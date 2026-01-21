Новини
Проф. Пламен Панайотов: Много хора ще бъдат ангажирани с новия проект на Радев

21 Януари, 2026 22:50 706 12

Какви ще бъдат основните политически послания, зад които ще застане той, респективно и неговият политически проект, защото заявката за смяна на една коренна промяна на настоящия управленски модел предполагам засяга всички основни сектори на обществения живот

Румен Радев депозира оставката си като президент пред Конституционния съд. Тепърва ще стане ясно колко време ще отнеме на магистратите да решат дали да го освободят от поста.

"Паралели с царя не са много удачни, защото времената са коренно различни, предстои да видим президента Радев на политическата сцена. Какви ще бъдат основните политически послания, зад които ще застане той, респективно и неговият политически проект, защото заявката за смяна на една коренна промяна на настоящия управленски модел предполагам засяга всички основни сектори на обществения живот. Но кои са начините да се получи тази смяна и в името на какво е - този въпрос върви съвсем естествено и с друг въпрос, а именно какъв е кадровият потенциал, който ще бъде афиширан и който ще застане зад реализирането на тези политически приоритети", каза бившият вицепремиер проф. Пламен Панайотов в студиото на "Денят ON AIR".

Той очаква "много хора" да бъдат ангажирани с политическия проект на Радев.

"Тук не става въпрос само за кандидатите за народни представители. Става въпрос и за ангажимент в местната власт по места, става въпрос за ангажименти в изпълнителната власт, ако се влиза в управлението на страната. Така че това е огромен ангажимент и предизвикателство. Има логика, ако новият политически проект заложи на една от основните си цели - борбата с корупцията както в публичния, така и в частния сектор", допълни проф. Панайотов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му корупцията в публичния сектор поставя под съмнение нормалното функциониране на основните държавни институции.

"Това снема доверието на голяма част от българските граждани от тях. Те започват да третират държавата не като нещо, което способства да реализира интересите на българските граждани, а като нещо, което им пречи за реализирането на техните интереси. Липсата на доверие в институциите обезсмисля и представителната демокрация. Това поставя под съмнение функционирането на правовата държава", подчерта бившият вицепремиер. Според госта корупцията в частния сектор поставя под съмнение липсата на реална конкуренция.

"Ние се борим за пазарна икономика. Без реална конкуренция, такава икономика трудно може да просперира. А ако няма конкуренция, това означава, че е силно ограничено правото на гражданите на свободна стопанска инициатива. В този смисъл се оказва, че в голяма степен са накърнени в чувството си за справедливост", категоричен е той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    6 0 Отговор
    Бля, този изпълзя. Очакваме още забравени нищоправци да се пробват за бъдещата държавна копанка.

    22:55 21.01.2026

  • 2 Спецназ

    5 0 Отговор
    Половината Депутати в Парламента са бивши бандити и корупционери, некои от тях и лежали,

    иначе за 90% е имали заведени предварителни, прекратени по неясни причини, за някои- по няколко!

    ФАКТ!

    КАК ще се пребориш като са отишли там за дебела заплата и имунитет!

    22:55 21.01.2026

  • 3 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    РАДЕВ АКО СЕ СЪБЕРЕ СЪС СТАРИТЕ,, КОЗИ,, ПРОСТО Е ЗАМИНАЛ!

    Коментиран от #10

    22:57 21.01.2026

  • 4 Факт

    4 0 Отговор
    Ние сме държавата с най-много професори в света по глава на населението , а сме с най-лошото образование.

    22:57 21.01.2026

  • 5 Айде и тоя 😂 много

    5 0 Отговор
    Професори , доценти и ала бала философи , агенций и социолози !? С две думи фърчилко ще прави каквото му кажат силните на деня 👋

    22:58 21.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дичо

    0 1 Отговор
    Конкуренция е лоша дума.

    23:01 21.01.2026

  • 9 Боожжее

    2 0 Отговор
    ...и тоя царист се появи ,надушил ,като хиена де може да има кльопачка на терена...

    23:10 21.01.2026

  • 10 Аз съм

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Какво ако, той вече ги събира, щом спрягат Манолова и Дончева... Аз чакам да вземе и румен Гечев, да се посмея от сърце. Пък и тези двете, като знаят, че само ще му смъкнат рейтинга що се бутат!

    23:16 21.01.2026

  • 11 Бончо

    1 0 Отговор
    Паралели с т.н.цар са аналогични и много каути като тебе ще се впишат.
    Вие сте много виновни за всичко това, което се случи после.
    ДАЖЕ И ТИКВАТА РЪКОПОЛОЖИХТЕ

    23:22 21.01.2026

  • 12 оня с питон.я

    0 0 Отговор
    Плешо щатската подлога.

    23:23 21.01.2026

