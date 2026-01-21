Любомир Кючуков: България в момента няма никаква позиции по горещите външнополитически теми

Световният ред е на път да се разпадне. Днес най-силната реч в Давос бе на канадския премиер Карни, който заяви точно това-старият ред е минало.

Това заяви в предаването "Още от деня" дипломатът и анализатор Любомир Кючуков, който коментира горещите външнополитически теми.

"Доналд Тръмп официално обяви края на световното право. Той заяви, че това право е за слабаците и не се интересува от него. Съветът за мир, който Тръмп предлага, е едно квази ООН. Това е една корпоративна организация, която той управлява и държи акциите. Начинът на поканване е изцяло в прерогативите на Тръмп и той си кани, когото прецени. Участие потвърдиха Орбан, Нетаняху, кралят на Мароко, Путин и Европа все още обмислят. За съжаление в момента явно наистина живеем в света на силните и Тръмп се изживява като владетел на този свят", добави той.

"В България реакцията за този Съвет за мир бе изключително провинциална. България в момента няма никаква позиции по горещите външнополитически теми. Нито по Венецуела, нито по Гренландия, нито сега по този въпрос, като спорим кога е дошла тази покана и към кого е отправена. Според мен поканата на Тръмп е персонална към Радев", завърши Любомир Кючуков.