Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън от Ерусалим

По решение на Светия Синод тази година няма да има българска делегация, която да вземе Благодатния огън от Йерусалим, поради обстоятелствата в Близкия изток и невъзможността да се пътува. Това съобщи старозагорският митрополит Киприан, който е и официален говорител на Светия синод на Българската православна църква.
Той изрази съжаление за това, но посочи, че въпреки това във всяка епархия има места, в които се съхранява Благодатният огън от миналата година.
"В Старозагорска епархия той се пази в Казанлъшкия манастир "Св. Богородица" и в манастира "Св. Петка" в Чирпан", откъдето ще бъде пренесен и в епархийския център в Стара Загора и във всички храмове", каза архиереят.
Напомни, че най-важна е вярата, тя е упованието на всички християни.
"Нека да имаме търпението, смирението и мъдростта да приемем всичко като доказателство за неговото Възкресение, защото той винаги ще ни дава тази истина", призова архиереят.
