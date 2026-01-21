Новини
България »
Стою Стоев: Ако се използват настоящите избирателни списъци рискуваме 500-600 000 мъртви души да „гласуват"

Стою Стоев: Ако се използват настоящите избирателни списъци рискуваме 500-600 000 мъртви души да „гласуват“

21 Януари, 2026 20:34 910 62

  • стою стоев-
  • машини-
  • гласуване

Стоев обясни защо се притесняват от новите устройства за гласуване. "Знаете колко време се коментираше, че кодът може да се манипулира. Тези машини, с които сега гласуваме, са поръчани през 2014 г. За новите машини се предвижда ние нямаме никаква гаранция кой сертифицира този код

Стою Стоев: Ако се използват настоящите избирателни списъци рискуваме 500-600 000 мъртви души да „гласуват“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не за първи път се случва това да се заседава през нощта. Опасявам се, че мнозинството не знае за какво гласува. Заложи се в преходните и заключителните разпоредби скенерите да бъдат доставени в едномесечен срок. ГЕРБ предложиха, ако не успеем да организираме изборите, да се върнем към досегашния ред. ЦИК трябва да започне тези действия 55 дни преди изборите. Няма как да се спази срокът. Тоест има риск да се гласува само с хартия. Това бе прах в очите на хората. Това заяви заместник-председателят на Правната комисия и на парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) Стою Стоев в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Изключително притеснително е отпадането на всички гаранции при гласуването с новите устройства. Гласува се, че няма да се слага втори печат, сверяването на номера на бюлетината с тази на кочана и т.н. Саботира се целия процеса, посочи той.

ЦИК е правила проверка на разминаванията и в повечето случаи се е оказала човешка грешка. Всички гаранции падат за сертификация на новите машини. Истинското им намерение е да не се сертифицират машините, а да гласуваме само с хартия, за да може да се манипулира изборния процес, обясни той.

Ако се използват настоящите избирателни списъци рискуваме 500-600 000 мъртви души да „гласуват“ на изборите. Настояваме да се въведе изискване да имаш валидна лична карта, за да можеш да гласуваш, каза още Стою Стоев.


България
Оценка 4.9 от 7 гласа.
Оценка 4.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Народа

    23 6 Отговор
    Народа сме страливи и управляващите го знаят, смелостта ни стига до това да се съберем на площада и толкова. Наивно си мислим, че изборите ще променят нещата. Само граждански арест на Борисов и Пеевски, може да освободи отново България, да спрат кражбите, да има работа и по-високи доходи за хората

    Коментиран от #36

    20:35 21.01.2026

  • 2 Сатана Z

    20 5 Отговор
    С какво го хранят това момче от ППДБ?

    Коментиран от #6, #9, #30, #37, #41, #54

    20:36 21.01.2026

  • 3 Я....!

    9 4 Отговор
    Точно толкова са на ГЕРБ избирателите!

    Коментиран от #12

    20:36 21.01.2026

  • 4 Алооооууу

    12 8 Отговор
    Теб някой, брои ли те? Мамин бузьо. Неможач.

    20:36 21.01.2026

  • 5 Със сигурност

    14 8 Отговор
    Масово гласуване за партия на Румен Радев и всичко ще си дойде на мястото. Простатата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му Пеевски ще вият като настъпвани псета.

    20:37 21.01.2026

  • 6 С каквото и другите

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    С тикви!

    Коментиран от #39

    20:37 21.01.2026

  • 7 Историк

    10 2 Отговор
    На тези избори мафията ще пролее кръв

    20:37 21.01.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 3 Отговор
    Това сладко момче какво се храни?🐖🐖🐖🥳🤣👍

    Коментиран от #14

    20:38 21.01.2026

  • 9 Прилика

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Конкурира се с двете Мазни и Угоени парчета Тиквата Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #15, #40

    20:38 21.01.2026

  • 10 Споко бе , пич

    3 3 Отговор
    Стою , омръзнахте ми бе ... Ще гласуваме за Мъдуру

    20:38 21.01.2026

  • 11 защо

    7 3 Отговор
    А аз се чудех, кой е бил моделът за касичката!!!

    Коментиран от #17

    20:38 21.01.2026

  • 12 Вече

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Я....!":

    няма гепи, свършиха, приключиха.

    20:39 21.01.2026

  • 13 Кой е по по най

    10 3 Отговор
    Стою надмина Шиши и Кокорчо, става все по-дебел.

    20:40 21.01.2026

  • 14 Ами ти

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    как мислиш? С какво се хранят прасета?

    Коментиран от #19, #60

    20:41 21.01.2026

  • 15 Много мас много

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Прилика":

    Забровяш Стою който ги нодмина по килаж. Също и розовото ококорено прасе.

