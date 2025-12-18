Новини
България »
Гражданско движение „Съединени българи“ с въпроси към Росен Желязков за отношенията ни със Северна Македония

Гражданско движение „Съединени българи“ с въпроси към Росен Желязков за отношенията ни със Северна Македония

18 Декември, 2025 14:09 761 8

  • росен-
  • желязков-
  • северна македония-
  • отношения-
  • език на омразата

Договорът за добросъседство е двустранен ангажимент, пишат от движението

Гражданско движение „Съединени българи“ с въпроси към Росен Желязков за отношенията ни със Северна Македония - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Гражданско движение „Съединени българи“ репликира и поставя редица въпроси към премиера в оставка Росен Желязков за отношенията със Северна Македония, които той коментира в Брюксел след срещата на върха ЕС–Западни Балкани. Думите на Желязков са широко отразени в медиите на Република Северна Македония. В тях се използва следната формулировка: „Немаме нерешени билатерални прашања со Северна Македонија. Не сме вклучени во никакви спорови…“

От Гражданско движение „Съединени българи“ разпространиха до медиите своя позиция по въпроса. Ето какво пишат:

ОТВОРЕНО ПИСМО – ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ

Уважаеми г-н министър-председател,
Гражданско движение „Съединени българи“ се обръща към Вас по повод изявлението Ви в Брюксел след срещата на върха ЕС–Западни Балкани, цитирано широко в медиите на Република Северна Македония, със следната формулировка: „Немаме нерешени билатерални прашања со Северна Македонија. Не сме вклучени во никакви спорови…“
Този цитат бе публикуван със заглавия в няколко водещи медии на територията на Северна Македония, включително МКД.мк, Сител и А1он.мк, и вече се интерпретира като официална българска позиция, че не съществуват повече двустранни теми между София и Скопие.
Към настоящия момент считаме за необходимо да внесем яснота в контекста на Вашето изказване.

ПОНЯТИЕТО „БИЛАТЕРАЛНИ ВЪПРОСИ“
В международното право и двустранните отношения терминът „билатерални въпроси“ включва всички договорни, политически, културни и исторически ангажименти, произтичащи от отношенията между две държави.

В отношенията между Република България и Република Северна Македония това включва теми като: изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г.; работата на двустранната историческа комисия; учебни програми и съдържание; права и сигурност на хора с българско самосъзнание; клубове, имена и българско културно наследство; исторически и идентичностни въпроси; поети протоколи и ангажименти към европейската рамка.

Следователно неизпълнението на горепосочения договор и свързаните с него ангажименти представлява именно билатерален въпрос.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Съществуват реални, многогодишни и документирани проблеми, които не могат да бъдат квалифицирани като решени:

– Говор на омраза срещу България и българите, присъстващ в образованието, медиите, политическия език и публичния дискурс.
– Неизпълнение на Договора за добросъседство – двустранните комисии не функционират ефективно, учебниците не са ревизирани, историческите въпроси остават блокирани.
– Преследване на граждани с българско самосъзнание – клубове са разрушени, активисти са подложени на натиск, символи са забранени.
– Историческа подмяна и културно присвояване – български исторически фигури и събития продължават да се представят като „македонски“ в нарушение на фактологичната истина.
– Външно влияние върху македонските институции – сръбски политически и културни структури оказват влияние върху вътрешната политика и отношението към България.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ

Следва да бъде отчетено и това, че Република Северна Македония има нерешени въпроси не само с Република България, но и с Европейския съюз. Спазването на човешките права, правовата държава, защитата на малцинствата и свободата на изразяване са основни принципи на ЕС и част от Копенхагенските критерии.

Докато граждани с българско самосъзнание са подложени на институционален натиск, докато клубове и организации се затварят и забраняват, докато дискриминацията на историческа, етническа и културна основа продължава – въпросът не е само двустранен, а и европейски.

Следователно твърдението, че „няма нерешени въпроси“, влиза в противоречие с принципите на Европейския съюз.

НАШАТА ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ

Вашето изявление бе интерпретирано в Република Северна Македония като признание за липса на проблеми и липса на очаквани резултати по Договора от 2017 г.

Категорично заявяваме:
Докато договорът не е изпълнен, докато говорът на омраза продължава и докато българските граждани в Северна Македония са подложени на натиск – билатерални въпроси съществуват.
Фактите не могат да бъдат отречени с декларативна формула.
Ако Вие можете да приемете, че „няма нерешени въпроси“, ние – българите – не можем.
Не можем да мълчим пред държавна пропаганда срещу България.
Не можем да приемем блокираното изпълнение на международен договор.
Не можем да оставим истината без защита.
Република България не дължи мълчание.
Република България дължи уважение към своя договор, своята история и своите граждани.
Договорът за добросъседство е двустранен ангажимент.
Когато една страна не изпълнява своите задължения – има билатерален проблем.

С уважение,
Гражданско движение „Съединени българи“


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 родител 2

    6 2 Отговор
    Желязков е в коалиция на желаещите във връзка с Украйна . Еднолично ли ще ни вкара във война ? Аз нямам синове за даване !

    14:14 18.12.2025

  • 2 Гориил

    5 1 Отговор
    Задаваш въпрос на човек, който е на колене.

    14:17 18.12.2025

  • 3 Гост

    4 2 Отговор
    Факти, отключете коментарите по статията на Станислав Стоянов!
    Да видите народната любов към предателите.

    14:21 18.12.2025

  • 4 Милчо Лаков

    1 1 Отговор
    Няма да накарате македонците да си признаят,че са българи....Българската национална идея е сбъркана още от създаването на Екзархията.Македония,та Македония и Белото море.Това са територии,които България никога не ги е владяла трайно ,дори цар Симеон.Живели са българи,но с години се претопяват.По тази логика и румънците ако се обадят-там са живели и доста власи.Да са знаели,да му хвърлят един хубав бой на Кръстю Мисирков в Студентския македонски клуб,щеше да е друго.

    14:24 18.12.2025

  • 5 Този е хотелиер от ГЕРБ.

    5 1 Отговор
    Какви въпроси? Питайте водопада.

    14:28 18.12.2025

  • 6 Народеца

    4 0 Отговор
    Народа ще придобие хотела и ще го направи детска болница .Мислят си че ще им се размине .Много нещо е набрал народеца , и за капак му турихте еврото , та съвсем да го затриете .Мира никой политик няма да има .

    14:40 18.12.2025

  • 7 Хотелът с водопада = 20 000 000 евро:

    1 0 Отговор
    Като ми пееш Пенке ле, кой ли те слуша.

    Мъни, мъни, мъни...

    14:47 18.12.2025

  • 8 Освен вината на

    1 0 Отговор
    тесните социалисти, Стамбоов, Стамболийски, комуниста Добри Терпешев, в най-новата ни итория Желю Желев, сега се прибавя и Желязков. През 90-те години бяхме най-близо до присъеденяване на Македония към България. При разпадането на Югослвия, лидерът на Радикалната Югославска партия - Войслав Шещел, в същото време заместник председател на Югославия, в беседа с Български журналист през 1993 год. каза, че в Македония живеят Българи и 200000 сърби и около 20 процента албанци - сега са над 30 процента.. Това бе покана към Българкото правителство да се обсъди въпроса. На враст у нас бе ДПС начело с Ахмед Доган и президеннт бе Желю Желев. Желю Желев не прие поканата и вместо това изпрати 150 танка . Той осуети една възможност за обединение.
    Така че, Българките политици са причината да сме разединени, а сега да има дух на омраза.

    14:57 18.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове