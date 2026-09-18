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18 септември 1961 г. Генералният секретар на ООН загива в авиокатастрофа

18 септември 1961 г. Генералният секретар на ООН загива в авиокатастрофа

18 Септември, 2026 04:12 4 701 18

  • оон-
  • генерален секретар-
  • даг хамаршелд

Сините каски и специалните пратеници на ООН са заслуга на Даг Хамаршелд

18 септември 1961 г. Генералният секретар на ООН загива в авиокатастрофа - 1
Снимка: ООН
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 18 септември 1961 година самолетът на втория генерален секретар на ООН Даг Хамаршелд катастрофира по време на полет в Конго.

Смъртта на Хамаршелд предизвиква истински шок сред световната общественост, а неизяснените обстоятелства около злополуката пораждат подозрението, че шведът е станал жертва на атентат.

Това се поражда от факта, че след края на белгийското колониално господство в Конго избухва кървав конфликт. Група бунтовници, подкрепяни от белгийски наемници, обявяват независимостта на богатата на суровини провинция Катанга. Частите на ООН не успяват да се справят с конфликта, а генералният секретар на ООН Даг Хамаршелд потегля за Конго, където възнамерява да започне мирни преговори с водача на бунтовниците. Няколко минути преди да достигне целта си, самолетът му се разбива в джунглата. Пилотска грешка или планиран атентат? Над половин век продължават спекулациите.

През 1962 година официалното разследване на ООН за смъртта на Хамаршелд приключва без конкретен резултат. В архивите обаче е записано, че ако постъпят нови информации, ООН е готова да поднови разследването. През 2013 г. се подновиха призивите за разследване на катастрофата в Конго.

Даг Хамаршелд е смятан за най-значимия генерален секретар на ООН. Той въвежда стандарти, които важат и до днес. Сините каски и специалните пратеници на ООН са именно негова заслуга. За своя принос Даг Хамаршелд е удостоен посмъртно с Нобелова награда за мир.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САТЪРА НА ХАНА

    22 5 Отговор
    ФРЕНСКА РЪКА НАПИСА СМЪРТНАТА МУ ПРИСЪДА ПО АМЕРИКАНСКО НАРЕЖДАНЕ
    ..
    МНОГО ДЪЛГО Е ЗА ПИСАНЕ ЗА ДА ГО ОБЯСНЯ

    Коментиран от #2

    04:34 18.09.2022

  • 2 ООН не функционира

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Сега къде са сините каски ?
    Всичко е разпуснато...

    Коментиран от #4

    04:38 18.09.2022

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Наистина

    20 3 Отговор

    До коментар #2 от "ООН не функционира":

    Сините каски ги пребоядисаха зелени !

    05:02 18.09.2022

  • 5 Синьожълтия

    12 5 Отговор
    Зеления да се изкаже !

    05:05 18.09.2022

  • 6 а ъъъ

    8 23 Отговор
    Не спите ли ваштамам русофилистчна.

    Коментиран от #10, #13

    06:12 18.09.2022

  • 7 данчо

    8 1 Отговор
    ами като е бил неудобен така става…

    09:23 18.09.2022

  • 8 Затуй

    13 1 Отговор
    ЦРУ и белгийците. Хамаршелд не им цепеше басма и затуй го катурнаха от небето.

    10:40 18.09.2022

  • 9 Павел пенев

    13 2 Отговор
    На тази дата Хамаршелд не е загинал, а беше убит от ЦРУ.

    12:14 18.09.2022

  • 10 Русофоб Антисемит

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "а ъъъ":

    Е те да на заплата😆

    13:12 18.09.2022

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "а ъъъ":

    Тьота ни е изкарала нощна смяна, вижда му се края на блатния халифат, аз с една ръка пиша с другата ръка мия чинии в заведениета, а денги пак нет!

    Коментиран от #14

    04:31 18.09.2025

  • 14 Последния софиянец

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Сега съм си сложил снимката на тьотята от пасоля с една ръка пиша, а с другата съм се отдал на бог Онан.

    06:37 18.09.2025

  • 15 Ний ша Ва упрайм

    4 1 Отговор
    убили са го!

    06:40 18.09.2025

  • 16 Деций

    3 1 Отговор
    Не загива,а е убит в предизвикана самолетна катастрофа в Африка.

    07:00 18.09.2025

  • 17 Гошо

    3 0 Отговор
    Автора ,на 18-ти септември стават доста неща ,които много повече касаят Българи от тая катастрофа Визирам 1918

    08:14 18.09.2025

  • 18 Горски

    1 0 Отговор
    ЦРУ скромно мълчи по този въпрос. Убийства на политици, организиране на преврати, майдани, цветни революции. избити стотици хиляди цивилни във Войните на Запада в Ирак, Виетнам, Корея, Сирия. ЕС САЩ са хищен вълк представящ се за куче пазач на жертвите си. Поредните дебили търсещи известност и теле под вола! 60 години се чудят, как да намерят доказателства, че самолета е свален, та сега ли ще ги намерят. „Прошката прекъсва причинно-следствената верига, защото този, който ти прощава от любов, поема върху себе си последствията от това, което ти си извършил. Затова прошката винаги изисква саможертва. Цената, която трябва да платиш за освобождението си чрез саможертвата на някого другиго е това, че ти трябва да си готов да освобождаваш други по същия начин, независимо от последствията за самия себе си.“

    04:27 18.09.2026

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