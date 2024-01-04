Арестуваха мъж, набил сина си в хотел в Банско

Баща е упражнил насилие върху сина си в хотелска стая в Банско, пише novini.bg.

Около 1 часа в четвъртък на тел.112 е получен сигнал за възникнал семеен скандал в хотелска стая в гр. Банско. От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че 9-годишно момче, което е чужд гражданин е с оток и зачервяване на едното око и болки в гърдите.

На детето е извършен медицински преглед във ФСМП-Разлог, след което е освободено за домашно лечение.

Със заповед за задържане до 24 часа, от органите на реда е задържан неговият 37-годишен баща. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.