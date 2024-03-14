Митрополитите Антоний и Наум изразиха съболезнования за кончината на патриарха

Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний и Русенският митрополит Наум в профилите си във Фейсбук изразиха съболезнования за кончината на Негово Светейшество българският патриарх и Софийски митрополит Неофит, предаде БТА.



"Бог да прости Негово Светейшество българския патриарх Неофит! Ще остане незабравим в сърцата ни с неговата любов, благост, смирение и търпение! Светъл път, Светейший владико!", написа Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний.



"Покой дари му Господи в Своето Царство, амин!", написа за кончината на патриарх Неофит Русенският митрополит Наум.



"На 13 март 2024 г. след продължително боледуване във Военномедицинската академия (ВМА-София) в 22:22 часа, вследствие на многоорганна недостатъчност, се престави в Господа Негово Светейшество българският патриарх и Софийски митрополит Неофит, първосветителят на родната ни света Православна църква, който е достоен продължител на делото на своите именити предшественици в най-новата ни църковна история - блаженопочившия български патриарх Максим, негов духовен наставник, и приснопаметния български патриарх Кирил", се посочва в официалното съобщение за кончината на патриарх Неофит от Българската православна църква - Българска патриаршия, публикувано от БТА.

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