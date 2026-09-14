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14 септември 1918 г. Битката при Добро поле

14 септември 1918 г. Битката при Добро поле

14 Септември, 2026 03:09 14 107 36

  • битка-
  • добро поле-
  • дойран-
  • дойранска епопея-
  • първа световна война

Българската победа при Дойран - най-голямата в цялата ни 14-вековна история - се изучава във всички военни академии

14 септември 1918 г. Битката при Добро поле - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 14 септември 1918 г. започва атаката на Антантата при Добро поле.

През есента на 1918 г. Антантата решава да приключи с малка България. Замисълът е чрез два пробива при Добро поле и при Дойран 600-хилядната ни армия в Македония да попадне в "чувал" и да бъде ликвидирана, а страната ни окупирана и извадена от войната.

Румънците искат всичко до Стара планина, Гърция - всичко до Пловдив, а Сърбия — до Места и Искър. Планът тръгва успешно — французите успяват да пробият нашата отбрана при Добро поле. В този момент, когато фронтът рухва, а в тила избухва метеж, една-единствена българска дивизия ще спаси страната си от смъртна опасност. 34 500 мъже от Плевен, Ловеч, Троян и околиите им ще нанесат най-страшното поражение на английската армия в цялата ѝ история.

Край красивото Дойранско езеро Антантата е струпала колосални сили - 4 английски, 2 гръцки и една френска дивизия. Девета плевенска е сама. Резерви няма. Знаейки съотношението на силите, нашите се готвят да умрат. Много офицери обличат парадните си униформи, войниците слагат приготвените за последно бели ризи. На 16-ти септември по тях са изстреляни 350 000 снаряда, включително и газови, но фортификациите на генерал Вазов пак си казват думата — даваме 9 убити и 40 ранени. В 5.00 ч. на 18 септември три английски и една гръцка дивизия тръгват в атака.

В този момент 220 артилерийски дула започват да бълват огън. Генерал Вазов не пести снарядите - няма вече за кога. 400 български минохвъргачки превръщат скатовете на хълмовете в ад. 440 картечници направо косят настъпващите. Измъкналите се от бункерите българи поддържат такъв плътен огън, че до окопите стигат едва 20-30 процента от атакуващите. А там пък ги посрещат с ужасна и съкрушителна контраатака на нож.

Противникът е спрян и обърнат в бягство, което скоро обхваща целия Дойрански фронт. На бойното поле остават повече от 10 000 трупа в британски униформи. Отчаяният британски генерал Милн праща резервните две дивизии в обход през Беласица да опитат пробив между 9-та плевенска и 11-та македонска дивизия. Нашите ги пускат на 50 метра и ги избиват от упор с картечниците и огнехвъргачките си. 10 000 гърци изгарят по скатовете на Беласица.

На 19-ти септември генерал Милн събира всичко , което може да носи оръжие, за да попълни оределите си части. Но и последната атака е удавена в кръв. Побеснялата българска артилерия коси с барабанен огън, за първи път използва и газови снаряди. Това е най-кръвопролитното сражение в цялата Първа световна война, с най-голяма плътност на убитите на километър фронт. В никоя война англичаните не са давали наведнъж толкова много жертви, както при Дойран.

В цялата тая сеч Девета плевенска дава само 494 убити и 1208 ранени. На 20 септември разузнаването докладва на генерал Вазов, че пред него няма вражески части. Той пита София да настъпи ли към незащитения вече от никого Солун. Не му разрешават. Благодарение на Дойранската победа, обаче, в подготвяното там споразумение за примирие, загубилата войната България е спасена от окупация.

През 1936 г. в Лондон е организирана среща на ветераните от Първата световна война. Българската делегация се води от специално поканения о.з. генерал Владимир Вазов. На гара Виктория я посреща лично лондонският кмет, носител на най-високото английско благородническо звание. Генерал Вазов е настанен в замъка на лорд Харболи, където е пребивавал Наполеон. На парада на ветераните участват 3000 запасни войни и 200 бойни знамена. При появата на нашата делегация фелдмаршал лорд Милн командва:

"Свалете знамената! Минава генерал Вазов - победителят от Дойран!"

Българската победа при Дойран - най-голямата в цялата ни 14-вековна история - се изучава във всички военни академии. Тя е записала една невероятна статистика: близо 70 хиляди убити от Антантата срещу по-малко от 500 загинали българи. Седем дивизии - напълно унищожени от една.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 някой си

    43 4 Отговор
    Да , но тогава сме имали ОФИЦЕРИ , за разлика от сега !

    Коментиран от #17

    04:32 14.09.2021

  • 2 Софиянец

    27 39 Отговор
    След 09-и септември 44-а ген. Вазов е изселен а синовете му избити, ей така за благодарност. Гумен гадев прецедентът на там води отново България.

    Коментиран от #6, #22

    04:32 14.09.2021

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    17 6 Отговор
    да ЖИВЕЕ БЪЛГАЛИЯ

    Коментиран от #5

    04:33 14.09.2021

  • 4 Сатъра на Хана

    34 13 Отговор
    Слава, Слава Герои и Мъченици Български ....!!!
    Заради Берлинския конгрес 1878 Германия
    и Сакскобурготите преживяваме 3 национални катастрофи. Единствената Държава в света която в 20 век губи 30% от територията си. ... И повече от 500 000децс остават сираци. ...Сега пак сме с Германия и сме в 4-та Национална Катастрофа ...Не се научихме , и такива народи историята ги изтрива

    04:40 14.09.2021

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатъра на Хана

    19 8 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    Семейство Сакскобурготски и незаконния син на Фердинанд Замфир Яшаров Живков -Сакскобургота, създадоха верни ратаи. Който е тръгнал против Народа си, все е губил

    04:45 14.09.2021

  • 7 Сатъра на Хана

    31 3 Отговор
    Кажете защо след толкова "победи" в края на Първата Световна Война Фердинанд Сакскобурготски Абдикира и отива да живее във Германия един Вагон Българско злато + Германска държавна пенсия , като общо прави 13 незаконни деца ,:) ...Оня ден внука му Симо Мастиката каза че "Бил дал много на България" Какво точно ,?

    04:56 14.09.2021

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Троянеца

    19 4 Отговор

    До коментар #8 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Какво не ти харесва от статията на човека бе галфон такъв?

    05:12 14.09.2021

  • 10 Жоро

    18 2 Отговор
    СЛАВА !!! СЛАВА !!! СЛАВА !!!

    05:16 14.09.2021

  • 11 Гошо

    14 8 Отговор
    Абе Веци Михайлов ли си Михаляев Битката при Доиран е април май 1917 а при Добро поле септември 1918 и реално е победа на съглашенците се дължи на смоталявщина на нашите и немски командири Къде си ги омешал двете битки и това с ген Вазов е организирано на среща на ветераните 1936 в където се отдават почести не само на него а на всички
    За патриотизма съм ,но не и за патриотарството

    05:37 14.09.2021

  • 12 Viskotis

    23 0 Отговор
    Няма съсед, който не е искал да унищожи България и да плячкоса земите ни. А гърците все още се правят на ударени като не ни дават излаз на Бяло море

    Коментиран от #14

    05:38 14.09.2021

  • 13 ПСР

    35 1 Отговор
    Невероятна битка,водена от генерал-герой,любимец на офицери и войници.Поклон и вечна слава на този български подвиг!
    Грешка е било,че не са му позволили да превземе Солун.Не,че войната е щяла да тръгне в др.посока-просто мирните преговори с България,са щели да бъдат други.Ген.Вазов е имал ясна визия,как да не се допусне разгромът при Добро поле-от Генералният щаб в София,не го изслушват даже!А благодарение на випиюща корупция и алчност,войниците ни,са били боси,без дрехи,храна и боеприпаси.
    Поклон пред паметта им!

    05:53 14.09.2021

  • 14 Гошо

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "Viskotis":

    А защо трябва да ни го "дадат" Такива неща не се дават ,а се вземат Ама за да ги вземеш трябва да имаш и с какво ,а ние освен героични спомени нищо друго нямаме

    05:58 14.09.2021

  • 15 ПСР

    30 3 Отговор
    Факти БГ,би било редно тази статия да постои по-дълго на челна страница-щото повечко българи,да я прочетат,струва си.
    Цяла седмица,по половин ден,се "наслаждавахме"на обилни писания за Кулите и всичко,свързано с тях.Мисля,че битката при Дойран,заслужава повече.

