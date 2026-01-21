Новини
България »
Проф. Киров: Предсрочни избори не могат да бъдат насрочени без служебен кабинет

Проф. Киров: Предсрочни избори не могат да бъдат насрочени без служебен кабинет

21 Януари, 2026 22:19 621 21

  • проф. пламен киров-
  • избори-
  • служебен кабинет

Йотова ще води консултациите за съставяне на служебно правителство. Конституционалистът предупреди, че при избора на служебен премиер няма формална юридическа пречка за определени кандидатури, но е възможно в бъдеще да възникнат правни рискове, които да поставят под съмнение легитимността на назначенията

Проф. Киров: Предсрочни избори не могат да бъдат насрочени без служебен кабинет - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Решението на Конституционния съд по делото, свързано с подадената оставка на президента Румен Радев, може да се очаква в рамките на дни. Това коментира конституционалистът проф. Пламен Киров в студиото на "Денят ON AIR".

"В случая, тъй като няма конкретен срок, в който съдът може да се произнесе, действа принципът на, така да се каже, разумен срок. А разумният срок, иначе казано, е при първа възможност. Не е от такова голямо значение ден-два напред или назад", каза проф. Киров пред Bulgaria ON AIR.

Според него казусът не е типично конституционно дело, тъй като няма спор, а само установяване на безспорен факт - подадена и публично обявена президентска оставка.

"Конституционният съд просто, въз основа на подадената оставка, трябва да прекрати правомощията на президента на републиката и по силата на това решение веднага вицепрезидентът продължава мандата, за който двамата са избрани заедно", поясни проф. Киров.

Той подчерта, че Йотова ще води консултациите за съставяне на служебно правителство. Конституционалистът предупреди, че при избора на служебен премиер няма формална юридическа пречка за определени кандидатури, но е възможно в бъдеще да възникнат правни рискове, които да поставят под съмнение легитимността на назначенията.

По думите му предсрочни избори не могат да бъдат насрочени без служебен кабинет, а вот до края на март изглежда малко вероятен.

"Не мога да гадая, но всъщност няма да бъдат до края на март месец. Какво се очертава. Няма да бъдат и в началото на април, толкова доколкото все пак влизаме в едни празници", коментира проф. Киров.

Всяко забавяне обаче ще бъде тълкувано политически и ще поражда спекулации.

Относно изборния процес конституционалистът изрази скептицизъм към машинното гласуване и подчерта, че честността на изборите зависи най-вече от контрола в секционните комисии и присъствието на застъпници, а не от използваната технология


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този кабинет

    8 1 Отговор
    Е НЕЛИГИТИМЕН (ФАЛШИВ)

    22:21 21.01.2026

  • 2 абе защо

    4 0 Отговор
    не си останем ей така без кабинет ко толкоз каква полза от тия политици досега за 100 години само кражба и лъжа?

    Коментиран от #7, #16

    22:22 21.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    Накратко цяла зима държавата ще е в свободно падане ❗

    22:23 21.01.2026

  • 4 ...

    4 0 Отговор
    Мишките вече изскочиха...

    22:25 21.01.2026

  • 5 Мхм

    6 0 Отговор
    Тоест предсрочни избори не могат да бъдат насрочени без служебен кабинет, начело с главчев - герб нн острие. Баце не познава главчев.

    22:25 21.01.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор
    БГ - държава
    без правителство,
    без държавен бюджет,
    без главен прокурор,
    без валута,
    без парламент,
    а вече и без президент!

    Коментиран от #8, #19

    22:25 21.01.2026

  • 7 комунисти демократи

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "абе защо":

    все едни и същи бажат блажно блажно на копанята...

    Коментиран от #10

    22:27 21.01.2026

  • 8 НЯМА

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ТАКАВА дЪРЖАВА...

    22:27 21.01.2026

  • 9 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Режимът Желязков защо е още във власта,след като го уволниха?

    Коментиран от #17

    22:28 21.01.2026

  • 10 пременил се илия

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "комунисти демократи":

    пак у ТИЯ

    22:29 21.01.2026

  • 11 Естестврно че

    2 1 Отговор
    Предсрочни избори могат да бъдат насрочени без служебен кабинет. От Съда! ....

    22:32 21.01.2026

  • 12 ИЗБОРИ

    3 1 Отговор
    САМО,КОГАТО СВИ.НЯТА И БОЙО ИЗЧЕЗНАТ ОТ ПОЛИТИКАТА.

    22:32 21.01.2026

  • 13 И какво от това

    4 0 Отговор
    Да не би до сега да не са възниквали правни рискове, които да поставят под съмнение легитимността на назначенията ? А Киров ? Все легитимни сигурно са били а?

    22:35 21.01.2026

  • 14 Въобще да не се обеснява

    2 0 Отговор
    Що е то тва в "разумен срок" щото влиза яко в зоната на здрача. И въобще не е ден-два напред или назад...

    22:38 21.01.2026

  • 15 Не е казал съда

    2 0 Отговор
    Не е назначил служебен кабинет. и предсрочни избори може да обяви па ти ходи обжалвай решеноето после Киров

    22:41 21.01.2026

  • 16 а най доре

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "абе защо":

    Кабинет Желязков да направи изборите

    22:52 21.01.2026

  • 17 не е уволнен

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    не отчитате реялността

    22:54 21.01.2026

  • 18 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Я. Ама то имало време за партия на Радев. Е ся им призля на ококорените харвартски, тикви, прасета и умнокрасив хайвер. Е ся вече ще скъсат мозъчни влакна

    22:58 21.01.2026

  • 19 Хохо Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И без друго е колония

    22:59 21.01.2026

  • 20 Президента и вицепрезидента са се

    1 0 Отговор
    Заклели в старата конституция
    В новата конституция с поправките още никой не се е заклевал даже и депутатите които са направили поправките
    А на президента мандата му е пет години
    И мандата му изтича на есен

    23:05 21.01.2026

  • 21 Берлинския конгрес в действие

    1 0 Отговор
    Сега е ред да се обявят двете или четири административни територии на разделена България след като сме в Европа
    Княжество България и източна Ромелия
    пиринска Македония и Южна Добруджа

    23:12 21.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове