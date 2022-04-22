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Българският патриарх Неофит отслужи Опело Христово

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Българският патриарх Неофит отслужи Опело Христово

  • патриарх неофит-
  • опело христово

По традиция след Опелото на Спасителя беше направена лития около храма

Българският патриарх Неофит отслужи Опело Христово - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Негово светейшество Софийският митрополит и български патриарх Неофит оглави утринното богослужение в митрополитския храм-параклис "Св. Марина", намиращ се в двора на Софийската света митрополия и чина на Опело Христово. Това съобщиха от Софийската митрополия.

В богослужението участваха Белоградчишкият епископ Поликарп - викарий на патриарха, архимандрит Василий - протосингел на Софийската митрополия, архимандрит Евтимий - духовен надзорник на Софийската епархия, протодякон Деян Коруноски, йеродякон Поликарп, дякон Никола Чочев, Ангел Младенов - секретар на Софийската митрополия, Теодор Атанасов - началник на патриаршеския кабинет, Здравко Кънев - технически сътрудник, и служители.

По традиция след Опелото на Спасителя беше направена лития около храма.

Последованието завърши с благослов от Негово светейшество към присъстващите и към целия български народ за здраве, духовна мъдрост, радост и мир по света.


София /България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фактите

    4 6 Отговор
    Путин е Антихрист, чеченските башибозуци днес крещяха Алах е велик.

    22:16 22.04.2022

  • 2 Брао

    5 2 Отговор
    Агента на Дс в действие...единствения поп атеист в историята на България!...злобата и омраьата към миряните струй от него при всяка литургия!

    22:16 22.04.2022

  • 3 мислещ гражданин

    5 4 Отговор
    Всяка година опело Христово...нали е възкръстнал Христос, какво все го убиват, опяват и възкресяват? Попска глупост. Да си остане само деня на възкресението.

    Коментиран от #6

    22:36 22.04.2022

  • 4 Янко дознателя ЕЛИН ПЕЛИН

    1 0 Отговор
    Запалихме къщата във Равно поле до мандрата платихани за тази работа неказваме кой е поръчителят 👤👥 🔥🏚️🔥🎭

    23:31 22.04.2022

  • 5 Янко дознателя ЕЛИН ПЕЛИН

    1 0 Отговор
    Но взехме хубави пари от тоя палеж някъде 500млн.лв от застрахователи хубав удар на Недко рудата платиха за този палеж някъде 100хилд.лв

    23:35 22.04.2022

  • 6 това е урок

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "мислещ гражданин":

    Смисълът е да разберете разрушителното действие на злобата и как любовта винаги побеждава.

    23:36 22.04.2022

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