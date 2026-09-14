14 септември 1918 г. Битката при Добро поле

На 14 септември 1918 г. започва атаката на Антантата при Добро поле.
През есента на 1918 г. Антантата решава да приключи с малка България. Замисълът е чрез два пробива при Добро поле и при Дойран 600-хилядната ни армия в Македония да попадне в "чувал" и да бъде ликвидирана, а страната ни окупирана и извадена от войната.
Румънците искат всичко до Стара планина, Гърция - всичко до Пловдив, а Сърбия — до Места и Искър. Планът тръгва успешно — французите успяват да пробият нашата отбрана при Добро поле. В този момент, когато фронтът рухва, а в тила избухва метеж, една-единствена българска дивизия ще спаси страната си от смъртна опасност. 34 500 мъже от Плевен, Ловеч, Троян и околиите им ще нанесат най-страшното поражение на английската армия в цялата ѝ история.
Край красивото Дойранско езеро Антантата е струпала колосални сили - 4 английски, 2 гръцки и една френска дивизия. Девета плевенска е сама. Резерви няма. Знаейки съотношението на силите, нашите се готвят да умрат. Много офицери обличат парадните си униформи, войниците слагат приготвените за последно бели ризи. На 16-ти септември по тях са изстреляни 350 000 снаряда, включително и газови, но фортификациите на генерал Вазов пак си казват думата — даваме 9 убити и 40 ранени. В 5.00 ч. на 18 септември три английски и една гръцка дивизия тръгват в атака.
В този момент 220 артилерийски дула започват да бълват огън. Генерал Вазов не пести снарядите - няма вече за кога. 400 български минохвъргачки превръщат скатовете на хълмовете в ад. 440 картечници направо косят настъпващите. Измъкналите се от бункерите българи поддържат такъв плътен огън, че до окопите стигат едва 20-30 процента от атакуващите. А там пък ги посрещат с ужасна и съкрушителна контраатака на нож.
Противникът е спрян и обърнат в бягство, което скоро обхваща целия Дойрански фронт. На бойното поле остават повече от 10 000 трупа в британски униформи. Отчаяният британски генерал Милн праща резервните две дивизии в обход през Беласица да опитат пробив между 9-та плевенска и 11-та македонска дивизия. Нашите ги пускат на 50 метра и ги избиват от упор с картечниците и огнехвъргачките си. 10 000 гърци изгарят по скатовете на Беласица.
На 19-ти септември генерал Милн събира всичко , което може да носи оръжие, за да попълни оределите си части. Но и последната атака е удавена в кръв. Побеснялата българска артилерия коси с барабанен огън, за първи път използва и газови снаряди. Това е най-кръвопролитното сражение в цялата Първа световна война, с най-голяма плътност на убитите на километър фронт. В никоя война англичаните не са давали наведнъж толкова много жертви, както при Дойран.
В цялата тая сеч Девета плевенска дава само 494 убити и 1208 ранени. На 20 септември разузнаването докладва на генерал Вазов, че пред него няма вражески части. Той пита София да настъпи ли към незащитения вече от никого Солун. Не му разрешават. Благодарение на Дойранската победа, обаче, в подготвяното там споразумение за примирие, загубилата войната България е спасена от окупация.
През 1936 г. в Лондон е организирана среща на ветераните от Първата световна война. Българската делегация се води от специално поканения о.з. генерал Владимир Вазов. На гара Виктория я посреща лично лондонският кмет, носител на най-високото английско благородническо звание. Генерал Вазов е настанен в замъка на лорд Харболи, където е пребивавал Наполеон. На парада на ветераните участват 3000 запасни войни и 200 бойни знамена. При появата на нашата делегация фелдмаршал лорд Милн командва:
"Свалете знамената! Минава генерал Вазов - победителят от Дойран!"
Българската победа при Дойран - най-голямата в цялата ни 14-вековна история - се изучава във всички военни академии. Тя е записала една невероятна статистика: близо 70 хиляди убити от Антантата срещу по-малко от 500 загинали българи. Седем дивизии - напълно унищожени от една.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 някой си
Коментиран от #17
04:32 14.09.2021
2 Софиянец
Коментиран от #6, #22
04:32 14.09.2021
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #5
04:33 14.09.2021
4 Сатъра на Хана
Заради Берлинския конгрес 1878 Германия
и Сакскобурготите преживяваме 3 национални катастрофи. Единствената Държава в света която в 20 век губи 30% от територията си. ... И повече от 500 000децс остават сираци. ...Сега пак сме с Германия и сме в 4-та Национална Катастрофа ...Не се научихме , и такива народи историята ги изтрива
04:40 14.09.2021
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сатъра на Хана
До коментар #2 от "Софиянец":Семейство Сакскобурготски и незаконния син на Фердинанд Замфир Яшаров Живков -Сакскобургота, създадоха верни ратаи. Който е тръгнал против Народа си, все е губил
04:45 14.09.2021
7 Сатъра на Хана
04:56 14.09.2021
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Троянеца
До коментар #8 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Какво не ти харесва от статията на човека бе галфон такъв?
