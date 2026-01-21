МВнР: Поканата на Тръмп до Радев е изпратена в Президентството на 19 януари

Министерството на външните работи на Република България заявява, че официалната кореспонденция от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е получена по установения дипломатически ред и че съответната дипломатическа грама е изпратена до президентската институция на Република България още в понеделник (19 януари).

Всякакви твърдения, които поставят това под съмнение, са неверни и МВнР е длъжно да ги опровергае публично. Спекулациите и невярната информация въвличат и поставят под съмнение професионализма на българските дипломати и администрацията на Министерството на външните работи.

МВнР поддържа постоянен институционален диалог с всички държавни органи – Президентството, Министерския съвет и парламентарните комисии – за координация на външната политика и спазване на конституционните правомощия.

За да защитим професионализма на българската дипломатическа служба и администрацията на МВнР изпращаме и част от документа, който представя обективно посочените по-горе факти.

По-рано от администрацията на Румен Радев заявиха, че поканата до президента на България да участва в Съвета за мир, е постъпила в президентската институция вчера – 20 януари.