    Коментиран от #18

    20:42 21.01.2026

  • 16 Мдаа

    5 0 Отговор
    Толкова ли неможе да се направи една блокчейн система за гласуване или на някои не им е изгодно изборите да са честни и невъзможни за фалшификация?

    20:44 21.01.2026

  • 17 Касичка?

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "защо":

    А някои си имат чекмеджета...

    20:45 21.01.2026

  • 18 Ще те допълня

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Много мас много":

    По гадно за гледане нещо от Мазните и Угоени Борисов и Пеевски и Угоен Зафиров, няма.

    20:46 21.01.2026

  • 19 хмм

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ами ти":

    С бюджет!

    20:47 21.01.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    И какво по-лесно от това да си надписваш от мазето с машинките

    20:48 21.01.2026

  • 21 безпартиен

    2 0 Отговор
    Не е важно народът как ще гласува,а кой как ще брои!Власт се взима с оръжие и се задържа с писалката!Ако изборите можеха да променят нещо,биха ги забранили!Всичко това е валидно и сега във времето на " демокрацията"!

    20:48 21.01.2026

  • 22 Тити на Кака

    5 1 Отговор
    Управлявахте България два пъти. Защо не изчистихте избирателните списъци, докато бяхте на власт?
    Въпросът е реторичен, разбира се, мобилизацията на мъртвите души е зло само когато политическите ни противници държат картите, когато раздаваме ние - проблем няма.
    Даже не скачаме по протестите, поради което сме и дебели точно както Шиши 😂😂😂

    /На фона на това зализано прасе Шиши изглежда като манекен, бре! Скрийте това изделие някъде, че губите гласове веднага щом тоя започне да грухти от телевизора!/

    20:48 21.01.2026

  • 23 Неука работа

    3 0 Отговор
    Стою, прочети макло бре! Сиела норма Тодорова - Борисова!

    20:49 21.01.2026

  • 24 ЕЙ СТОЮ

    4 0 Отговор
    Изглеждаш все едно си изял избирателните списъци, бе.

    20:49 21.01.2026

  • 25 Факт

    6 1 Отговор
    Всички в тази партия са клонинги на Корорчо. Директора педофил с камерите в тоалетната същата визия.

    Коментиран от #53

    20:50 21.01.2026

  • 26 Спецназ

    8 0 Отговор
    Освен лична карта не трябва да си сменял личния си адрес 60 дена преди Изборите!

    Тумби м.нгали до 30 на един адрес се регистрират в съседно село и там гласуват,
    а в родното им се урежда гласуването след края на изборния ден!

    ТОВА става САМО с хартиен вот!!

    така 50- те евро стават 100, но и Герб и Ново начало получават по 2 гласа на човек!

    Дали го знаят всички- ДА!

    20:51 21.01.2026

  • 27 Хаха

    2 1 Отговор
    Как ще гласуват като са мъртви бе мамин Стою.

    20:53 21.01.2026

  • 28 Айде

    2 0 Отговор
    И тоя шилляк го активираха.

    20:53 21.01.2026

  • 29 Удри

    2 2 Отговор
    Стойко, този път няма да ви се получи ала-балата с президента

    20:54 21.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гугъл

    4 1 Отговор
    Лицето на снимката Лена Бориславова ни го набута като министър когато ППДБ бяха на власт защото майка му е съдружник в адвокатската кантора от която кака Лена получаваше по 20к на месец.

    20:56 21.01.2026

  • 32 Доктор

    7 1 Отговор
    Гледайте внимателно това същество и си задайте въпроса, дали ще гласувате за ПП ДБ. Унизително е подобни недоразумения да управляват страната.

    20:56 21.01.2026

  • 33 Хмм

    2 1 Отговор
    Тоя ми прилича на Ивайло Мирчев, но с малко по-голямо чело.

    20:57 21.01.2026

  • 34 Незнайко

    6 1 Отговор
    Не знам, но това добре охранено момче хич не ми е симпатично . Било зам.председател на правна комисия...Май по-добре се справя с лъжицата и вилицата, отколкото с правото...

    20:57 21.01.2026

  • 35 Перо

    4 0 Отговор
    Гаранцията за сигурност на гласуването, трябва да гарантира, че освен умрелите, няма да “гласуват” и живите отвратени, които са 2/3 от имащите право на глас!

    20:58 21.01.2026

  • 36 ДрайвингПлежър

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Народа":

    Ако си мислиш, че проблемът на България са Борисов и Пеевски, и че с ареста им нещата ще се оправят - то ти живееш в дълбока заблуда.

    Тези двамата може да са еманацията, но и всичко под тях е гнило! И проблемът не е, че политическия апарат е гнил, а целия народ, от който се захранва този апарат! Който ражда следващото поколение политици!