    Коментиран от #18

    06:00 14.09.2021

  • 16 коментар

    17 3 Отговор
    500 срещу 70 000 загинали, после турчолята да разправят каква многохилядна армия имат.

    06:01 14.09.2021

  • 17 Раданч Татлъту

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "някой си":

    И сега имаме велики офицери.....,не си ли му го видял на полковник Велков?🚀🚀🚀👍

    06:02 14.09.2021

  • 18 Гошо

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "ПСР":

    Също обаче да поседи и статия за Солунския фронт ,причини за образуването му и резултати Така де ако го нямаше нямаше да имаме нито Доиран нито Добро поле Щяхме да си останем само с Криволак

    06:20 14.09.2021

  • 19 Моят Дядо...от село Гранит(Пловдивско)

    17 2 Отговор
    Е бил войник на Добро поле.Имам от дядо дървена кутийка за бръснач с надпис "За спомен от Добро поле 1918 7.V/5" .Дядо е купил кутийката от войнишкия магазин и това ще е направено на 5 май 1918.В края на войната са в плен на французите в лагер някъде в Македония.Дори е бил готвач в лагера.Щатният готвач е бил болен и дядо го замества.Харесват работата му и на проверката вечерта началникът на лагера иска който е готвил да излезе.Дядо не излиза.Но казват че е за добро.Така е назначен .След няколко месеца избягва от лагера и се връща в БЪЛГАРИЯ. Жалко че лично не съм го разпитвам. Бях малък когато почина.Ценни спомени умряха с този човек.Но богаташите пращаха обикновените хора да умират.Само как са ги надъхвали в името на някакви си идеали да мрът.Те самите пълнят гушите. Аз ,а и моят син не воюваме по никакъв начин за тая пасмина. Да е ясно!Поклон за обикновените хора.А кобургите в ада.

    07:45 14.09.2021

  • 20 Моят дядо...поправка

    2 0 Отговор
    На 7 май трябва да е купил кутийката.

    07:47 14.09.2021

  • 21 резервист

    9 0 Отговор
    Редакторите ви спят зимен сън. Бъркате Добро поле с Дойран, а разликата е от небето до земята!

    Коментиран от #33

    08:23 14.09.2021

  • 22 резервист

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    Стига джавка! За такива като тебе Плевнелиев е месия!

    Коментиран от #27

    08:25 14.09.2021

  • 23 337377

    3 3 Отговор
    Страхотна статия. Трябва с някои уточненоя да бъде на първа страница на всеки учебник по история на България. Казах! Поклон пред героите, и пред истинските българи корави планина и от Троян Ловеч Плевен и всички осколки села!!! Никога повече германия Англия Франция Гърция Сърбия Румъния Турция и кобургиге мръсни това са ни смъртни врагове. Помнете

    08:47 14.09.2021

  • 24 El matador

    1 1 Отговор
    "10 дни след битката, която разрушава фронта на българската армия, Антантата настъпва в България, където среща слаба съпротива.

    На 29 септември 1918 г. в Солун България подписва примирие със съюзниците, излизайки официално от войната. Армията подлежи на демобилизация. Правителството успява да издейства недопускане на окупация на страната от войските на съседните държави, което е голям успех."
    Това го пише в уикипидия, никъде не пише колко са жертвите и т.н.

    09:23 14.09.2021

  • 25 El matador

    3 0 Отговор
    Битката при Дойран в Уикипедия пише, че жертвите са 494 от Българска страна и 7103 не "70 000" от вражеската страна.

    09:32 14.09.2021

  • 26 Тъпи Мисирки

    2 1 Отговор
    Мисирката изакала тази глупост, както и не много умните коментатори отдолу дават ли си сметка, че между така описаната битка и пробива при Добро поле има 70 км и 1,5 години?

    10:23 14.09.2021

  • 27 Българин

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "резервист":

    Отивай да молиш Губернатор Митрофанова да ти издаде виза, за да поднесеш цветя пред мавзолея на обратния евреин, умрял от сифилис. Октомври наближава!!!

    10:27 14.09.2021

  • 28 Вълканов

    2 2 Отговор
    Да, но съвременните историци оправдават и възхваляват Фердинад и неговите съподвижници. Обвиняват войниците , които се възбунтуваха при Владая , заради предателството на Генералния щаб, а възхваляват виновниците , които са причина, да небъде изхвърлена групата армии на Антантата, изхвърлена извън Северна Гърция. И това е отвратително.
    Народът даде напразно жертви. Трябваше някой, който да поеме разорената от войната държава, но предателите се скриха . Набутаха Стамболийски, да оправя мърсотията на предателите. Най-накрая го убиха. Днес, потомците на управниците Фердинадовци, всячески оплюват тези, които се сражаваха и тези, които поеха тежката задача да спасят България след Фердинандовия налудничав погром. На 22 септември, "ни лук яли, ни лук мирисали", ще се държат речи за "величието на Фердинад. Какво падение на морала. Да се възвеличава убиецът на държавата и нейния народ. Отвратително, нали.

    05:59 16.09.2021

  • 29 Храбри воини

    2 0 Отговор
    Велики пълководци и ужасно некадърни политици!!!Това ни е ужасната реалност!!!А сега нямаме нито пълководци, нито армия, само политиците ни продължават да са хем некадърни, хем продажни!Поклон пред всички българи написали великата ни история, която никога няма да се повтори!!!

    03:20 14.09.2026

  • 30 А бе

    0 0 Отговор
    Да им се чуди човек на акъла за какво са си оставили костите по чукарите...

    04:03 14.09.2026

  • 31 Суровия Бог на войната и на парите

    1 0 Отговор
    Кой победи? Този който финансира войната. Англия преди няколко години изплати последния си дълг от ПСВ ако и да бешепобедителка

    04:05 14.09.2026

  • 32 Стига с това патриотарство

    1 0 Отговор
    Новият военнонаказателен закон се прилагаше безпощадно от Главната квартира, начело с генерал Жеков. Военно-полевите съдилища работеха усилено. Ежедневно издаваха маса смъртни присъди, които почти без никакво изключение в течение на няколко дни се утвърждаваха от главнокомандващия и веднага се изпълняваха.

    По такъв начин стотици, даже хиляди негодуващи войници – работници и селяни – биваха осъждани на смърт от военните съдилища на кървавата буржоазия и разстрелвани, за да се сплаши останалата войнишка маса и се застави да воюва“3.

    04:07 14.09.2026

  • 33 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "резервист":

    какви редктори търсиш в това умряло сайтчее? тук има няколко пияндета и две три издуханиКУРВИ мислещи се за журналистки но реално само преписват , тяхна статия не са написали никога, тъпи като задницата на автобуса

    04:08 14.09.2026

  • 34 Пак ще мобилизират с еполети,лампази

    1 1 Отговор
    Офанзивата на съглашенските войски и частичният им успех на Добро поле послужиха само като повод за въстанието, за което войниците си бяха дали дума много по-рано. Същинската причина за него се коренеше в нежеланието на войниците да воюват повече за интересите на българските властници и чорбаджии, в решителната им воля да се тури край на противонародната война. Ако у войниците имаше и най-малкото желание да продължават войната, след отстъплението на Добро поле, те щяха да се спрат на друга удобна позиция, щяха да заемат Бабуна планина, която със своите високи и стръмни като стени южни склонове представлява естествена и великолепна отбранителна линия. Нищо подобно не стана, защото войнишките маси въстанаха против империалистическата война, против властта, която ги тикна в тази война

    04:13 14.09.2026

  • 35 Отстрани

    0 0 Отговор
    Дебилите и педофилите от ПП и ДБ вече с отпаднала необходимост са толкова безпомощни , че само се чудят за каква глупост да се хванат, за да се измъкнат от тресавището в което се озоваха от собствената си глупост и невежество, което демонстрират от появяването си на хоризонта.

    Могат да пробват да се хванат сами за косата като барон Мюнхаузен, но само на барона му се е получило.

    Коментиран от #36

    04:49 14.09.2026

  • 36 Отстрани

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Отстрани":

    Не беше по темата , сори, още спя, но въпреки това е съвсем вярно!!! Със здраве!

    04:52 14.09.2026

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