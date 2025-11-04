Новини
България »
Всички градове »
Важните новини във ФАКТИ на 04.11.2025 г.

Важните новини във ФАКТИ на 04.11.2025 г.

4 Ноември, 2025 23:44 520 1

  • лукойл-
  • бпц-
  • кв. хаджи димитър-
  • благомир коцев-
  • столично метро-
  • доган

От "Гънвор" обявиха, че са готови да разсеят всички опасения относно продължаващото руско влияние

Важните новини във ФАКТИ на 04.11.2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За първи път говори шефът на купувача на "Лукойл"

Сделката за международните активи на "Лукойл" ще прекрати връзките на компанията с Русия, увериха от потенциалния купувач - регистрираната в Кипър компания "Гънвор", съобщи БНТ.

Българската православна църква създаде свое мобилно приложение

В Деня на народните будители Българската православна църква направи още една крачка към бъдещето - пусна свое мобилно приложение. То е достъпно както онлайн, така и офлайн. Потребителите вече са хиляди и дават идеи да се включат и нотификации за празници, пости и дори аудиокниги, съобщава Нова тв.

Евакуираха всички семейства от напукания блок в столичния "Хаджи Димитър"

Последните 4 семейства от напукания и негоден за обитаване блок в столичния квартал "Хаджи Димитър" днес се изнесоха, ден преди крайния срок за това, показа проверка на "По света и у нас".

Разследването срещу Благомир Коцев и съветниците приключи

Всички петима обвиняеми по делото „Благомир Коцев“ вече са се запознали с материалите по обвинението. Разследването срещу задържания варненския кмет и общинските съветници приключи, съобщи бТВ.

Линия 3 на столичното метро няма да се движи на 8 и 9 ноември, събота и неделя

Поради необходимата актуализация на софтуера, системите за контрол и управление на влаковото движение на трите нови станции от разширението на метрото по бул. „Владимир Вазов“, линия 3 ще бъде затворена за експлоатация на 8 и 9 ноември 2025 г. (събота и неделя).

АСП на Доган се оплака от събарянето на „символа на свободата“ – сараите в Бояна

Партията на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган излезе с остра реакция срещу събарянето на бившата резиденция – сараите в Бояна. Както стана ясно вчера тихомълком сградата е била съборена от новия собственик, след като Доган и последователите му бяха изгонени от комплекса миналата годна.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Гънвор ще нарежат Нефтохим за скрап ,а 15000 работници ще се излежават безработни на централния плаж в Бургас .Ще люпят семки и набиват варена царевица докато цакат белот.
    Идилия.

    00:37 05.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол