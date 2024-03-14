Новини
България »
Митрополитите Антоний и Наум изразиха съболезнования за кончината на патриарха

14 Март, 2024 03:16 252 0

Митрополитите Антоний и Наум изразиха съболезнования за кончината на патриарха

  • митрополити-
  • бпц-
  • патриарх неофит

Покой дари му Господи в Своето Царство, амин - написа духовният водач на православните русенци

Митрополитите Антоний и Наум изразиха съболезнования за кончината на патриарха - 1
Снимка: lentata.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний и Русенският митрополит Наум в профилите си във Фейсбук изразиха съболезнования за кончината на Негово Светейшество българският патриарх и Софийски митрополит Неофит, предаде БТА.

"Бог да прости Негово Светейшество българския патриарх Неофит! Ще остане незабравим в сърцата ни с неговата любов, благост, смирение и търпение! Светъл път, Светейший владико!", написа Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний.

"Покой дари му Господи в Своето Царство, амин!", написа за кончината на патриарх Неофит Русенският митрополит Наум.

"На 13 март 2024 г. след продължително боледуване във Военномедицинската академия (ВМА-София) в 22:22 часа, вследствие на многоорганна недостатъчност, се престави в Господа Негово Светейшество българският патриарх и Софийски митрополит Неофит, първосветителят на родната ни света Православна църква, който е достоен продължител на делото на своите именити предшественици в най-новата ни църковна история - блаженопочившия български патриарх Максим, негов духовен наставник, и приснопаметния български патриарх Кирил", се посочва в официалното съобщение за кончината на патриарх Неофит от Българската православна църква - Българска патриаршия, публикувано от БТА.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове