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Скандалът с камерите в тоалетните: Махат Александър Евтимов и от поста зам.-директор на 141 ОУ

Скандалът с камерите в тоалетните: Махат Александър Евтимов и от поста зам.-директор на 141 ОУ

17 Септември, 2026 20:17 861 18

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  • заместник- директор-
  • 141 оу-
  • отстраняване

Преди месеци мъжът беше отстранен като директор на 138-мо училище и получи две обвинения, след като ученици откриха камери в тоалетните на гимназията.

Скандалът с камерите в тоалетните: Махат Александър Евтимов и от поста зам.-директор на 141 ОУ - 1
Снимка: bTV
Нова телевизия Нова телевизия Телевизия с национално покритие

Отстраняват заместник-директора на 141 ОУ „Народни будители“ Александър Евтимов, информират от Нова телевизия. Преди месеци мъжът беше отстранен като директор на 138-мо училище и получи две обвинения, след като ученици откриха камери в тоалетните на гимназията.
Преди дни стана ясно, че той отново е назначен на ръководен пост - като заместник-директор. Сега ще загуби тази позиция, а от прокуратурата заявиха за NOVA, че експертизите за камерите са на финалната права.
Миналата година дъщерята на Поля, която тогава е 9 клас, се усъмнява, че в тоалетните на нейното училище може да има камери. "Децата вече са с модерни устройства. Засичат, че това, което е маскирано като датчик за движение, вътре има камера", казва Поля Цветкова.

Веднага след това е подаден сигнал, а директорът Александър Евтимов беше арестуван и получи две обвинения - за заснемането на децата без изрично позволение и за създаване на порнографски материали с непълнолетни. Дни по-късно беше уволнен. По първоначални данни са намерени над 3800 видеофайла от камерите в училищните тоалетни.

"На всичките тези технически устройства бяха назначени експертизи. Те следва да отговорят на всички тези въпроси - колко на брой са, кога са създадени и какво е съдържанието на самите записи. Имаме уверението на разследващите органи, че разследването е към своя край", коментира говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова.
Докато разследването продължава, на 15 септември Поля чува от дъщеря си: "Мамо, г-н Евтимов, който си е сменил името, е станал зам.- директор на друго училище и то на основно училище. Защо въобще е допуснато този човек да бъде назначен."

Районното управление на образованието в София започна проверка. От Столичната община също са категорични: "Не оспорваме правото му на труд, но го призоваваме той да вземе лично морално решение и поне временно да освободи поста до изясняване на случая", заяви зам.-кметът по образование на Столична община Десислава Желязкова.

За да върне спокойствието в 141-во училище, новият директор на училището реши да отстрани Евтимов. "В предните години се е справяло без заместник-директор и аз считам за редно да закрия тази длъжност. Той е назначен на 1 юли от предишното ръководство с цел да подпомогне училищната документация през летните месеци, когато няма ученици", заяви Гена Живкова-Чолакова, която е временно изпълняващ длъжността директор на 141 ОУ „Народни будители“.
За да отхвърли притесненията на родители и учители, директорката е направила проверки и никъде не са открити скрити камери. Още преди дни, в писмена позиция до NOVA Евтимов оспори обвиненията по свой адрес и обърна внимание, че обжалва уволнението си от предишното училище. Увери още, че отговаря на изискванията, за да е на поста заместник-директор.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кокор спецова

    18 2 Отговор
    ама той е чудесен"специалист"

    20:30 17.09.2026

  • 2 Ейййй, тамън

    20 2 Отговор
    да отиде и да монтира новите камери за да си ги гледа у дома и пак го уволниха... Нищо де, и в строителството се търсят яки работници...

    20:33 17.09.2026

  • 3 тоя

    2 15 Отговор
    няма как да е педофил

    Коментиран от #7

    20:34 17.09.2026

  • 4 чудесен кадър близък до пп дб

    19 2 Отговор
    Той е назначен на 1 юли от предишното ръководство с цел да подпомогне училищната документация през летните месеци, когато няма ученици -демек на заплата .е това педофилите са страшна работа

    20:34 17.09.2026

  • 5 Любопитен

    17 0 Отговор
    Това болно малко педофилче, трябва да го пази някое голямо болно парламентарно педофилче. Как така в разгара на борбата, някой болен се обади да го сложат на заплата.?

    20:37 17.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Така е

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "тоя":

    мутрата му го говори !

    20:39 17.09.2026

  • 8 Пешо Кюстендилецо

    6 0 Отговор
    Начи яс тое Сашко че го цаним да ми пасе козите и да ги снима кога мочат коку иска.

    20:39 17.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Училище Космос

    14 1 Отговор
    Вземаме тоя безценен кадър от раз! В космос всички сме от сой.

    20:42 17.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Един елементарен въпрос ? Това мъж ли е ?

    20:48 17.09.2026

  • 14 Коалиция Петрохан

    8 0 Отговор
    И този е от нашите дебили!

    20:56 17.09.2026

  • 15 Партия "Петрохан"

    6 0 Отговор
    Този ще го провъзгласим за Новият Лама. Сега му търсим хижа..

    21:02 17.09.2026

  • 16 Хммм

    4 1 Отговор
    Педофил. Ама най вероятно и министъра на образованието е също.

    21:03 17.09.2026

  • 17 Вижте му муцуната

    6 0 Отговор
    Характерните черти на ппдб/ЛГБТ, родна сестра на вожда Полу ДваПръстаЧело!😁

    21:06 17.09.2026

  • 18 даскал

    1 0 Отговор
    Един слага камери. Друг си зарежда новия хибрид в училище . Учениците неграмотни,но даскалите реват. Един учебник е тоталитаризъм,нищо ,че изчезват цели градове.
    Още по големи заплати.
    Тези ,с най - малкото работно време и най- големите отпуски, трябва да разберат,че е 21 век и приказката за попа,даскала и кмета ,не е актуална

    21:23 17.09.2026

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