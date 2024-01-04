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Арестуваха мъж, набил сина си в хотел в Банско

4 Януари, 2024 13:57 1 021 7

Арестуваха мъж, набил сина си в хотел в Банско

  • банско-
  • насилие-
  • баща-
  • дете-
  • хотел-
  • разлог

Детето е освободено за домашно лечение след медицински преглед

Арестуваха мъж, набил сина си в хотел в Банско - 1
Снимка: 4vlast-bg.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Баща е упражнил насилие върху сина си в хотелска стая в Банско, пише novini.bg.

Около 1 часа в четвъртък на тел.112 е получен сигнал за възникнал семеен скандал в хотелска стая в гр. Банско. От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че 9-годишно момче, което е чужд гражданин е с оток и зачервяване на едното око и болки в гърдите.

На детето е извършен медицински преглед във ФСМП-Разлог, след което е освободено за домашно лечение.

Със заповед за задържане до 24 часа, от органите на реда е задържан неговият 37-годишен баща. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

 


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    21 1 Отговор
    Чужд гражданин настанен и хранен от данъкоплатците Укра ще е тоя

    14:00 04.01.2024

  • 2 честен ционист

    11 1 Отговор
    После в Норвегия взимали децата на чужденците..

    14:01 04.01.2024

  • 3 Ветеринарен психолог

    24 1 Отговор
    Аз колко бой съм ял от баща ми, трябваше да е прекарал 1000 денонощия в ареста.Сега ако удариш лекето , може да ти го вземат службите. Ама иначе ако направи някоя голяма беля,всички питат ,къде спа баща му ,та се случи това?

    Коментиран от #6

    14:04 04.01.2024

  • 4 Питане

    15 0 Отговор
    Детето е чужд гражданин, а шамарлията чии гражданин е?

    14:15 04.01.2024

  • 5 ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРОВАЛА НА Т.НАР.ПРЕХОД☝

    3 0 Отговор
    ....ОТМЯНА НА СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ..
    .....ОТМЯНА НА КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ....
    .....ОТМЯНА НА СОФИЙСКО ЖИТЕЛСТВО....

    14:32 04.01.2024

  • 6 Калпазанин

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ветеринарен психолог":

    Е па не си само ти, ама тоя бая ше го е бил. А сега димокрация и либерастия за един шамар и може да ти го вземат и затова вече до 16 не се знае каквс рожба имаш мъжко ли женско ли джендър ли, модерно е

    14:33 04.01.2024

  • 7 СпасЪ

    2 0 Отговор
    ...от органите на реда е задържан 37-годишен неговият баща. Словоред от Главен редактор.

    15:17 04.01.2024

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