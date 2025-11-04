Важните новини във ФАКТИ на 04.11.2025 г.

За първи път говори шефът на купувача на "Лукойл"
Сделката за международните активи на "Лукойл" ще прекрати връзките на компанията с Русия, увериха от потенциалния купувач - регистрираната в Кипър компания "Гънвор", съобщи БНТ.
Българската православна църква създаде свое мобилно приложение
В Деня на народните будители Българската православна църква направи още една крачка към бъдещето - пусна свое мобилно приложение. То е достъпно както онлайн, така и офлайн. Потребителите вече са хиляди и дават идеи да се включат и нотификации за празници, пости и дори аудиокниги, съобщава Нова тв.
Евакуираха всички семейства от напукания блок в столичния "Хаджи Димитър"
Последните 4 семейства от напукания и негоден за обитаване блок в столичния квартал "Хаджи Димитър" днес се изнесоха, ден преди крайния срок за това, показа проверка на "По света и у нас".
Разследването срещу Благомир Коцев и съветниците приключи
Всички петима обвиняеми по делото „Благомир Коцев“ вече са се запознали с материалите по обвинението. Разследването срещу задържания варненския кмет и общинските съветници приключи, съобщи бТВ.
Линия 3 на столичното метро няма да се движи на 8 и 9 ноември, събота и неделя
Поради необходимата актуализация на софтуера, системите за контрол и управление на влаковото движение на трите нови станции от разширението на метрото по бул. „Владимир Вазов“, линия 3 ще бъде затворена за експлоатация на 8 и 9 ноември 2025 г. (събота и неделя).
АСП на Доган се оплака от събарянето на „символа на свободата“ – сараите в Бояна
Партията на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган излезе с остра реакция срещу събарянето на бившата резиденция – сараите в Бояна. Както стана ясно вчера тихомълком сградата е била съборена от новия собственик, след като Доган и последователите му бяха изгонени от комплекса миналата годна.
1 Сатана Z
Идилия.
00:37 05.11.2025