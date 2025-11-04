Новини
Българската православна църква създаде свое мобилно приложение

4 Ноември, 2025 22:38 569 9

Само за няколко часа са го свалили повече от 2000 души, каза епископ Герасим

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В Деня на народните будители Българската православна църква направи още една крачка към бъдещето - пусна свое мобилно приложение. То е достъпно както онлайн, така и офлайн. Потребителите вече са хиляди и дават идеи да се включат и нотификации за празници, пости и дори аудиокниги, съобщава Нова тв.

На 19 септември deepfake на патриарх Даниил обиколи социалните мрежи и чрез изкуствен интелект опита да заблуди мнозина.

“Това води до изопачаване, изкривяване, а понякога и до чиста лъжа – а бащата на лъжата е дяволът”, смята епископ Герасим.

Българската православна църква направи свое мобилно приложение не само в отговор на предизвикателствата онлайн, а и в опит да направи още една крачка към съвременния човек.

"Свалили са го само за няколко часа повече от 2000 души. Интересът е голям”, смята епископ Герасим.

А в приложението намират: Библията, църковни новини, молитви за всякакви поводи и православен календар за всеки ден от годината.

“Човек може да го отвори и да прочете кой светец се чества в този ден. Като го имаш на телефона, е много достъпно”, сподели Теодора Иванова.

“Човек може да си го ползва на телефона, в планината и на места, където няма обхват. Ще се създаде и плейлист с песнопения”, допълни епископ Герасим.

Отговорил навярно на стотици въпроси в една от най-използваните социални мрежи сред подрастващите, днес отец Ириней е категоричен: питащият човек има нужда от място, където информацията да е достоверна. “Въпросите винаги пораждат въпроси и е добре отговорите да се търсят на правилното място. Нека не надничаме само през дигитални устройства в храма, а да участваме живо”.

И въпреки множеството крачки на Църквата към съвременния човек, през всички социални мрежи, приложения и богослужения на живо, идва момент да се постави пауза - там, където започва изкуственият интелект.

“Както и патриархът каза, технологиите и изкуственият интелект не могат да заменят човека с неговата фантазия и най-вече с неговата душа”, смята епископ Герасим.

“Християнинът трябва да осъзнава, че това е код, който няма лице. Изкуственият интелект не може и не бива да дава насоки – трябва да знаем, че има опасност за нас като християни. За отговорите не трябва да питаме бот, а трябва да питаме Бога”, обясни отец Ириней.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    6 3 Отговор
    Тя БПЦ и нейният патриарх за отговорите питат само Путин

    22:40 04.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ала бала

    3 0 Отговор
    То няма един линк към приложението

    Коментиран от #6

    23:19 04.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Православна христиенка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ала бала":

    Ела при нас, ще ти дам много неща ...

    23:21 04.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Отчето

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Православна христиенка":

    Синко, иди да изчегърташ хламидиите с голямата стъргалка, като ИТН - ГЕРБ как изпегъртаха! До голо!

    23:39 04.11.2025

