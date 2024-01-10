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Синодът избра митрополит Йоан за наместник на Сливенската епархия

10 Януари, 2024 17:37 413 5

Синодът избра митрополит Йоан за наместник на Сливенската епархия

  • сливенската епархия-
  • митрополит йоан

Решението за определяне на Негово Високопреосвещенство Световарненския и Великопреславски митрополит Йоан за временно управляващ овдовялата Сливенска епархия бе взето на днешното извънредното заседанието на Светия синод

Синодът избра митрополит Йоан за наместник на Сливенската епархия - 1
Снимка: Светия Синод на БПЦ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Световарненският и Великопреславски митрополит Йоан е избран за наместник на Сливенската епархия след кончината на сливенския митрополит Йоаникий.

Решението за определяне на Негово Високопреосвещенство Световарненския и Великопреславски митрополит Йоан за временно управляващ овдовялата Сливенска епархия бе взето на днешното извънредното заседанието на Светия синод.

Да оповести вестта пред медиите излезе Старозагарският митрополит Киприан.

Сливенският митрополит почина на 84-годишна възраст след продължително боледуване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 🇰🇵 ✰ Б О Л Ш Е В И К ✰ С С С Р ☭★НРБ

    3 2 Отговор
    И за дядо поп има гроб! Богатите също плачат! Но приживе алчността им е нечовешка.

    17:39 10.01.2024

  • 2 Мирянин

    4 1 Отговор
    Къде е Неофит защо крият от синода какво е станало с него?

    17:39 10.01.2024

  • 3 Отец Дионисий

    2 0 Отговор
    Господ да го благослови!Амин!

    17:40 10.01.2024

  • 4 среднощен

    2 1 Отговор
    "...Решението за определяне на Негово Високопреосвещенство Световарненския и Великопреславски митрополит Йоан за временно управляващ овдовялата Сливенска епархия бе взето на днешното извънредното заседанието на Светия синод...";

    Митрополит Йоан е архиерей с морал! Да му помага Господ, за да се избере достоен приемник на дядо Йоаникий в сливенска епархия.

    17:54 10.01.2024

  • 5 януари

    1 2 Отговор
    Дърти, дебели търтеи, вкопчили се в жалката си власт.Бездушни и бездушевни хора, търговците в храма.

    18:00 10.01.2024

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