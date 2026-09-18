18 септември 1961 г. Генералният секретар на ООН загива в авиокатастрофа

На 18 септември 1961 година самолетът на втория генерален секретар на ООН Даг Хамаршелд катастрофира по време на полет в Конго.
Смъртта на Хамаршелд предизвиква истински шок сред световната общественост, а неизяснените обстоятелства около злополуката пораждат подозрението, че шведът е станал жертва на атентат.
Това се поражда от факта, че след края на белгийското колониално господство в Конго избухва кървав конфликт. Група бунтовници, подкрепяни от белгийски наемници, обявяват независимостта на богатата на суровини провинция Катанга. Частите на ООН не успяват да се справят с конфликта, а генералният секретар на ООН Даг Хамаршелд потегля за Конго, където възнамерява да започне мирни преговори с водача на бунтовниците. Няколко минути преди да достигне целта си, самолетът му се разбива в джунглата. Пилотска грешка или планиран атентат? Над половин век продължават спекулациите.
През 1962 година официалното разследване на ООН за смъртта на Хамаршелд приключва без конкретен резултат. В архивите обаче е записано, че ако постъпят нови информации, ООН е готова да поднови разследването. През 2013 г. се подновиха призивите за разследване на катастрофата в Конго.
Даг Хамаршелд е смятан за най-значимия генерален секретар на ООН. Той въвежда стандарти, които важат и до днес. Сините каски и специалните пратеници на ООН са именно негова заслуга. За своя принос Даг Хамаршелд е удостоен посмъртно с Нобелова награда за мир.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САТЪРА НА ХАНА
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МНОГО ДЪЛГО Е ЗА ПИСАНЕ ЗА ДА ГО ОБЯСНЯ
Коментиран от #2
04:34 18.09.2022
2 ООН не функционира
До коментар #1 от "САТЪРА НА ХАНА":Сега къде са сините каски ?
Всичко е разпуснато...
Коментиран от #4
04:38 18.09.2022
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Наистина
До коментар #2 от "ООН не функционира":Сините каски ги пребоядисаха зелени !
05:02 18.09.2022
5 Синьожълтия
05:05 18.09.2022
6 а ъъъ
Коментиран от #10, #13
06:12 18.09.2022
7 данчо
09:23 18.09.2022
8 Затуй
10:40 18.09.2022
9 Павел пенев
12:14 18.09.2022
10 Русофоб Антисемит
До коментар #6 от "а ъъъ":Е те да на заплата😆
13:12 18.09.2022
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Последния Софиянец
До коментар #6 от "а ъъъ":Тьота ни е изкарала нощна смяна, вижда му се края на блатния халифат, аз с една ръка пиша с другата ръка мия чинии в заведениета, а денги пак нет!
Коментиран от #14
04:31 18.09.2025
14 Последния софиянец
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Сега съм си сложил снимката на тьотята от пасоля с една ръка пиша, а с другата съм се отдал на бог Онан.
06:37 18.09.2025
15 Ний ша Ва упрайм
06:40 18.09.2025
16 Деций
07:00 18.09.2025
17 Гошо
08:14 18.09.2025
18 Горски
04:27 18.09.2026