Гражданско движение „Съединени българи“ с въпроси към Росен Желязков за отношенията ни със Северна Македония

Гражданско движение „Съединени българи“ репликира и поставя редица въпроси към премиера в оставка Росен Желязков за отношенията със Северна Македония, които той коментира в Брюксел след срещата на върха ЕС–Западни Балкани. Думите на Желязков са широко отразени в медиите на Република Северна Македония. В тях се използва следната формулировка: „Немаме нерешени билатерални прашања со Северна Македонија. Не сме вклучени во никакви спорови…“

От Гражданско движение „Съединени българи“ разпространиха до медиите своя позиция по въпроса. Ето какво пишат:

ОТВОРЕНО ПИСМО – ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ

Уважаеми г-н министър-председател,

Гражданско движение „Съединени българи“ се обръща към Вас по повод изявлението Ви в Брюксел след срещата на върха ЕС–Западни Балкани, цитирано широко в медиите на Република Северна Македония, със следната формулировка: „Немаме нерешени билатерални прашања со Северна Македонија. Не сме вклучени во никакви спорови…“

Този цитат бе публикуван със заглавия в няколко водещи медии на територията на Северна Македония, включително МКД.мк, Сител и А1он.мк, и вече се интерпретира като официална българска позиция, че не съществуват повече двустранни теми между София и Скопие.

Към настоящия момент считаме за необходимо да внесем яснота в контекста на Вашето изказване.

ПОНЯТИЕТО „БИЛАТЕРАЛНИ ВЪПРОСИ“

В международното право и двустранните отношения терминът „билатерални въпроси“ включва всички договорни, политически, културни и исторически ангажименти, произтичащи от отношенията между две държави.

В отношенията между Република България и Република Северна Македония това включва теми като: изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г.; работата на двустранната историческа комисия; учебни програми и съдържание; права и сигурност на хора с българско самосъзнание; клубове, имена и българско културно наследство; исторически и идентичностни въпроси; поети протоколи и ангажименти към европейската рамка.

Следователно неизпълнението на горепосочения договор и свързаните с него ангажименти представлява именно билатерален въпрос.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Съществуват реални, многогодишни и документирани проблеми, които не могат да бъдат квалифицирани като решени:

– Говор на омраза срещу България и българите, присъстващ в образованието, медиите, политическия език и публичния дискурс.

– Неизпълнение на Договора за добросъседство – двустранните комисии не функционират ефективно, учебниците не са ревизирани, историческите въпроси остават блокирани.

– Преследване на граждани с българско самосъзнание – клубове са разрушени, активисти са подложени на натиск, символи са забранени.

– Историческа подмяна и културно присвояване – български исторически фигури и събития продължават да се представят като „македонски“ в нарушение на фактологичната истина.

– Външно влияние върху македонските институции – сръбски политически и културни структури оказват влияние върху вътрешната политика и отношението към България.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ

Следва да бъде отчетено и това, че Република Северна Македония има нерешени въпроси не само с Република България, но и с Европейския съюз. Спазването на човешките права, правовата държава, защитата на малцинствата и свободата на изразяване са основни принципи на ЕС и част от Копенхагенските критерии.

Докато граждани с българско самосъзнание са подложени на институционален натиск, докато клубове и организации се затварят и забраняват, докато дискриминацията на историческа, етническа и културна основа продължава – въпросът не е само двустранен, а и европейски.

Следователно твърдението, че „няма нерешени въпроси“, влиза в противоречие с принципите на Европейския съюз.

НАШАТА ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ

Вашето изявление бе интерпретирано в Република Северна Македония като признание за липса на проблеми и липса на очаквани резултати по Договора от 2017 г.

Категорично заявяваме:

Докато договорът не е изпълнен, докато говорът на омраза продължава и докато българските граждани в Северна Македония са подложени на натиск – билатерални въпроси съществуват.

Фактите не могат да бъдат отречени с декларативна формула.

Ако Вие можете да приемете, че „няма нерешени въпроси“, ние – българите – не можем.

Не можем да мълчим пред държавна пропаганда срещу България.

Не можем да приемем блокираното изпълнение на международен договор.

Не можем да оставим истината без защита.

Република България не дължи мълчание.

Република България дължи уважение към своя договор, своята история и своите граждани.

Договорът за добросъседство е двустранен ангажимент.

Когато една страна не изпълнява своите задължения – има билатерален проблем.

С уважение,

Гражданско движение „Съединени българи“