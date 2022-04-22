Негово светейшество Софийският митрополит и български патриарх Неофит оглави утринното богослужение в митрополитския храм-параклис "Св. Марина", намиращ се в двора на Софийската света митрополия и чина на Опело Христово. Това съобщиха от Софийската митрополия.
В богослужението участваха Белоградчишкият епископ Поликарп - викарий на патриарха, архимандрит Василий - протосингел на Софийската митрополия, архимандрит Евтимий - духовен надзорник на Софийската епархия, протодякон Деян Коруноски, йеродякон Поликарп, дякон Никола Чочев, Ангел Младенов - секретар на Софийската митрополия, Теодор Атанасов - началник на патриаршеския кабинет, Здравко Кънев - технически сътрудник, и служители.
По традиция след Опелото на Спасителя беше направена лития около храма.
Последованието завърши с благослов от Негово светейшество към присъстващите и към целия български народ за здраве, духовна мъдрост, радост и мир по света.
22 Април, 2022 22:10 3346
Българският патриарх Неофит отслужи Опело Христово
По традиция след Опелото на Спасителя беше направена лития около храма
Негово светейшество Софийският митрополит и български патриарх Неофит оглави утринното богослужение в митрополитския храм-параклис "Св. Марина", намиращ се в двора на Софийската света митрополия и чина на Опело Христово. Това съобщиха от Софийската митрополия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фактите
22:16 22.04.2022
2 Брао
22:16 22.04.2022
3 мислещ гражданин
Коментиран от #6
22:36 22.04.2022
4 Янко дознателя ЕЛИН ПЕЛИН
23:31 22.04.2022
5 Янко дознателя ЕЛИН ПЕЛИН
23:35 22.04.2022
6 това е урок
До коментар #3 от "мислещ гражданин":Смисълът е да разберете разрушителното действие на злобата и как любовта винаги побеждава.
23:36 22.04.2022