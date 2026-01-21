Проф. Киров: Предсрочни избори не могат да бъдат насрочени без служебен кабинет

Решението на Конституционния съд по делото, свързано с подадената оставка на президента Румен Радев, може да се очаква в рамките на дни. Това коментира конституционалистът проф. Пламен Киров в студиото на "Денят ON AIR".
"В случая, тъй като няма конкретен срок, в който съдът може да се произнесе, действа принципът на, така да се каже, разумен срок. А разумният срок, иначе казано, е при първа възможност. Не е от такова голямо значение ден-два напред или назад", каза проф. Киров пред Bulgaria ON AIR.
Според него казусът не е типично конституционно дело, тъй като няма спор, а само установяване на безспорен факт - подадена и публично обявена президентска оставка.
"Конституционният съд просто, въз основа на подадената оставка, трябва да прекрати правомощията на президента на републиката и по силата на това решение веднага вицепрезидентът продължава мандата, за който двамата са избрани заедно", поясни проф. Киров.
Той подчерта, че Йотова ще води консултациите за съставяне на служебно правителство. Конституционалистът предупреди, че при избора на служебен премиер няма формална юридическа пречка за определени кандидатури, но е възможно в бъдеще да възникнат правни рискове, които да поставят под съмнение легитимността на назначенията.
По думите му предсрочни избори не могат да бъдат насрочени без служебен кабинет, а вот до края на март изглежда малко вероятен.
"Не мога да гадая, но всъщност няма да бъдат до края на март месец. Какво се очертава. Няма да бъдат и в началото на април, толкова доколкото все пак влизаме в едни празници", коментира проф. Киров.
Всяко забавяне обаче ще бъде тълкувано политически и ще поражда спекулации.
Относно изборния процес конституционалистът изрази скептицизъм към машинното гласуване и подчерта, че честността на изборите зависи най-вече от контрола в секционните комисии и присъствието на застъпници, а не от използваната технология