05:12 14.09.2021
10 Жоро
05:16 14.09.2021
11 Гошо
За патриотизма съм ,но не и за патриотарството
05:37 14.09.2021
12 Viskotis
Коментиран от #14
05:38 14.09.2021
13 ПСР
Грешка е било,че не са му позволили да превземе Солун.Не,че войната е щяла да тръгне в др.посока-просто мирните преговори с България,са щели да бъдат други.Ген.Вазов е имал ясна визия,как да не се допусне разгромът при Добро поле-от Генералният щаб в София,не го изслушват даже!А благодарение на випиюща корупция и алчност,войниците ни,са били боси,без дрехи,храна и боеприпаси.
Поклон пред паметта им!
05:53 14.09.2021
14 Гошо
До коментар #12 от "Viskotis":А защо трябва да ни го "дадат" Такива неща не се дават ,а се вземат Ама за да ги вземеш трябва да имаш и с какво ,а ние освен героични спомени нищо друго нямаме
05:58 14.09.2021
15 ПСР
Цяла седмица,по половин ден,се "наслаждавахме"на обилни писания за Кулите и всичко,свързано с тях.Мисля,че битката при Дойран,заслужава повече.
Коментиран от #18
06:00 14.09.2021
16 коментар
06:01 14.09.2021
17 Раданч Татлъту
До коментар #1 от "някой си":И сега имаме велики офицери.....,не си ли му го видял на полковник Велков?🚀🚀🚀👍
06:02 14.09.2021
18 Гошо
До коментар #15 от "ПСР":Също обаче да поседи и статия за Солунския фронт ,причини за образуването му и резултати Така де ако го нямаше нямаше да имаме нито Доиран нито Добро поле Щяхме да си останем само с Криволак
06:20 14.09.2021
19 Моят Дядо...от село Гранит(Пловдивско)
07:45 14.09.2021
20 Моят дядо...поправка
07:47 14.09.2021
21 резервист
Коментиран от #33
08:23 14.09.2021
22 резервист
До коментар #2 от "Софиянец":Стига джавка! За такива като тебе Плевнелиев е месия!
Коментиран от #27
08:25 14.09.2021
23 337377
08:47 14.09.2021
24 El matador
На 29 септември 1918 г. в Солун България подписва примирие със съюзниците, излизайки официално от войната. Армията подлежи на демобилизация. Правителството успява да издейства недопускане на окупация на страната от войските на съседните държави, което е голям успех."
Това го пише в уикипидия, никъде не пише колко са жертвите и т.н.
09:23 14.09.2021
25 El matador
09:32 14.09.2021
26 Тъпи Мисирки
10:23 14.09.2021
27 Българин
До коментар #22 от "резервист":Отивай да молиш Губернатор Митрофанова да ти издаде виза, за да поднесеш цветя пред мавзолея на обратния евреин, умрял от сифилис. Октомври наближава!!!
10:27 14.09.2021
28 Вълканов
Народът даде напразно жертви. Трябваше някой, който да поеме разорената от войната държава, но предателите се скриха . Набутаха Стамболийски, да оправя мърсотията на предателите. Най-накрая го убиха. Днес, потомците на управниците Фердинадовци, всячески оплюват тези, които се сражаваха и тези, които поеха тежката задача да спасят България след Фердинандовия налудничав погром. На 22 септември, "ни лук яли, ни лук мирисали", ще се държат речи за "величието на Фердинад. Какво падение на морала. Да се възвеличава убиецът на държавата и нейния народ. Отвратително, нали.
05:59 16.09.2021
29 Храбри воини
03:20 14.09.2026
30 А бе
04:03 14.09.2026
31 Суровия Бог на войната и на парите
04:05 14.09.2026
32 Стига с това патриотарство
По такъв начин стотици, даже хиляди негодуващи войници – работници и селяни – биваха осъждани на смърт от военните съдилища на кървавата буржоазия и разстрелвани, за да се сплаши останалата войнишка маса и се застави да воюва“3.
04:07 14.09.2026
33 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "резервист":какви редктори търсиш в това умряло сайтчее? тук има няколко пияндета и две три издуханиКУРВИ мислещи се за журналистки но реално само преписват , тяхна статия не са написали никога, тъпи като задницата на автобуса
04:08 14.09.2026
34 Пак ще мобилизират с еполети,лампази
04:13 14.09.2026
35 Отстрани
Могат да пробват да се хванат сами за косата като барон Мюнхаузен, но само на барона му се е получило.
Коментиран от #36
04:49 14.09.2026
36 Отстрани
До коментар #35 от "Отстрани":Не беше по темата , сори, още спя, но въпреки това е съвсем вярно!!! Със здраве!
04:52 14.09.2026