Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън от Ерусалим

9 Април, 2026 17:14 1 087 32

Най-важна е вярата, тя е упованието на всички християни

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

По решение на Светия Синод тази година няма да има българска делегация, която да вземе Благодатния огън от Йерусалим, поради обстоятелствата в Близкия изток и невъзможността да се пътува. Това съобщи старозагорският митрополит Киприан, който е и официален говорител на Светия синод на Българската православна църква.

Той изрази съжаление за това, но посочи, че въпреки това във всяка епархия има места, в които се съхранява Благодатният огън от миналата година.

"В Старозагорска епархия той се пази в Казанлъшкия манастир "Св. Богородица" и в манастира "Св. Петка" в Чирпан", откъдето ще бъде пренесен и в епархийския център в Стара Загора и във всички храмове", каза архиереят.

Напомни, че най-важна е вярата, тя е упованието на всички християни.

"Нека да имаме търпението, смирението и мъдростта да приемем всичко като доказателство за неговото Възкресение, защото той винаги ще ни дава тази истина", призова архиереят.


Стара Загора / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    12 4 Отговор
    вместо туй ще строим газови камери

    17:16 09.04.2026

  • 2 В 05.00 сутринта кви женски

    10 5 Отговор
    ПЪШКАНИЯ СА ЧУВАХА ПО ПОЛОВИН АЙЗМОТО ОТ СТ. ЗАГОРСКАТА МЕТРПОЛИЯ.АААА...

    Коментиран от #5, #20

    17:17 09.04.2026

  • 3 ДЕМЕК

    12 11 Отговор
    ПОП ВЕЧЕРИНКО
    ЧАК СЕГА РАЗБРА
    ЧЕ ТОВА С БЛАГО ДАТНИЯ ОГИН Е МЕНТЕ...

    Коментиран от #14, #15

    17:17 09.04.2026

  • 4 След Толконва Години ! Видяха !

    9 9 Отговор
    След Толконва Години !

    Видяха !

    Че Хаир !

    От Тая Работа !

    Няма !

    17:18 09.04.2026

  • 5 ама вие какво ги правите там?

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "В 05.00 сутринта кви женски":

    е защо толкова ги измъчвате тия жени че пъшкат?

    Коментиран от #8

    17:20 09.04.2026

  • 6 Бог е Любов, а не Война и Смърт!

    14 8 Отговор
    Браво на Патриарх Даниил!
    На България Не и трябва такъв Войнствен, Връждебен огън!
    Благодатния огън от Ерусалим вече Не е Благодатен!

    17:21 09.04.2026

  • 7 Мими Кучева🐕

    3 8 Отговор
    Ад съм си палила пръ-днята с благодатен огън,и тогава замирисва на парфюм.💋🤔🤗👍

    17:21 09.04.2026

  • 8 Каквото

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "ама вие какво ги правите там?":

    Изисква канона! Клатим кандилото и въртим жезъла...

    17:23 09.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    14 1 Отговор
    Прозаично - страхливци !!! Нямат вяра в Бога, че ще ги опази живи, и страх ги тресе освен благодатния огън да не ги палне и някоя иранска или израелска ракета...
    Ама иначе как благо говорят - Братя, вярвайте,уповайте се на Бога...

    17:27 09.04.2026

  • 11 няма да има българска делегация

    7 4 Отговор
    голям праз

    а кой плащаше за тез кьор софри досега
    държавата с нови заеми

    Коментиран от #29

    17:28 09.04.2026

  • 12 Мими Кучева🐕

    3 8 Отговор
    Аз съм си палила пръ-днята с благодатен огън,и тогава замирисва на парфюм.💋🤔🤗👍

    17:28 09.04.2026

  • 13 Значи можело

    8 3 Отговор
    И за какво тогава ходят всяка година, народни пари да трошат

    17:38 09.04.2026

  • 14 ганю

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "ДЕМЕК":

    не бе Ванга им казала че таз година
    ще е неблагодатен огина
    и да карат на факли от предната година

    17:41 09.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Са, тва плащеницата в която бил

    2 3 Отговор
    обвит Исус Христос (без значение дали това е факт или не) след като е бил разпънат на Кръста е била излагана пред верующите само преди големи трагични събития, Втора Световна и са отново някъде в Италия, прибави към това и наште Попове са решили да си остават у дома, ама тва е щото са голема шубе и ги е страх че могат да дадят фира не за друго.😁🇧🇬

    17:56 09.04.2026

  • 17 Само да попитам вероющите,

    5 4 Отговор
    вервате ли че Боко Тиквата Слънценосний е станал 120 кила и отгоре от Пост и Молитва, същия се кръсти с пет пръста като Дявол в Черква.

    Наблюдавайте я тая Пача на Великден как ще се Прекръсти.

    Коментиран от #25

    18:00 09.04.2026

  • 18 Студопор

    5 2 Отговор
    Като си говорим за вяра - защо така сега? Хората дето ни проповядват вяра и себе отрицание ги е страх да отидат и да вземат огъня? Сакън да не срещнат Шефа по-рано!!

    18:01 09.04.2026

  • 19 Е защо

    2 1 Отговор
    Така ?

    18:10 09.04.2026

  • 20 Страсти мъчни

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "В 05.00 сутринта кви женски":

    Сигурен ли си, че нещо не ти се е причуло в собсвената ти глава?
    Не натоварвай околните със собствените си натрапчиви мисли.

    18:13 09.04.2026

  • 21 Айде бе

    2 1 Отговор
    Нищо подобно, еврейските нацисти са забранили всички процедури свързани с благодатния огън, недейте да криете истината!

    18:16 09.04.2026

  • 22 Истината е че Смотаняху е забранил

    1 0 Отговор
    на Българските Попове да дойдат в Йеросалим.

    БГ Черквата е Масонска приумица на Старо Еврейте.

    Йесус Христос и Черква и без Черква е с вас, Бог е винаги с вас.

    Като умирате и си кажете молитвата да не би някой Поп от която и да е вяра да ви свети и да е с вас?🇧🇬😁

    18:25 09.04.2026

  • 23 Стига вече

    1 0 Отговор
    С тия циркове на фарисеите брадати клесъвци ....шубето е по силно от вярата

    18:27 09.04.2026

  • 24 Факти

    0 0 Отговор
    Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън от Ерусалим заради леврото

    18:32 09.04.2026

  • 25 Град Симитли

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Само да попитам вероющите,":

    Той е зает да ръси мъдрости:

    18:38 09.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ко речи?

    2 1 Отговор
    Аууу, ми ко праят католиците, като изобщо не се занимават с такива простотии?

    18:57 09.04.2026

  • 29 християнин

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "няма да има българска делегация":

    Малко информация за илитератите!

    Няколко години благодатния огън беше донасян в България на частна издръжка, докато Бай Ганьо Борисов български български обяви, че Благодатния огън ще бъде доставян от правителствения самолет за сметка на българските граждани, но слава на Ганьо Борисов.

    Та затова огънят няма да бъде донесен и тази година, защото бай ви Ганя Борисов е наредил това да е пожизнено за слава на неговата телесна мърша.

    19:05 09.04.2026

  • 30 Гоустрайдър

    0 0 Отговор
    В годината на червения огнен кон, трябва да се внимава с тези огньове и да се спазват правилата за пожарна безопасност.

    19:37 09.04.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    "И тази година българска делегация ПАК няма да пътува за Благодатния огън от Ерусалим"

    19:40 09.04.2026

  • 32 дядо поп

    1 0 Отговор
    Тази година огъня в Израел идва от Иран.

    19:48 09.04.2026