    Коментиран от #42, #43

    21:00 21.01.2026

  • 37 Бахой

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Питайте гусин Бурисоф,той като малък е хранил подобни!

    21:02 21.01.2026

  • 38 Буха ха

    5 0 Отговор
    Изпълзя и малкото прасенце Стою Бузанчо да ръси дебел мозък

    21:03 21.01.2026

  • 39 Кикикорчо

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "С каквото и другите":

    Тиквата е хранил подобни като дете.

    21:03 21.01.2026

  • 40 Има един

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Прилика":

    ...и от Съдебната система угоен шопар

    21:04 21.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Оцет Паниций

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "ДрайвингПлежър":

    Амин .

    21:08 21.01.2026

  • 43 Леля Гошо

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "ДрайвингПлежър":

    Абсолютно вярно, метастазите са навсякъде и организмът наречен държава е тотално разяден и прогнил. Идва момент в който трябва да приемем че спасение няма,

    Коментиран от #45

    21:09 21.01.2026

  • 44 Асена василева

    4 0 Отговор
    МАМИН СТОЮ! 🥰

    21:12 21.01.2026

  • 45 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Леля Гошо":

    Няма, поне не и реалистичен!
    Може и да преувеличавам, но всеки втори ще е готов на тежка корупция и мотивите му за политическа реализация са в крайна сметка да кешира. Престъпниците като Борисов и Пеевски ги ражда народа те се издигат от народа, а не политиката!

    21:16 21.01.2026

  • 46 Луд

    1 1 Отговор
    Всичко бях чувал но това че мъртвите гласуват изплиска лигено,Това е доказателство че от цялата страна никои не е прочел избирателните листове независимо от села градове махали или от селата със един жител.

    Коментиран от #55

    21:19 21.01.2026

  • 47 големсмях

    3 1 Отговор
    Хайде сега това прасе да ни светне как става номера ...

    21:20 21.01.2026

  • 48 7дни7седмици7години, и тиква, и фъндък

    2 0 Отговор
    Здрасти, Гушка, това се знае от 15-16години, ГЕРБ как ала-бала-избори нагажда. Имаше една телевизия 7дни, която излъчи зала Арена с лелките с гумички от Люлин и Надежда как преправят изборните списъци и едно незнайноп,л,во ц.г.н., което ги излъга да излезнат от залата и им спряха достъпа обратно.

    21:31 21.01.2026

  • 49 ганев

    2 1 Отговор
    ЛЕ..ЛЕЕЕЕ...БОЖЕ..ДОЖИВЯХ И..ТОВА..МОЛЯ ВИ ..ПОГЛЕДНЕТЕ...ТОВА Е ..ЕВРОПА...ЕВРОПЕЙСКИ...ЖЪН

    21:31 21.01.2026

  • 50 Факт

    0 0 Отговор
    Трябва да има Изборна администрация! Ще излезе по-рентабилно и по честно!

    Коментиран от #56

    21:31 21.01.2026

  • 51 И кво лошо има

    1 0 Отговор
    500-600 000 мъртви души да „гласуват“ ? Важното е за атлантици да не гласуват щото иначе живи няма да останат

    21:33 21.01.2026

  • 52 Константин Михайлов

    1 0 Отговор
    Но онзи стар ментално не добре математик няма да бъде доволен

    21:33 21.01.2026

  • 53 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Факт":

    Вероятно копира от Някой!

    21:33 21.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Тежко падаш, на глава ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Луд":

    Ха, ха, те по села и градчета на това се държат, а за големите градове никой не ще да знае за комшиите, освен мошеници и използвачи.

    21:35 21.01.2026

  • 56 Оле

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Факт":

    Да, бе, още една администрация, агенция и циция с годишна заплата

    21:37 21.01.2026

  • 57 А до сега как е било

    0 0 Отговор
    И без да имаш валидна лична карта, е можело да гласуваш ?

    21:38 21.01.2026

  • 58 Важно е отново

    1 1 Отговор
    да бъдат откраднати едни 30 % от поредните избори

    21:38 21.01.2026

  • 59 Електра

    3 0 Отговор
    За тоя шишавия ли скачаха Z-джендърите и пееха кой не скача е дебел...

    21:39 21.01.2026

  • 60 Откровен

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ами ти":

    Тази гушка много як зоб плюска...

    21:47 21.01.2026

  • 61 Аналитик от Северозапада

    1 0 Отговор
    Когато броят на мъртвите души стане равен на броя на населението, тогава няма да има никакви електронни
    проблеми!!

    21:49 21.01.2026

  • 62 Някой си

    1 0 Отговор
    Когато броят на мъртвите души стане равен на броя на населението, тогава няма да има никакви електорални
    проблеми!!

    21:54 21.01.2026

