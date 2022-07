Стоян Сталев: Македонските политици трябва да се освободят от историческите комплекси

Македонските политици трябва да се освободят от историческите комплекси. България не е заплаха за никого, а най-малкото за Република Северна Македония. Това заяви бившият служебен министър на външните работи Стоян Сталев в предаването "Денят ON AIR" по Bulgaria ON AIR.



По думите му Македония трябва да свали напрежението и да престане с обидните нападки. За целта западната ни съседка следва да се освободи от "сръбския шовинизъм, който господства по тази тема" вече почти 100 години.



"Ясно трябва да се разбере, че нямаме претенции за българско малцинство, а имаме претенции българските македонци да могат да бъдат признати наравно с другите етноси, които създават Македония", смята той.



Според статистика, изнесена от Сталев за "Денят ON AIR", в България има около 120-130 000 македонци. При преброяването на населението обаче броят им е около 3500 души.



"Това показва, че има известни смущения да се обяви този произход. Очевидно има механизми, които все още действат в това общество, но това не отговаря на европейските стандарти", подчерта бившият министър на външните работи.



"Френското предложение е балансирано и за двете страни. То е безспорно успех за френското председателство и президента Макрон", коментира Сталев, като подчерта, че французите са успели да включват в него както българските, така и европейските критерии за членство.



Такъв например, е въпросът за включването на българските македонци в Конституцията. Според Сталев българите не трябва да се учудват, че в началото ще има подобни протести.



"Нагаждането на лидерите към моментните популистки страсти е много вредно... Македония е член на НАТО, много е важно да бъде член и на ЕС, защото това ще донесе инвестиции", поясни той, като даде пример, че едва 4 години след членството на България в ЕС у нас са влезли 28 млрд. евро инвестиции. Голяма част от тях са били направени в сферата на недвижимите имоти, туризма и индустрията.



"Приятелството между България и Македония не може да се развива единствено през европейските институции. Ние също трябва да полагаме усилия да се развиваме с поглед към бъдещето и да не говорим толкова за миналото", каза още Сталев.



Бившият служебен министър коментира и решението на правителството да изгони 70 руски дипломати от България. Той е на мнение, че мярката не е лоша, но е предприета в грешен момент, тъй като правителството вече е било в оставка.



"В годините България е допуснала едно твърде диспропорционално разпределение на дипломатическите състави", обобщи Сталев.

