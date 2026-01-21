Стою Стоев: Ако се използват настоящите избирателни списъци рискуваме 500-600 000 мъртви души да „гласуват“

Не за първи път се случва това да се заседава през нощта. Опасявам се, че мнозинството не знае за какво гласува. Заложи се в преходните и заключителните разпоредби скенерите да бъдат доставени в едномесечен срок. ГЕРБ предложиха, ако не успеем да организираме изборите, да се върнем към досегашния ред. ЦИК трябва да започне тези действия 55 дни преди изборите. Няма как да се спази срокът. Тоест има риск да се гласува само с хартия. Това бе прах в очите на хората. Това заяви заместник-председателят на Правната комисия и на парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) Стою Стоев в предаването „Още от деня“ по БНТ.
Изключително притеснително е отпадането на всички гаранции при гласуването с новите устройства. Гласува се, че няма да се слага втори печат, сверяването на номера на бюлетината с тази на кочана и т.н. Саботира се целия процеса, посочи той.
Стоев обясни защо се притесняват от новите устройства за гласуване. "Знаете колко време се коментираше, че кодът може да се манипулира. Тези машини, с които сега гласуваме, са поръчани през 2014 г. За новите машини се предвижда ние нямаме никаква гаранция кой сертифицира този код", отбеляза депутатът.
ЦИК е правила проверка на разминаванията и в повечето случаи се е оказала човешка грешка. Всички гаранции падат за сертификация на новите машини. Истинското им намерение е да не се сертифицират машините, а да гласуваме само с хартия, за да може да се манипулира изборния процес, обясни той.
Ако се използват настоящите избирателни списъци рискуваме 500-600 000 мъртви души да „гласуват“ на изборите. Настояваме да се въведе изискване да имаш валидна лична карта, за да можеш да гласуваш, каза още Стою Стоев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Народа
Коментиран от #36
20:35 21.01.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #6, #9, #30, #37, #41, #54
20:36 21.01.2026
3 Я....!
Коментиран от #12
20:36 21.01.2026
4 Алооооууу
20:36 21.01.2026
5 Със сигурност
20:37 21.01.2026
6 С каквото и другите
До коментар #2 от "Сатана Z":С тикви!
Коментиран от #39
20:37 21.01.2026
7 Историк
20:37 21.01.2026
8 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #14
20:38 21.01.2026
9 Прилика
До коментар #2 от "Сатана Z":Конкурира се с двете Мазни и Угоени парчета Тиквата Борисов и Пеевски.
Коментиран от #15, #40
20:38 21.01.2026
10 Споко бе , пич
20:38 21.01.2026
11 защо
Коментиран от #17
20:38 21.01.2026
12 Вече
До коментар #3 от "Я....!":няма гепи, свършиха, приключиха.
20:39 21.01.2026
13 Кой е по по най
20:40 21.01.2026
14 Ами ти
До коментар #8 от "Mими Кучева🐕🦺":как мислиш? С какво се хранят прасета?
Коментиран от #19, #60
20:41 21.01.2026
15 Много мас много
До коментар #9 от "Прилика":Забровяш Стою който ги нодмина по килаж. Също и розовото ококорено прасе.
Коментиран от #18
20:42 21.01.2026
16 Мдаа
20:44 21.01.2026
17 Касичка?
До коментар #11 от "защо":А някои си имат чекмеджета...
20:45 21.01.2026
18 Ще те допълня
До коментар #15 от "Много мас много":По гадно за гледане нещо от Мазните и Угоени Борисов и Пеевски и Угоен Зафиров, няма.
20:46 21.01.2026
19 хмм
До коментар #14 от "Ами ти":С бюджет!
20:47 21.01.2026
20 ДрайвингПлежър
20:48 21.01.2026
21 безпартиен
20:48 21.01.2026
22 Тити на Кака
Въпросът е реторичен, разбира се, мобилизацията на мъртвите души е зло само когато политическите ни противници държат картите, когато раздаваме ние - проблем няма.
