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Диана Дамянова: Кой да бъде втори на президентските избори - това е интригата. Това е сериозната битка

Диана Дамянова: Кой да бъде втори на президентските избори - това е интригата. Това е сериозната битка

9 Септември, 2026 22:22 448 12

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"Ще съм изненадан, ако няма балотаж между Гюров и Йотова", коментира предстоящите избори за президент и Евгений Кънев 

Диана Дамянова: Кой да бъде втори на президентските избори - това е интригата. Това е сериозната битка - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Битката за "Дондуков" 2 започва, но на този етап не изглежда особено интригуваща. По-големият въпрос е кой ще се очертае като алтернатива при евентуално отслабване на Румен Радев. Около тази теза се обединиха пиар експертът Диана Дамянова и икономистът Евгений Кънев в студиото на "Денят ON AIR".
Според Дамянова, именно битката за второто място е ключова на този етап.

"Кой да бъде втори - това е интригата. Това е сериозна битка. Който успее да влезе като втора политическа сила, при евентуално отслабване на Радев ще се очертае като алтернативата", коментира експертът пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ политическата картина засега не се е променила драстично и президентската надпревара не изглежда непредвидима. Голямата битка, според нея, е кой ще успее да се утвърди като политическата алтернатива.

Дамянова смята, че кредитът към Румен Радев не е изчерпан и "дори не е нащърбен", а Илияна Йотова успява да приобщи към себе си неговия електорат.

"Добрата новина за Радев е, че не е загубил нищо съществено", обобщи тя.

Балотаж между Гюров и Йотова?
Евгений Кънев също очаква битката да бъде решена на втори тур.

"Ще съм изненадан, ако няма балотаж между Гюров и Йотова", заяви той.

Кънев даде пример с Румъния, където вотът е бил обърнат на втория тур, и не изключи подобна динамика и у нас.
Двамата гости обърнаха внимание и на действията на правителството. Според Дамянова, тревожното е, че кабинетът на Радев не прави заявка за реформи, а се насочва към регулации на цените.

"Правителството не пропуска ден да ни изненада с някоя практика от миналото", коментира на свой ред Кънев.

Ще подкрепят ли избирателите на ГЕРБ Гюров
Една от съществените разлики между двамата анализатори е оценката им за поведението на електората на ГЕРБ.

Дамянова смята, че ГЕРБ избира между две злини - да се включи активно в президентската надпревара или да остане встрани от нея. Според нея лидерът на партията Бойко Борисов е преценил, че щетата от втория вариант е по-малка.

Тя не очаква подкрепа за Андрей Гюров от избирателите на ГЕРБ.

"Смея да твърдя, че в ГЕРБ няма единици хора, които да гласуват за Гюров. Пълно отвращение има", увери Дамянова.

По думите ѝ ГЕРБ няма да даде подкрепа на Гюров заради "плътска нетърпимост", която трудно може да бъде преодоляна дори при противопоставяне по оста Европа - Русия.

Кънев не се съгласи с тази оценка.

"Познавам такива, които ще гласуват за Гюров", посочи той и допълни, че не може да се твърди, че ако ГЕРБ не подкрепи Гюров, той няма да стигне до втори тур.

Негласуващите остават големият свободен резерв
Според Дамянова, основният неизползван електорален ресурс е сред хората, които не отиват до урните.

"Ресурсът е на едно-единствено място - при негласуващите от населението", заяви тя.

Въпросът според нея е дали кандидатите ще успеят да достигнат до тези хора. Дамянова вижда потенциал за разместване и сред електората на "Възраждане", като определи Петър Волгин като "гейм чейнджър", който може да промени ситуацията.

Кънев посочи друг възможен резерв - разочарованите избиратели, които преди това са подкрепили Румен Радев.

Според него Андрей Гюров има различен изказ от лидерите на демократичната общност и достатъчна подготовка за президентския пост.

"Дали това ще бъде оценено от разочарованите от Радев, не мога да кажа. Не знам дали ще се прелее вотът", призна Кънев.

"Радев е изсмукал резервоара на вота"
Дамянова определи ПП като "икономически лява партия" и дори като "по-лява от БСП". Затова според нея формацията няма принципен проблем с левите избиратели.
"Радев е изсмукал резервоара на вота. "Свободни" са само абсолютно негласуващите. Няма резервоар за промяна", коментира тя.

Според Дамянова запазената подкрепа за Радев обяснява и поведението на Бойко Борисов, който вероятно предпочита да съхрани политически ресурс за момент, в който Радев започне да отслабва.

Геополитиката като "черен лебед"
Външнополитическо събитие може да се окаже факторът, който да промени предварителните сметки. Дамянова определи геополитиката като възможния "черен лебед" - непредвидимо развитие, способно да преобърне политическата ситуация.

Кънев също вижда риск от неочаквани развития.

"Ако продължават да валят дронове - гледаме само украинските, но руските падат по-често, ако има последици - не знаем как ще бъде изтълкувано", предупреди той.

Кънев постави и въпроса как българските избиратели биха реагирали на жена в ролята на върховен главнокомандващ.

По отношение на ДПС, Дамянова заяви, че "няма президент без ДПС", докато Кънев смята, че избирателите на движението няма да гласуват "под строй", а ще подкрепят различни кандидати.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 5 Отговор
    Втора е Мунчовица и мекотелото вице.

    Коментиран от #3

    22:27 09.09.2026

  • 2 Дърта

    7 2 Отговор
    пияндура

    22:30 09.09.2026

  • 3 ХиХи

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Първи възраждане лама гюру пети

    22:30 09.09.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 9 Отговор
    Първият е ясен -Росен Миленов.

    22:30 09.09.2026

  • 5 Мда

    8 0 Отговор
    Факти, прекалявате с тиражирането на бабите, дето сабалям седят пред блока и лялят. Като бабата на снимката. Бабите: тази, неински, поптодорова, коларова и пр.

    22:31 09.09.2026

  • 6 Дианче ,

    6 1 Отговор
    Като неможеш да пиеш ракия !?. БЕГАЙ си пий хапчетата май само вие г-це/жа не разбра че на територията не и трябва вожд……..

    22:31 09.09.2026

  • 7 Истината

    4 0 Отговор
    Дъртия брутник много ги разбира но никога не познава

    22:37 09.09.2026

  • 8 На тая възраст

    5 0 Отговор
    Да измисля гадости като "плътска нетърпимост"?

    22:37 09.09.2026

  • 9 Борислав

    3 1 Отговор
    Бабето е права, че е важно кой ще бъде 2-ри на първия тур. Биволицата е гумен печат на мафията и ще бъде първа.
    Но пропуска, че този втори ще бъде първи на втори тур.
    Аз давам повече шансове на Христанов. Само така може президенството да има човешко лице.Да видим кой ще бъде кандидат за вице.

    22:39 09.09.2026

  • 10 мандръса ли та бою

    1 0 Отговор
    в зайчарника или си просто на заплата ?

    22:43 09.09.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:50 09.09.2026

  • 12 Мнение

    1 0 Отговор
    Масонката Йотова вече са я избрали....Андрешко трябва само да се разходи, мислейки че гласът му има значение

    22:53 09.09.2026

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