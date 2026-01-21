Новини
МВнР: Поканата на Тръмп до Радев е изпратена в Президентството на 19 януари

21 Януари, 2026 21:19

Спекулациите и невярната информация въвличат и поставят под съмнение професионализма на българските дипломати и администрацията на Министерството на външните работи

МВнР: Поканата на Тръмп до Радев е изпратена в Президентството на 19 януари - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Република България заявява, че официалната кореспонденция от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е получена по установения дипломатически ред и че съответната дипломатическа грама е изпратена до президентската институция на Република България още в понеделник (19 януари).

Всякакви твърдения, които поставят това под съмнение, са неверни и МВнР е длъжно да ги опровергае публично. Спекулациите и невярната информация въвличат и поставят под съмнение професионализма на българските дипломати и администрацията на Министерството на външните работи.

МВнР поддържа постоянен институционален диалог с всички държавни органи – Президентството, Министерския съвет и парламентарните комисии – за координация на външната политика и спазване на конституционните правомощия.

За да защитим професионализма на българската дипломатическа служба и администрацията на МВнР изпращаме и част от документа, който представя обективно посочените по-горе факти.

По-рано от администрацията на Румен Радев заявиха, че поканата до президента на България да участва в Съвета за мир, е постъпила в президентската институция вчера – 20 януари.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шиши

    11 1 Отговор
    Лошо ми е!

    Коментиран от #2

    21:20 21.01.2026

  • 2 Боцо

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шиши":

    И на мен! Пак скъсах менискус!

    21:20 21.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Щом Радев е човек на Тръмп значи е моя човек.

    Коментиран от #12, #14

    21:22 21.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Сигурно е пътувала с трамвая по Цар Борис Трети до Президентството и затова е закъсняла.

    21:24 21.01.2026

  • 5 Хмм

    8 1 Отговор
    тези се обясняват на пеевски ли?

    21:24 21.01.2026

  • 6 Ами

    10 0 Отговор
    какво искат да казат, че кореспонденцията на президента минава през тях и те решават да я предадат на президента или не, допитват се до някого какво да правят"

    21:27 21.01.2026

  • 7 Умували ,

    3 1 Отговор
    умували и ей , на каква я свършили !

    21:31 21.01.2026

  • 8 Баце

    5 4 Отговор
    Ама не е персонално до радеФ, а до Държавата България.
    Вече я има публикувана във в 24 саата
    Сега как ще замазваме?.

    21:31 21.01.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    0 3 Отговор
    Поканата е изпратена ПРЕЗ Москва до българското външно...

    21:33 21.01.2026

  • 10 мдааа

    3 0 Отговор
    И какво значение има това, сякаш е толко важно да се запишат в "бандата на Дончо"!? Нали има ООН или са го отменили официално, а ние не сме разбрали?
    Буря в чаша вода да калят Радев, явно борбите в кал започнаха?

    21:33 21.01.2026

  • 11 Мунчо

    3 6 Отговор
    Много бързо усвои шмекеруването и шарлатаниите.
    Поканата е до РБ-я.

    Коментиран от #15

    21:33 21.01.2026

  • 12 .....

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Значи ще те води с него - от зад Тръмп + много кафяво имал и за печено. Само ти си могъл да се справиш блестящо до следващото му....

    21:36 21.01.2026

  • 13 Трайчо Китанчев

    4 0 Отговор
    На 19 Януари нямаше никакво изявление на МВнР. Лелей...

    21:37 21.01.2026

  • 14 И до тук

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Да и даже ще го пуснат да се снима с восъчната фигура.

    21:38 21.01.2026

  • 15 Хмм

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Мунчо":

    това опростява нещата, щом не е лично до президента, да изпращат пеевски, да направи вноската там която искат, какво са един милиард, те 20 млрд. заем изтеглиха, Тръмп може да му отмени санкциите

    21:39 21.01.2026

  • 16 Европа

    1 5 Отговор
    България е редно да изпрати военни на учението в Гренландия и да отхвърли предложението на бизнесмена фашист Тръмп.

    21:45 21.01.2026

  • 17 Няма кой да вярва на брадатия грозник

    5 1 Отговор
    Как може да говори така. Румен Радев е избран от народа ! На мажоритарни избори след като правителството е в оставка какво прави на срещата в Давос ?!?

    Коментиран от #18

    21:47 21.01.2026

  • 18 Защо лъжеш

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Няма кой да вярва на брадатия грозник":

    Не ходи ли на балотаж Радев, последния път? Много забравяте. Сега е още по-надолу. Избран от народа, друг път!

    21:53 21.01.2026

  • 19 Хмм

    1 0 Отговор
    писмото се получава на 19 януари в 17 часа във външното министерство, ама президентът трябва да е знаел, как ще знае, като са му изпратили поканата на следващия ден, 20 януари, какво е чакал мимистърът, разрешение от някого, ами искали са да пренебрегнат президента и да изпратят водопада, както направиха на сбирката на НАТО, но поканата е лична към Радев и само той може да опълномощи някого, само той и никой друг, това е волята на Тръмп.

    21:57 21.01.2026

  • 20 сивушко

    0 0 Отговор
    Чак Тръмп е оценил потенциала на Румен Радев да се справя с ,,Г/г/аза". След сделката с Боташ за газа човека натрупа богат опит и бе оценен на високо ниво. Време е вече да ,,оправи" и Газа.

    21:59 21.01.2026

  • 21 Шиши Лошо ми е!

    1 0 Отговор
    както и на тикви, хейтъри и разни бръмбари и чекмеджари

    21:59 21.01.2026

