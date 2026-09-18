Времето днес, прогноза за петък, 18 септември: Слънчево с временни облаци и малко валежи

В петък, 18 септември, времето в България ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността следобед. На отделни места в Западна България и в планинските райони са възможни краткотрайни валежи, а според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в отделни райони не е изключено и да прегърми.
Минималните температури в повечето места ще са между 12 и 16 градуса, а максималните ще достигнат около 24-29 градуса. По Черноморието ще е малко по-прохладно, но с много слънчеви часове и слаб до умерен вятър.
Какво да очакват районите в страната
В равнинните части денят ще започне с добра видимост и сравнително тихо време. Следобед облачността ще се увеличава на места, но за по-голямата част от страната ще остане без съществени валежи.
В Западна България и над планините има по-голяма вероятност за краткотрайни превалявания, локално придружени от гръмотевици. В останалата част от страната прогнозата е за предимно сухо и спокойно време.
По морето и в планините
По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, но с малка вероятност за валежи. Температурите ще останат подходящи за края на септември, като морският бриз ще носи усещане за по-умерена топлина.
В планините ще е по-нестабилно, особено в следобедните часове. Там купестата облачност ще се развива по-активно и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.
Обобщено, петък ще предложи типично ранноесенно време: повече слънце, временни облаци и само локални кратки валежи, най-вече в западните и планинските райони на страната.
Източници: БТА, Национален институт по метеорология и хидрология
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
03:05 18.09.2026
2 Име
Коментиран от #3
04:03 18.09.2026
3 град козлодуй
До коментар #2 от "Име":Точен сте господине ????
04:04 18.09.2026