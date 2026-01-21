Стою Стоев: Ако се използват настоящите избирателни списъци рискуваме 500-600 000 мъртви души да „гласуват“

Не за първи път се случва това да се заседава през нощта. Опасявам се, че мнозинството не знае за какво гласува. Заложи се в преходните и заключителните разпоредби скенерите да бъдат доставени в едномесечен срок. ГЕРБ предложиха, ако не успеем да организираме изборите, да се върнем към досегашния ред. ЦИК трябва да започне тези действия 55 дни преди изборите. Няма как да се спази срокът. Тоест има риск да се гласува само с хартия. Това бе прах в очите на хората. Това заяви заместник-председателят на Правната комисия и на парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) Стою Стоев в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Изключително притеснително е отпадането на всички гаранции при гласуването с новите устройства. Гласува се, че няма да се слага втори печат, сверяването на номера на бюлетината с тази на кочана и т.н. Саботира се целия процеса, посочи той.

Стоев обясни защо се притесняват от новите устройства за гласуване. "Знаете колко време се коментираше, че кодът може да се манипулира. Тези машини, с които сега гласуваме, са поръчани през 2014 г. За новите машини се предвижда ние нямаме никаква гаранция кой сертифицира този код", отбеляза депутатът.

ЦИК е правила проверка на разминаванията и в повечето случаи се е оказала човешка грешка. Всички гаранции падат за сертификация на новите машини. Истинското им намерение е да не се сертифицират машините, а да гласуваме само с хартия, за да може да се манипулира изборния процес, обясни той.

Ако се използват настоящите избирателни списъци рискуваме 500-600 000 мъртви души да „гласуват“ на изборите. Настояваме да се въведе изискване да имаш валидна лична карта, за да можеш да гласуваш, каза още Стою Стоев.