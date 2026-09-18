18 септември 1961 г. Генералният секретар на ООН загива в авиокатастрофа

На 18 септември 1961 година самолетът на втория генерален секретар на ООН Даг Хамаршелд катастрофира по време на полет в Конго.

Смъртта на Хамаршелд предизвиква истински шок сред световната общественост, а неизяснените обстоятелства около злополуката пораждат подозрението, че шведът е станал жертва на атентат.

Това се поражда от факта, че след края на белгийското колониално господство в Конго избухва кървав конфликт. Група бунтовници, подкрепяни от белгийски наемници, обявяват независимостта на богатата на суровини провинция Катанга. Частите на ООН не успяват да се справят с конфликта, а генералният секретар на ООН Даг Хамаршелд потегля за Конго, където възнамерява да започне мирни преговори с водача на бунтовниците. Няколко минути преди да достигне целта си, самолетът му се разбива в джунглата. Пилотска грешка или планиран атентат? Над половин век продължават спекулациите.

През 1962 година официалното разследване на ООН за смъртта на Хамаршелд приключва без конкретен резултат. В архивите обаче е записано, че ако постъпят нови информации, ООН е готова да поднови разследването. През 2013 г. се подновиха призивите за разследване на катастрофата в Конго.

Даг Хамаршелд е смятан за най-значимия генерален секретар на ООН. Той въвежда стандарти, които важат и до днес. Сините каски и специалните пратеници на ООН са именно негова заслуга. За своя принос Даг Хамаршелд е удостоен посмъртно с Нобелова награда за мир.