Даже не скачаме по протестите, поради което сме и дебели точно както Шиши 😂😂😂
/На фона на това зализано прасе Шиши изглежда като манекен, бре! Скрийте това изделие някъде, че губите гласове веднага щом тоя започне да грухти от телевизора!/
20:48 21.01.2026
23 Неука работа
20:49 21.01.2026
24 ЕЙ СТОЮ
20:49 21.01.2026
25 Факт
Коментиран от #53
20:50 21.01.2026
26 Спецназ
Тумби м.нгали до 30 на един адрес се регистрират в съседно село и там гласуват,
а в родното им се урежда гласуването след края на изборния ден!
ТОВА става САМО с хартиен вот!!
така 50- те евро стават 100, но и Герб и Ново начало получават по 2 гласа на човек!
Дали го знаят всички- ДА!
20:51 21.01.2026
27 Хаха
20:53 21.01.2026
28 Айде
20:53 21.01.2026
29 Удри
20:54 21.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гугъл
20:56 21.01.2026
32 Доктор
20:56 21.01.2026
33 Хмм
20:57 21.01.2026
34 Незнайко
20:57 21.01.2026
35 Перо
20:58 21.01.2026
36 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Народа":Ако си мислиш, че проблемът на България са Борисов и Пеевски, и че с ареста им нещата ще се оправят - то ти живееш в дълбока заблуда.
Тези двамата може да са еманацията, но и всичко под тях е гнило! И проблемът не е, че политическия апарат е гнил, а целия народ, от който се захранва този апарат! Който ражда следващото поколение политици!
Коментиран от #42, #43
21:00 21.01.2026
37 Бахой
До коментар #2 от "Сатана Z":Питайте гусин Бурисоф,той като малък е хранил подобни!
21:02 21.01.2026
38 Буха ха
21:03 21.01.2026
39 Кикикорчо
До коментар #6 от "С каквото и другите":Тиквата е хранил подобни като дете.
21:03 21.01.2026
40 Има един
До коментар #9 от "Прилика":...и от Съдебната система угоен шопар
21:04 21.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Оцет Паниций
До коментар #36 от "ДрайвингПлежър":Амин .
21:08 21.01.2026
43 Леля Гошо
До коментар #36 от "ДрайвингПлежър":Абсолютно вярно, метастазите са навсякъде и организмът наречен държава е тотално разяден и прогнил. Идва момент в който трябва да приемем че спасение няма,
Коментиран от #45
21:09 21.01.2026
44 Асена василева
21:12 21.01.2026
45 ДрайвингПлежър
До коментар #43 от "Леля Гошо":Няма, поне не и реалистичен!
Може и да преувеличавам, но всеки втори ще е готов на тежка корупция и мотивите му за политическа реализация са в крайна сметка да кешира. Престъпниците като Борисов и Пеевски ги ражда народа те се издигат от народа, а не политиката!
21:16 21.01.2026
46 Луд
Коментиран от #55
21:19 21.01.2026
47 големсмях
21:20 21.01.2026
48 7дни7седмици7години, и тиква, и фъндък
21:31 21.01.2026
49 ганев
21:31 21.01.2026
50 Факт
Коментиран от #56
21:31 21.01.2026
51 И кво лошо има
21:33 21.01.2026
52 Константин Михайлов
21:33 21.01.2026
53 Факт
До коментар #25 от "Факт":Вероятно копира от Някой!
21:33 21.01.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Тежко падаш, на глава ли?
До коментар #46 от "Луд":Ха, ха, те по села и градчета на това се държат, а за големите градове никой не ще да знае за комшиите, освен мошеници и използвачи.
21:35 21.01.2026
56 Оле
До коментар #50 от "Факт":Да, бе, още една администрация, агенция и циция с годишна заплата
21:37 21.01.2026
57 А до сега как е било
21:38 21.01.2026
58 Важно е отново
21:38 21.01.2026
59 Електра
21:39 21.01.2026
60 Откровен
До коментар #14 от "Ами ти":Тази гушка много як зоб плюска...
21:47 21.01.2026
61 Аналитик от Северозапада
проблеми!!
21:49 21.01.2026
62 Някой си
проблеми!!
21:54 21.01.2026