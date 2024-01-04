Арестуваха мъж, набил сина си в хотел в Банско

Баща е упражнил насилие върху сина си в хотелска стая в Банско, пише novini.bg.
Около 1 часа в четвъртък на тел.112 е получен сигнал за възникнал семеен скандал в хотелска стая в гр. Банско. От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че 9-годишно момче, което е чужд гражданин е с оток и зачервяване на едното око и болки в гърдите.
На детето е извършен медицински преглед във ФСМП-Разлог, след което е освободено за домашно лечение.
Със заповед за задържане до 24 часа, от органите на реда е задържан неговият 37-годишен баща. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев
14:00 04.01.2024
2 честен ционист
14:01 04.01.2024
3 Ветеринарен психолог
Коментиран от #6
14:04 04.01.2024
4 Питане
14:15 04.01.2024
5 ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРОВАЛА НА Т.НАР.ПРЕХОД☝
.....ОТМЯНА НА КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ....
.....ОТМЯНА НА СОФИЙСКО ЖИТЕЛСТВО....
14:32 04.01.2024
6 Калпазанин
До коментар #3 от "Ветеринарен психолог":Е па не си само ти, ама тоя бая ше го е бил. А сега димокрация и либерастия за един шамар и може да ти го вземат и затова вече до 16 не се знае каквс рожба имаш мъжко ли женско ли джендър ли, модерно е
14:33 04.01.2024
7 СпасЪ
15:17 04.01.2024