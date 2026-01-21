Новини
Плугчиева: Създаде се почти порочна практика да се крием зад гърба на Брюксел

21 Януари, 2026 23:20 338 5

Съветът за мир по начина, по който се представя, е опит да се демонтира Организацията на обединените нации с нов форум и нови правомощия, изземващи правомощия на ООН

Виждаме развитие - американският президент разширява обхвата на Съвета за мир не само по отношение на Ивицата Газа, а за всички конфликти в световен мащаб. Сега има отворен времеви хоризонт. Предложението, което е изпратено до дълъг списък от над 60 лидери вече има първи реакции - Беларус е първата държава, която е потвърдила участие в този съвет. Унгария би се включила, ОАЕ също са потвърдили участие. Това заяви депутатът Меглена Плугчиева в "Денят ON AIR".

По думите ѝ писмото-покана е дошло на 18 януари, което е било преди Радев да обяви, че напуска поста президент на България.

"Много е рано да сме сред първите, които са приели поканата. Само Макрон реагира бързо и заяви, че това ще срещне неговото отрицание. Неговите думи предизвикаха 200% мита от Тръмп. Би трябвало да се види реакцията на ЕС. Външното ни министерство по последните събития нямаше изявление, не очаквам сега да има. Създаде се почти порочна практика да се крием зад гърба на Брюксел, да чакаме общата позиция и да се присъединяваме към нея. Не взимаме решения, което категорично е неправилна и слаба постановка", допълни Плугчиева за Bulgaria ON AIR.

Съветът за мир по начина, по който се представя, е опит да се демонтира Организацията на обединените нации с нов форум и нови правомощия, изземващи правомощия на ООН, убедена е тя.

"Тръмп заяви директно, че Дания е неблагодарна и само САЩ могат да подсигурят безопасността на Гренландия. Ситуацията за Европа става все по-сложна. Към митата от 15% на САЩ, сега възникна заплахата заради войниците, които изпратиха в Гренландия, че ще има още мита. Меркосур има и плюсове, и минуси. За икономиката на Европа ще води плюсове, но е с тежък негатив за аграрния сектор. И по тази тема от българското правителство нямаше разяснителна кампания. Това само трупа недоверие", изтъкна гостът. Според Плугчиева Европа изпада във все по-тежка ситуация, а изолираността на ЕС става повод за притеснение.

"Всичко това е с натрупване от последните години. Проявява се особено от страна на управата на Урсула фон дер Лайен. Очаквам, че ще има още повече мерки, които да защитят аграрния сектор в Европа. В голяма тревога е, защото обръчът около нея се стяга", обясни дипломатът.


