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Овчаров монтира Нинова на председателския пост, а тя от глупост, простотия и селяния, взе че ликвидира партията. България не губи нищо. Едни пиявици по малко.

    22:52 12.01.2026

  • 8 На БСП и трябва чист въздух.

    3 2 Отговор
    БСП е замърсена от псевдо-социалисти с лични феодални интереси. Трябва лекуване и оздравяване. От там и вяра в вечните идеи за поне малко справедливост.

    22:55 12.01.2026

  • 9 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор
    "Конгресът на БСП няма да реши никакъв политически въпрос. Битката ще е за председателското място"

    А кога не е било така, без да изключваме времето още когато на върха беше Тодор Живков? Пък и не само в БСП и не само в този случай. Няма официално регистрирана партия, която да не се бори да бъде на власт, а по същия начин и членовете вътре в партията. Властта по дефиниция е страст на всички партийни членове и точно това ги кара да станат членове на която и да е партия. Защото нямат качества със собствен труд да си изкарат прехраната. Никой не му пука за държавата, народа или както там всеки го нарича. Всичко е борба за власт защото само там има доходи без лично положен труд и колкото по нависоко си в йерархията, толкова по големи са доходите. Всичко друго е "Мижи да те лажем!"

    22:57 12.01.2026

  • 10 В БСП смърди на олио.

    3 1 Отговор
    На конгреса ще замирише на загоряло.

    23:03 12.01.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    1 4 Отговор
    Мишо, ще се пукнеш от яд, като видиш, как Нинова влиза в парламента, а БСП го гледа през крив макарон. Можа да влезе само, ако Бойко се смили над тях и както миналия път им даде малко гласове.

    23:03 12.01.2026

  • 12 Град Симитли

    3 0 Отговор
    Миков напусна БСП отдавна

    Коментиран от #13

    23:04 12.01.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Град Симитли":

    Миков беше една Бойкова подлога и не се засягаше, когато Бойко му казваше, че може да го бие само на пиене. Алкохолик. Мозъкът му е станал на пихтия от пиене и виж , кви глупости дрънка.

    Коментиран от #14, #15

    23:15 12.01.2026

  • 14 СПЕЦОВ СТАВА ПРЕМИЕР И ПРЕЗИДЕНТ !

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    Бойко Борисов каза: "От днес няма да има българин, който да няма пари. Отсега нататък всеки ще печели поне 600 евро на ден. Започва време на големи промени!"

    23:19 12.01.2026

  • 15 Миков е винаги е бил СОЦИАЛИСТ.

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    И е бил подлога само на БСП. А там са винаги с разхлабен корем.

    23:24 12.01.2026

  • 16 Севдалина

    0 1 Отговор
    При теб остава битката с алкохола!

    23:25 12.01.2026

