Синодът избра митрополит Йоан за наместник на Сливенската епархия

Световарненският и Великопреславски митрополит Йоан е избран за наместник на Сливенската епархия след кончината на сливенския митрополит Йоаникий.
Решението за определяне на Негово Високопреосвещенство Световарненския и Великопреславски митрополит Йоан за временно управляващ овдовялата Сливенска епархия бе взето на днешното извънредното заседанието на Светия синод.
Да оповести вестта пред медиите излезе Старозагарският митрополит Киприан.
Сливенският митрополит почина на 84-годишна възраст след продължително боледуване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇰🇵 ✰ Б О Л Ш Е В И К ✰ С С С Р ☭★НРБ
17:39 10.01.2024
2 Мирянин
17:39 10.01.2024
3 Отец Дионисий
17:40 10.01.2024
4 среднощен
Митрополит Йоан е архиерей с морал! Да му помага Господ, за да се избере достоен приемник на дядо Йоаникий в сливенска епархия.
17:54 10.01.2024
5 януари
18:00 10.01.2024